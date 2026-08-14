Michael Owen ร่วมงานกับ ehamarkets ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก

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EHAMARKETS

15 Aug, 2026, 00:43 CST

ฮ่องกง และนิวยอร์ก, 15 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ --

ehamarkets ประกาศในวันนี้ถึงความร่วมมือด้านแบรนด์ระดับโลกกับ Michael Owen ตำนานนักฟุตบอลอังกฤษและผู้คว้ารางวัล Ballon d'Or ประจำปี 2544 โดย Michael Owen ได้เข้าร่วมกับแบรนด์ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก

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Owen กล่าวว่า สิ่งที่ดึงดูดให้เขาสนใจ ehamarkets คือการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์การเทรดที่เรียบง่ายยิ่งขึ้น

"ผมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกับ ehamarkets ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก ผมชื่นชอบแนวทางที่ ehamarkets ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้การเทรดง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ที่กำลังสร้างประสบการณ์การเทรดรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยสำหรับผู้คนทั่วโลก"

Markus Weber ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ehamarkets กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นบทใหม่ของบริษัท ขณะที่บริษัทยังคงขยายการดำเนินงานในระดับโลกและลงทุนในเทคโนโลยีด้านการเทรดอย่างต่อเนื่อง

"Michael Owen เป็นชื่อหนึ่งที่เป็นที่จดจำมากที่สุดในวงการฟุตบอลอังกฤษ และเราภูมิใจที่ได้ต้อนรับเขาสู่ ehamarkets เส้นทางอาชีพ ความสำเร็จ และชื่อเสียงในระดับนานาชาติของเขาทำให้เขาเหมาะสมอย่างยิ่งกับแบรนด์ระดับโลกของเรา ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในขณะที่เรายังคงขยายธุรกิจในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก

เป้าหมายของเรานั้นเรียบง่าย นั่นคือการทำให้เทคโนโลยีการเทรดขั้นสูงใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น เราจะเดินหน้าลงทุนในระบบที่ปลอดภัย เทคโนโลยีอัจฉริยะ และ AI เพื่อทำให้การเทรดง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย ehamarkets AI เรากำลังสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยให้นักเทรดเข้าถึงและติดตามตลาดได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น"

ehamarkets เป็นแพลตฟอร์มการเทรดสินทรัพย์หลากหลายระดับโลกที่เปิดให้เข้าถึงตลาดฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนี โดยมุ่งเน้นการทำให้การเทรดง่ายยิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง ระบบที่มีเสถียรภาพ และ ehamarkets AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยการเทรดอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามตลาด รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ และโต้ตอบกับเครื่องมือการเทรดผ่านภาษาธรรมชาติ

ในปี 2569 ehamarkets ได้รับการยกย่องให้เป็น Best Mobile Trading Platform Global (แพลตฟอร์มการเทรดบนมือถือที่ดีที่สุดระดับโลก) และ Most Trusted Trading Platform Global (แพลตฟอร์มการเทรดที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดระดับโลก)

Michael Owen อดีตกองหน้าของ Liverpool, Real Madrid, Newcastle United และ Manchester United ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษ 89 นัด และคว้ารางวัล Ballon d'Or ประจำปี 2544

เว็บไซต์ทางการ >> https://www.ehamarkets.com/
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SOURCE EHAMARKETS

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