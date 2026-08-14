Michael Owen devient ambassadeur mondial de la marque ehamarkets

HONG KONG et NEW YORK, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- ehamarkets a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Michael Owen, légende du football anglais et lauréat du Ballon d'Or 2001, qui devient ambassadeur mondial de la marque.

Michael Owen a déclaré avoir été séduit par l'accent mis par ehamarkets sur la technologie, la fiabilité et une expérience simplifiée de la négociation boursière.

« Je suis ravi d'être l'ambassadeur mondial de la marque ehamarkets. J'apprécie la manière dont ehamarkets utilise la technologie pour rendre les opérations en bourse plus simples et plus efficaces. Il est passionnant d'être associé à une marque qui promeut une expérience moderne de la négociation boursière pour les utilisateurs du monde entier. »

Markus Weber, directeur général d'ehamarkets, a souligné que ce partenariat ouvrait un nouveau chapitre pour l'entreprise, qui ne cesse de renforcer sa présence mondiale et d'investir dans les technologies de négoce d'actifs.

« Michael Owen est l'une des figures les plus emblématiques du football anglais, et nous sommes fiers de l'accueillir chez ehamarkets. Sa carrière, ses succès et son rayonnement international font de lui un ambassadeur idéal pour notre marque mondiale. Ce partenariat constitue une étape importante dans notre expansion progressive sur les marchés du monde entier.

Notre objectif est simple : rendre les technologies avancées de négoce d'actifs plus faciles à utiliser. Nous continuerons à investir dans des systèmes sécurisés, des technologies intelligentes et l'intelligence artificielle afin de rendre les opérations boursières plus simples, plus rapides et plus efficaces. Grâce à ehamarkets AI, nous construisons une plateforme qui aide les opérateurs à évoluer avec plus d'aisance sur les marchés. »

ehamarkets est une plateforme mondiale de négociation multiactif offrant un accès aux marchés des changes, des matières premières, des actions ainsi qu'aux indices. Son objectif est de simplifier l'échange d'actifs grâce à une technologie de pointe, à des systèmes stables et à ehamarkets AI, un assistant intelligent qui aide les opérateurs à suivre les marchés, leur envoie des alertes en temps réel et leur permet d'interagir en langage naturel avec les outils de négociation.

En 2026, la plateforme ehamarkets a été désignée Meilleure plateforme mobile de négociation au monde et Plateforme de négociation la plus fiable du monde.

Ancien attaquant de Liverpool, du Real Madrid, de Newcastle United et de Manchester United, Michael Owen a disputé 89 matchs avec l'équipe d'Angleterre et a remporté le Ballon d'Or en 2001.

Site officiel >> https://www.ehamarkets.com/

Télécharger l'application >> https://go.onelink.me/Flyh?pid=prhome

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