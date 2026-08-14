Michael Owen se une a ehamarkets como Embajador Global de Marca

HONG KONG y NUEVA YORK, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- ehamarkets anunció hoy una alianza global con la leyenda del fútbol inglés y ganador del Balón de Oro 2001, Michael Owen, quien se une a la marca como su Embajador Global de Marca.

Owen afirmó sentirse atraído por el enfoque de ehamarkets en la tecnología, la fiabilidad y una experiencia de trading más sencilla.

"Estoy encantado de unirme a ehamarkets como su Embajador Global de Marca. Me gusta cómo ehamarkets utiliza la tecnología para simplificar y agilizar el trading. Es emocionante formar parte de una marca que está creando una experiencia de trading moderna para personas de todo el mundo".

Markus Weber, consejero delegado de ehamarkets, declaró que esta alianza marca un nuevo capítulo para la empresa, que continúa expandiendo su presencia global e invirtiendo en tecnología de trading.

"Michael Owen es uno de los nombres más reconocidos del fútbol inglés, y nos enorgullece darle la bienvenida a ehamarkets. Su trayectoria, sus logros y su proyección internacional lo convierten en la persona ideal para nuestra marca global. Esta alianza es un paso importante en nuestro continuo crecimiento en los mercados de todo el mundo".

"Nuestro objetivo es simple: hacer que la tecnología avanzada de trading sea más fácil de usar. Seguiremos invirtiendo en sistemas seguros, tecnología inteligente e IA para que operar sea más sencillo, rápido y eficiente. Con ehamarkets AI, estamos creando una plataforma que ayuda a los operadores a navegar por los mercados con mayor facilidad".

ehamarkets es una plataforma global de trading multiactivos que ofrece acceso a divisas, materias primas, acciones e índices. Su enfoque es simplificar el trading mediante tecnología avanzada, sistemas estables y ehamarkets AI, un asistente de trading inteligente que ayuda a los usuarios a monitorear los mercados, recibir alertas en tiempo real e interactuar con las herramientas de trading mediante lenguaje natural.

En 2026, ehamarkets fue nombrada Mejor Plataforma de Trading Móvil a Nivel Mundial y Plataforma de Trading Más Confiable a Nivel Mundial.

Michael Owen, exdelantero del Liverpool, Real Madrid, Newcastle United y Manchester United, disputó 89 partidos con la selección inglesa y ganó el Balón de Oro en 2001.

Sitio web oficial >> https://www.ehamarkets.com/

Descargar la App >> https://go.onelink.me/Flyh?pid=prhome

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