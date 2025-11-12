Transformation METLEN : La troisième ère - Le progrès en marche

ATHEN, Grèce et LONDRES, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- METLEN annonce aujourd'hui le lancement de sa troisième transformation stratégique, entrant ainsi dans la prochaine phase de son évolution : La troisième ère - Le progrès en marche.

Cette transformation marque le prochain chapitre du parcours de l'entreprise, aligné sur une stratégie qui soutiendra son objectif à moyen terme de doubler sa taille, comme cela a été présenté lors de la journée des marchés des capitaux à Londres en avril dernier.

Il s'appuie sur l'exécution réussie des transformations précédentes (en 2017 et 2022), sur les solides fondations financières de l'entreprise et sur sa vision stratégique.

Dans le cadre de cette transformation stratégique, les principaux changements et les principales nominations au sein de l'équipe de direction et de la structure organisationnelle de METLEN sont décrits ci-dessous1:

Evangelos Mytilineos , en tant que président exécutif du groupe

, en tant que président exécutif du groupe Christos Gavalas , en tant que directeur général du groupe

, en tant que directeur général du groupe Fotini Ioannou , en tant que directeur financier du groupe 2

, en tant que directeur financier du groupe Loukas Ziomas, en tant que chef de cabinet.

Le secteur de l'énergie est restructuré en deux piliers3:

Le pilier de la plateforme sur les énergies renouvelables et la transition énergétique, dirigé par son directeur exécutif Nikos Papapetrou

Le pilier des services publics de l'énergie entièrement intégrés, qui se compose des éléments suivants Le service public intégré, dirigé par son directeur général Giannis Giannakopoulos L'International Energy Supply & Trading, dirigé par son directeur général Panagiotis Kanellopoulos.



Le secteur des métaux continuera d'être dirigé par Dimitris Stefanidis en tant que directeur général des métaux, supervisant les activités de METLEN dans la chaîne de valeur intégrée de l'aluminium, les matières premières essentielles et les métaux circulaires.

In M Technologies, la branche de METLEN spécialisée dans les équipements de défense métallurgique et faisant partie du secteur des métaux, sera dirigée par Vassilis Tsiamis en tant que directeur général4.

En outre, le secteur des infrastructures et des concessions reste une priorité stratégique sous la direction actuelle de Evangelos Chrysafis en tant que vice-président exécutif de METLEN S.A. et président de METKA ATE, Dinos Benroubi en tant que PDG de METKA ATE et Elenos Karaindros en tant que président et PDG de M Concessions.

L'équipe de direction qui a fait partie intégrante du parcours de METLEN jusqu'à ce jour est renforcée et se compose de

Elenos Karaindros , en tant que directeur de la stratégie et des fusions et acquisitions

, en tant que directeur de la stratégie et des fusions et acquisitions Sara Fideli , en tant que Chief People Officer

, en tant que Chief People Officer Vivian Bouzali , en tant que Chief Corporate Affairs & Communications Officer

, en tant que Chief Corporate Affairs & Communications Officer Petros Selekos, en tant que directeur juridique

Notre équipe de direction sera renforcée par Dimitris Papadopoulos dans son nouveau rôle de conseiller principal exécutif pour le président exécutif et les affaires du conseil d'administration.

Evangelos Mytilineos, président exécutif, a déclaré : « Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre parcours, avec la troisième transformation de notre évolution, La Troisième Ère.

Dans mon nouveau rôle de président exécutif, j'ai l'intention de contribuer stratégiquement à la mise en œuvre de nos engagements, tels que définis dans notre plan d'entreprise à moyen terme, pour une croissance à la fois organique et inorganique, en collaboration avec notre nouveau directeur général, Christos Gavalas.

La nouvelle structure de METLEN repose sur une équipe de direction renforcée, sur un modèle opérationnel synergique optimisé et sur un alignement plus poussé sur les meilleures pratiques en matière de gouvernance d'entreprise.

Mon objectif est de me concentrer encore davantage sur la création de valeur à long terme de METLEN, et je suis convaincu que la nouvelle structure de direction et la nouvelle équipe seront un catalyseur de notre succès. »

Cliquez ici pour voir la présentation

Note 1 : Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Note 2 : Fotini Ioannou rejoindra le conseil d'administration de METLEN PLC à compter du 1er janvierst2026.

Note 3 : Ces changements prennent effet immédiatement, à partir du 7 novembre 2025

Note 4 : Ces changements entreront en vigueur le 1er décembre 2025.

À propos de METLEN :

METLEN Energy & Metals PLC (METLEN ou la société) est la société mère d'un groupe industriel et énergétique multinational et un leader dans les industries de la métallurgie et de l'énergie, axé sur la durabilité et l'économie circulaire. La société est principalement cotée à la Bourse de Londres avec une cotation secondaire à la Bourse d'Athènes. Son chiffre d'affaires et son BAIIA consolidés s'élèvent respectivement à 5,68 milliards d'euros et à 1,08 milliard d'euros, (2024). Le groupe METLEN est une référence en matière de métallurgie verte compétitive aux niveaux européen et mondial, et exploite la seule unité de production de bauxite, d'alumine et d'aluminium primaire intégrée verticalement dans l'Union européenne (UE), avec des installations portuaires privées. Dans le secteur de l'énergie, le groupe METLEN propose des solutions complètes, couvrant les projets d'énergie thermique et renouvelable, la distribution et le négoce d'électricité, ainsi que les investissements dans l'infrastructure de réseau, le stockage par batterie et d'autres technologies vertes. Le groupe de l'entreprise est actif sur les marchés des cinq continents, dans plus de 40 pays, et adopte un modèle de synergie à grande échelle entre les secteurs de la métallurgie et de l'énergie, tout en développant de bout en bout de grands projets d'infrastructure énergétique.

