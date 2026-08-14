Michael Owen se incorpora a ehamarkets como embajador global de la marca

HONG KONG y NUEVA YORK, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- ehamarkets acaba de anunciar una colaboración global con la leyenda del fútbol inglés y ganador del Balón de Oro de 2001, Michael Owen, quien se incorpora a la marca como su embajador global.

Owen afirmó que le atrajo el enfoque que da ehamarkets a la tecnología, la confiabilidad y a ofrecer una experiencia de negociación más sencilla.

"Estoy encantado de sumarme a ehamarkets como embajador global de la marca. Me gusta cómo ehamarkets utiliza la tecnología para que las operaciones bursátiles sean más sencillas y eficientes. Me entusiasma formar parte de una marca que está creando una experiencia de negociación moderna para personas de todo el mundo".

Markus Weber, director ejecutivo de ehamarkets, explicó que esta colaboración supone un nuevo capítulo para la empresa, que sigue ampliando su presencia global e invirtiendo en tecnología de negociación.

"Michael Owen es uno de los nombres más reconocidos del fútbol inglés, y estamos orgullosos de darle la bienvenida a ehamarkets. Su trayectoria profesional, sus logros y su atractivo internacional lo convierten en la persona ideal para nuestra marca global. Esta colaboración supone un paso importante en nuestra expansión continua en los mercados de todo el mundo.

Nuestro objetivo es sencillo: facilitar el uso de la tecnología avanzada de negociación. Seguiremos invirtiendo en sistemas seguros, tecnología inteligente y en IA para que las operaciones sean más sencillas, rápidas y eficientes. Con nuestro asistente inteligente, ehamarkets AI, estamos creando una plataforma que ayuda a los operadores a moverse por los mercados con mayor facilidad".

ehamarkets es una plataforma global de negociación de múltiples activos que ofrece acceso al mercado de divisas, las materias primas, las acciones y los índices. Su objetivo es simplificar la negociación mediante tecnología avanzada, sistemas estables y ehamarkets AI, un asistente de negociación inteligente que ayuda a los usuarios a seguir los mercados, recibir alertas en tiempo real e interactuar con las herramientas de negociación mediante lenguaje natural.

En 2026, ehamarkets fue galardonada con el premio a la Mejor plataforma de negociación móvil a nivel mundial y con el reconocimiento a la Plataforma de negociación más confiable a nivel mundial.

Michael Owen, exdelantero del Liverpool, el Real Madrid, el Newcastle United y el Manchester United, disputó 89 partidos con la selección de Inglaterra y ganó el Balón de Oro de 2001.

Página web oficial >> https://www.ehamarkets.com/

Descargue la aplicación >> https://go.onelink.me/Flyh?pid=prhome

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FUENTE EHAMARKETS