Transformación de METLEN: la tercera era - Progreso en movimiento

ATENAS, Grecia y LONDRES, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- METLEN anuncia hoy el lanzamiento de su tercera transformación estratégica, entrando en la siguiente fase de su evolución: The Third Era - Progress in Motion.

Esta transformación marca el siguiente capítulo en el camino de la Compañía, alineado con una estrategia que respaldará su objetivo a mediano plazo de duplicar su escala, tal como se presentó en el Capital Markets Day en Londres el pasado mes de abril.

Se basa en la ejecución exitosa de transformaciones anteriores (en 2017 y 2022), la sólida base financiera de la empresa y su visión estratégica.

Como parte de esta transformación estratégica, los principales cambios y nombramientos clave en el equipo de liderazgo y la estructura organizativa de METLEN se describen a continuación 1:

Evangelos Mytilineos , como presidente ejecutivo del grupo

, como presidente ejecutivo del grupo Christos Gavalas , como director ejecutivo del grupo

, como director ejecutivo del grupo Fotini Ioannou , como director financiero del grupo 2

, como director financiero del grupo Loukas Ziomas, como jefe de personal.

El sector energético se reestructura en dos pilares 3:

El pilar de la plataforma de transición de energías renovables y energía, dirigido por su director ejecutivo Nikos Papapetrou

El pilar de servicios públicos de energía totalmente integrado, que consiste en: La empresa de servicios públicos integrada, dirigida por su director ejecutivo Giannis Giannakopoulos The International Energy Supply & Trading, dirigido por su director ejecutivo Panagiotis Kanellopoulos.



El sector de los metales seguirá liderado por Dimitris Stefanidis como director ejecutivo de metales, supervisando las actividades de METLEN en la cadena de valor integrada del aluminio, las materias primas críticas y los metales circulares.

En M Technologies, el brazo de equipos de defensa metalúrgicos de METLEN y parte del sector de los metales, estará dirigido por Vassilis Tsiamis como director ejecutivo 4.

Además, el sector de infraestructura y concesiones sigue siendo una prioridad estratégica bajo el liderazgo actual de Evangelos Chrysafis como vicepresidente ejecutivo de METLEN S.A. y presidente de METKA ATE, Dinos Benroubi como director general de METKA ATE y Elenos Karaindros como presidente y director general de M Concessions.

El equipo ejecutivo sénior que ha sido parte integral del viaje de METLEN hasta la fecha se refuerza y consta de:

Elenos Karaindros , como director de estrategia y fusiones y adquisiciones

, como director de estrategia y fusiones y adquisiciones Sara Fideli , como directora de personal

, como directora de personal Vivian Bouzali , como Directora de Asuntos Corporativos y Comunicaciones

, como Directora de Asuntos Corporativos y Comunicaciones Petros Selekos, como director jurídico

Nuestro equipo sénior se verá reforzado por Dimitris Papadopoulos en su nueva función como asesor ejecutivo sénior en asuntos del presidente ejecutivo y de la junta.

Evangelos Mytilineos, presidente ejecutivo, declaró: " Hoy abrimos otro capítulo en nuestro viaje, con la tercera transformación de nuestra evolución, La Tercera Era.

Desde mi nuevo cargo como Presidente Ejecutivo, tengo la intención de contribuir estratégicamente a la implementación de nuestros compromisos, tal como se definen en nuestro plan de negocios a mediano plazo, tanto para el crecimiento orgánico como inorgánico, en colaboración con nuestro nuevo CEO del Grupo, Christos Gavalas.

La nueva estructura de METLEN se basa en un equipo de liderazgo ejecutivo fortalecido, en un modelo operativo sinérgico optimizado y más alineado con las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Mi objetivo es centrarme aún más en asegurar la creación de valor a largo plazo de METLEN, y estoy convencido de que la nueva estructura de liderazgo y el nuevo equipo serán un catalizador de nuestro éxito".

Haga clic aquí para ver la presentación

Nota 1: Estos cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

Nota 2: Fotini Ioannou se unirá a la Junta Directiva de METLEN PLC, a partir del 1 de enero de 2026.

Nota 3: Estos cambios entrarán en vigencia inmediatamente, a partir del 7 de noviembre de 2025

Nota 4: Estos cambios entrarán en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2025.

Acerca de METLEN:

METLEN Energy & Metals PLC (METLEN o la Compañía) es la empresa matriz de un grupo industrial y energético multinacional y un líder en las industrias de la metalurgia y la energía, centrándose en la sostenibilidad y la economía circular. La empresa cotiza principalmente en la Bolsa de Valores de Londres con una cotización secundaria en la Bolsa de Atenas, con una facturación consolidada y un EBITDA de € 5.68 mil millones y € 1.08 mil millones, respectivamente, (2024). El grupo METLEN es un punto de referencia para la metalurgia verde competitiva a nivel europeo y mundial, al tiempo que opera solo una unidad de producción de bauxita, alúmina y aluminio primario integrada verticalmente en la Unión Europea (UE) con instalaciones portuarias de propiedad privada. En el sector energético, el grupo METLEN ofrece soluciones integrales, que abarcan proyectos de energía térmica y renovable, distribución y comercialización de electricidad, junto con inversiones en infraestructuras de red, almacenamiento en baterías y otras tecnologías ecológicas. El grupo de la empresa está activo en mercados de los cinco continentes, en más de 40 países, adoptando un modelo sinérgico de gran escala entre los sectores metalúrgico y energético, al mismo tiempo que se encarga del desarrollo integral de importantes proyectos de infraestructura de energía.

