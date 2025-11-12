METLEN Transformation: Das dritte Zeitalter - Fortschritt in Bewegung

ATHEN, Griechenland und LONDON, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- METLEN kündigt heute den Start seiner dritten strategischen Umgestaltung an und tritt damit in die nächste Phase seiner Entwicklung ein: Das dritte Zeitalter - Fortschritt in Bewegung.

Diese Umstrukturierung stellt das nächste Kapitel auf dem Weg des Unternehmens dar und steht im Einklang mit einer Strategie, die das mittelfristige Ziel der Verdoppelung der Unternehmensgröße unterstützt, wie es auf dem Capital Markets Day in London im vergangenen April vorgestellt wurde.

Sie baut auf der erfolgreichen Durchführung früherer Transformationen (2017 und 2022), der soliden finanziellen Basis des Unternehmens und seiner strategischen Vision auf.

Im Rahmen dieser strategischen Umgestaltung werden die wichtigsten Änderungen und Ernennungen im Führungsteam und in der Organisationsstruktur von METLEN im Folgenden dargestellt1:

Evangelos Mytilineos , als geschäftsführender Vorsitzender der Gruppe

, als geschäftsführender Vorsitzender der Gruppe Christos Gavalas , zum Vorstandsvorsitzenden der Gruppe

, zum Vorstandsvorsitzenden der Gruppe Fotini Ioannou , zum Finanzvorstand der Gruppe 2

, zum Finanzvorstand der Gruppe Loukas Ziomas, als Stabschef.

Der Energiesektor wird in zwei Säulen umstrukturiert3:

Die Säule der Plattform für erneuerbare Energien und Energiewende, geleitet von ihrem Hauptgeschäftsführer Nikos Papapetrou

Die vollständig integrierte Säule der Energieversorgung, bestehend aus: Das integrierte Versorgungsunternehmen unter der Leitung seines Hauptgeschäftsführers Giannis Giannakopoulos International Energy Supply & Trading, unter der Leitung seines Hauptgeschäftsführers Panagiotis Kanellopoulos.



Der Sektor Metalle wird weiterhin von Dimitris Stefanidis als Chief Executive Director of Metals geleitet, der die Aktivitäten von METLEN in den Bereichen integrierte Aluminium-Wertschöpfungskette, kritische Rohstoffe und zirkuläre Metalle beaufsichtigt.

In M Technologies, METLENs Zweig für metallurgische Rüstungsgüter und Teil des Sektors Metals, wird von Vassilis Tsiamis als Chief Executive Director4 geleitet.

Darüber hinaus bleibt der Infrastruktur- und Konzessionssektor eine strategische Priorität unter der derzeitigen Führung von Evangelos Chrysafis als Executive Vice Chairman von METLEN S.A. & Chairman von METKA ATE, Dinos Benroubi als CEO von METKA ATE und Elenos Karaindros als Chairman & CEO von M Concessions.

Das leitende Führungsteam, das ein wesentlicher Bestandteil des bisherigen Weges von METLEN war, wird verstärkt und besteht aus:

Elenos Karaindros , als Vorstand für Strategie und M&A

, als Vorstand für Strategie und M&A Sara Fideli , als Chief People Officer

, als Chief People Officer Vivian Bouzali , zum Beauftragten für Unternehmensangelegenheiten und Kommunikation

, zum Beauftragten für Unternehmensangelegenheiten und Kommunikation Petros Selekos, als Leiter der Rechtsabteilung

Unser Führungsteam wird durch Dimitris Papadopoulos in seiner neuen Funktion als Executive Senior Advisor on Executive Chairman and Board Affairs verstärkt.

Evangelos Mytilineos, geschäftsführender Vorsitzender, erklärte: „Heute schlagen wir ein weiteres Kapitel unserer Reise auf, mit der dritten Transformation unserer Entwicklung, The Third Era.

In meiner neuen Rolle als Executive Chairman beabsichtige ich, in Zusammenarbeit mit unserem neuen Group CEO, Christos Gavalas, strategisch zur Umsetzung unserer Verpflichtungen beizutragen, wie sie in unserem mittelfristigen Geschäftsplan für organisches und anorganisches Wachstum definiert sind .

Die neue Struktur von METLEN basiert auf einem gestärkten Führungsteam, einem optimierten synergetischen Betriebsmodell und einer weiteren Anpassung an bewährte Verfahren der Unternehmensführung.

Mein Ziel ist es, mich noch mehr auf die Sicherung der langfristigen Wertschöpfung von METLEN zu konzentrieren, und ich bin überzeugt, dass die neue Führungsstruktur und das neue Team ein Katalysator für unseren Erfolg sein werden."

Klicken Sie hier, um die Präsentation zu sehen

Anmerkung 1: Diese Änderungen werden ab dem 1. Januar 2026 wirksam.

Anmerkung 2: Fotini Ioannou wird mit Wirkung vom 1. Januarst2026 Mitglied des Verwaltungsrats von METLEN PLC.

Anmerkung 3: Diese Änderungen gelten ab sofort, ab dem 7. November 2025

Anmerkung 4: Diese Änderungen werden ab dem 1. Dezember 2025 wirksam.

Über METLEN:

METLEN Energy & Metals PLC (METLEN oder das Unternehmen) ist die Muttergesellschaft eines multinationalen Industrie- und Energiekonzerns und ein führendes Unternehmen der Metallurgie- und Energiebranche mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen ist primär an der Londoner Börse sowie sekundär an der Athener Börse notiert. Der konsolidierte Umsatz und das EBITDA betrugen jeweils 5,68 Milliarden Euro bzw. 1,08 Milliarden Euro (2024). Die METLEN-Gruppe ist ein Referenzpunkt für wettbewerbsfähige grüne Metallurgie auf europäischer sowie globaler Ebene und betreibt die einzige vertikal integrierte Bauxit-, Aluminiumoxid- und Primäraluminium-Produktionseinheit in der Europäischen Union (EU) mit Hafenanlagen in Privatbesitz. Im Energiesektor bietet die METLEN-Gruppe umfassende Lösungen, die thermische sowie erneuerbare Energieprojekte, Stromverteilung und -handel sowie Investitionen in Netzinfrastruktur, Batteriespeicher sowie andere grüne Technologien umfassen. Die Unternehmensgruppe ist auf den Märkten aller fünf Kontinente und in mehr als 40 Ländern tätig. Sie setzt ein umfassendes Synergiemodell zwischen dem Metallurgie- und dem Energiesektor um und entwickelt große Energieinfrastrukturprojekte von Anfang bis Ende.

