Michael Owen junta-se à ehamarkets como embaixador global da marca

HONG KONG e NOVA YORK, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A ehamarkets anunciou hoje uma parceria global com Michael Owen, lenda do futebol inglês e vencedor da Bola de Ouro de 2001, que se juntou à marca como seu embaixador global.

Owen disse que foi atraído pelo foco da ehamarkets em tecnologia, confiabilidade e uma experiência de negociação mais simples e intuitiva.

"Estou muito feliz em me juntar à ehamarkets como embaixador global da marca. Gosto da forma como a ehamarkets utiliza a tecnologia para tornar a negociação mais simples e eficiente. É empolgante fazer parte de uma marca que está construindo uma experiência de negociação moderna para clientes em diferentes mercados."

Markus Weber, CEO da ehamarkets, afirmou que a parceria marca um novo capítulo para a empresa, que continua a expandir sua presença no mundo todo e a investir em tecnologia de negociação.

"Michael Owen é um dos nomes mais reconhecidos do futebol inglês, e temos orgulho de recebê-lo na ehamarkets. Sua carreira, suas conquistas e seu apelo internacional o tornam a escolha ideal para nossa marca global. Essa parceria é um passo importante conforme continuamos a crescer em mercados pelo mundo.

Nosso objetivo é simples: Tornar a tecnologia de negociação avançada mais fácil de usar. Continuaremos investindo em sistemas seguros, tecnologia inteligente e IA para tornar as negociações mais simples, rápidas e eficientes. Com a IA da ehamarkets, estamos construindo uma plataforma que ajuda os traders a navegar pelos mercados com mais facilidade."

A ehamarkets é uma plataforma global de negociação de múltiplos ativos que oferece acesso a forex, commodities, ações e índices. Seu objetivo é simplificar as negociações por meio de tecnologia de ponta, sistemas estáveis e o assistente de negociação inteligente da ehamarkets, que utiliza IA para ajudar os usuários a monitorar os mercados, receber alertas em tempo real e interagir com as ferramentas de negociação por meio de linguagem natural.

Em 2026, a ehamarkets foi nomeada Melhor Plataforma Global de Negociação Móvel e Plataforma Global de Negociação Mais Confiável.

Ex-atacante do Liverpool, Real Madrid, Newcastle United e Manchester United, Michael Owen disputou 89 partidas pela seleção da Inglaterra e venceu a Bola de Ouro em 2001.

Site oficial >> https://www.ehamarkets.com/

Baixe o aplicativo >> https://go.onelink.me/Flyh?pid=prhome

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FONTE EHAMARKETS