Meraas stellt den Masterplan für den Dubai Design District vor, der ein erstklassiges Wohnviertel am Wasser vorsieht

DUBAI, VAE, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Meraas, ein Mitglied der Dubai Holding Real Estate, hat einen erweiterten Wohn-Masterplan für den Dubai Design District (d3) vorgestellt, der den Bezirk in eines der begehrtesten, von Kreativen geführten Hafenviertel Dubais verwandelt.

Der erweiterte Masterplan liegt zwischen dem Stadtzentrum von Dubai und dem Dubai Creek Harbour und umfasst eine Fläche von 18 Millionen Quadratmetern. Das von Meraas entworfene und realisierte Viertel verbindet Wohnen, Kultur, Einzelhandel und Gastgewerbe und unterstreicht Dubais Bestreben, seine Position als globales Zentrum für Design, Innovation und Kultur im Einklang mit der Dubai Economic Agenda D33 zu stärken.

Ein wesentliches Merkmal des neuen Masterplans ist die Design Line, ein vollständig beschattetes, fußgängerfreundliches Rückgrat, das den gesamten Stadtteil nahtlos miteinander verbindet. Aktiviert durch öffentliche Kunst, kreative Installationen, Gemeinschaftsräume und begrünte Korridore, wird es ein begehbares, menschenzentriertes Leben unterstützen und gleichzeitig die Identität von d3 als eines der designorientiertesten Stadtviertel Dubais stärken.

Fünf verschiedene Bereiche werden den Charakter des neuen Viertels prägen. Entlang des Kanals wird das erste Projekt moderne Wohnungen und Boutique-Gastronomie inmitten einer belebten Uferpromenade bieten. Der urbane Kern wird Wohnangebote mit ausgewählten Einzelhandels- und Gastronomieangeboten vereinen, die in das etablierte globale kreative Ökosystem von d3 integriert sind. Ein dritter Bereich wird das kulturelle Herz der Gemeinde sein, mit Veranstaltungsorten und mittelhohen Wohnungen mit Blick auf den d3 Bowl. Ein weiteres wird eine auf Wellness ausgerichtete Wohnumgebung bieten, die von Parks, Sportanlagen und einer von Mangroven inspirierten Landschaft geprägt ist. Der letzte Bereich wird ein Zentrum für Kreativität, mit Galerien, Ateliers und loftartigen Räumen, die die Zusammenarbeit, Kreativität und künstlerische Produktion fördern sollen.

Khalid Al Malik, Chief Executive Officer der Dubai Holding Real Estate, sagte: "Die Erweiterung des Masterplans für den Dubai Design District zu einem vollständig integrierten kreativen Viertel ist ein wichtiger Schritt, um die Ziele der Dubai Economic Agenda D33 voranzutreiben. Diese Entwicklung stärkt die Position des Dubai Design District als globaler Maßstab für designorientiertes urbanes Leben und bekräftigt Dubais Status als bevorzugtes Ziel für langfristige Investitionen, Talente und Innovationen".

Mit seiner erweiterten Vision, dem neuen Wohnangebot und der unverwechselbaren kreativen Identität wird der erweiterte d3-Masterplan das Viertel als eines der inspirierendsten und global relevantesten Viertel Dubais etablieren - ein Ort, an dem Kreativität das tägliche Leben prägt und an dem die kreative Gemeinschaft der Welt wirklich dazugehören kann.

Klicken Sie hier, um das Video anzusehen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2854349/Design_District_Masterplan1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2854348/Design_District_Masterplan2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2854350/Design_District_Masterplan3.jpg