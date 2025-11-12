Transformación de METLEN: La Tercera Era - Progreso en Movimiento

ATENAS, Grecia y LONDRES, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- METLEN anuncia hoy el lanzamiento de su tercera transformación estratégica, entrando en la siguiente fase de su evolución: La Tercera Era - Progreso en Movimiento.

Esta transformación marca el inicio de una nueva etapa en la trayectoria de la Compañía, en consonancia con una estrategia que respaldará su objetivo a medio plazo de duplicar su tamaño, tal como se presentó en el Día del Mercado de Capitales celebrado en Londres el pasado mes de abril.

Se basa en la exitosa ejecución de las transformaciones anteriores (en 2017 y 2022), la sólida base financiera de la Compañía y su visión estratégica.

Como parte de esta transformación estratégica, a continuación se detallan los principales cambios y nombramientos clave en el equipo directivo y la estructura organizativa de METLEN¹:

Evangelos Mytilineos , como presidente ejecutivo del grupo

, como presidente ejecutivo del grupo Christos Gavalas , como consejero delegado del grupo

, como consejero delegado del grupo Fotini Ioannou , como director financiero del grupo 2

, como director financiero del grupo Loukas Ziomas, como jefe de personal.

El sector energético se reestructura en dos pilares3:

El pilar de la Plataforma de Energías Renovables y Transición Energética, liderado por su consejero delegado, Nikos Papapetrou

El pilar de servicios energéticos totalmente integrados, que consiste en:

La empresa de servicios públicos integrada, liderada por su consejero delegado Giannis Giannakopoulos



El suministro y el comercio internacional de energía, liderada por su consejero delegado Panagiotis Kanellopoulos.

El sector de Metales seguirá bajo la dirección de Dimitris Stefanidis como consejero delegado, quien supervisará las actividades de METLEN en la cadena de valor integrada del aluminio, las materias primas críticas y la economía circular de los metales.

En M Technologies, la división de equipos metalúrgicos para la defensa de METLEN, que forma parte del sector de Metales, Vassilis Tsiamis será su consejero delegado4.

Asimismo, el sector de Infraestructuras y Concesiones continúa siendo una prioridad estratégica bajo el liderazgo actual de Evangelos Chrysafis como vicepresidente Ejecutivo de METLEN S.A. y presidente de METKA ATE, Dinos Benroubi como consejero delegado de METKA ATE y Elenos Karaindros como presidente y consejero delegado de M Concessions.

El equipo directivo sénior, que ha sido parte integral de la trayectoria de METLEN hasta la fecha, se refuerza y está compuesto por:

Elenos Karaindros , como director de estrategia y responsable de fisiones y adquisiciones

, como director de estrategia y responsable de fisiones y adquisiciones Sara Fideli , como directora de Recursos Humanos

, como directora de Recursos Humanos Vivian Bouzali, como directora de Asuntos Corporativos y Comunicaciones

como directora de Asuntos Corporativos y Comunicaciones Petros Selekos, como asesor legal

Nuestro equipo directivo se verá reforzado por la incorporación de Dimitris Papadopoulos en su nuevo cargo como Asesor Ejecutivo Senior en Asuntos del presidente ejecutivo y del Consejo de Administración.

Evangelos Mytilineos, presidente ejecutivo, declaró: "Hoy iniciamos un nuevo capítulo en nuestra trayectoria, con la tercera transformación de nuestra evolución: la Tercera Era.

Desde mi nuevo cargo como presidente ejecutivo, me propongo contribuir estratégicamente a la consecución de nuestros compromisos, definidos en nuestro plan de negocio a medio plazo, tanto para el crecimiento orgánico como inorgánico, en colaboración con nuestro nuevo consejero delegado del Grupo, Christos Gavalas.

La nueva estructura de METLEN se basa en un equipo directivo reforzado, un modelo operativo sinérgico optimizado y una mayor alineación con las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Mi objetivo es centrarme aún más en garantizar la creación de valor a largo plazo de METLEN, y estoy convencido de que la nueva estructura y el nuevo equipo directivo serán un catalizador para nuestro éxito".

Nota 1: Estos cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

Nota 2: Fotini Ioannou se incorporará al Consejo de Administración de METLEN PLC a partir del 1 de enero de 2026.

Nota 3: Estos cambios entran en vigor inmediatamente, a partir del 7 de noviembre de 2025.

Nota 4: Estos cambios entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2025.

Acerca de METLEN:

METLEN Energy & Metals PLC (METLEN o la Compañía) es la empresa matriz de un grupo multinacional industrial y energético, líder en los sectores de la metalurgia y la energía, con un enfoque en la sostenibilidad y la economía circular. Cotiza principalmente en la Bolsa de Londres y secundariamente en la Bolsa de Atenas, con una facturación consolidada de 5.680 millones de euros y un EBITDA de 1.080 millones de euros (2024). El grupo METLEN es un referente en metalurgia verde competitiva a nivel europeo y mundial, operando la única planta de producción de bauxita, alúmina y aluminio primario verticalmente integrada en la Unión Europea (UE), con instalaciones portuarias de propiedad privada. En el sector energético, el grupo METLEN ofrece soluciones integrales que abarcan proyectos de energía térmica y renovable, distribución y comercialización de electricidad, así como inversiones en infraestructura de red, almacenamiento en baterías y otras tecnologías verdes. El grupo está presente en los mercados de los cinco continentes, en más de 40 países, adoptando un modelo sinérgico integral entre los sectores de la metalurgia y la energía, y desarrollando proyectos de infraestructura energética de principio a fin.

