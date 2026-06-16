Midea lança a "Solução de Expansão Internacional de Fábricas Agênticas", marcando uma nova etapa para as empresas chinesas em sua expansão global

FOSHAN, China, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 9 de junho de 2026, o Midea Group lançou sua "Solução de Expansão Internacional de Fábricas Agênticas".Com base na transformação de sua fábrica de máquinas de lavar em Jingzhou, que recebeu a primeira certificação WRCA de Fábrica Agêntica do mundo em agosto de 2025, a Midea lançou uma solução modular, padronizada e validada em campo. Ela inclui treinamento de funcionários intercultural e rastreabilidade da cadeia de suprimentos transfronteiriça, tendo sido decomposta em 12 módulos de rápida replicação para implantação em fábricas globais.

Cobertura fotovoltaica integral da fábrica da Midea na Tailândia. Produção totalmente automatizada com robôs KUKA na fábrica da Midea na Tailândia

De acordo com a Deloitte, 55% das empresas chinesas esperam buscar crescimento por meio da expansão internacional. A Midea identificou três desafios persistentes: cadeias de suprimentos transfronteiriças de longa distância, padrões de qualidade inconsistentes entre os mercados de exportação e dificuldades na gestão de uma força de trabalho multinacional devido a diferenças de idioma, cultura e regulamentações trabalhistas.

A solução foi validada na Fábrica de Refrigeração da Midea na Tailândia. Por meio de 72 aplicações de IA e 13 agentes principais em 25 cenários, a fábrica reduziu o prazo total de processamento de pedidos em 43%, diminuiu as taxas de reclamação de clientes em 32% e encurtou os ciclos de treinamento e certificação de funcionários em 62%, demonstrando que as capacidades de manufatura inteligente da China podem ser replicadas globalmente.

Para o treinamento da força de trabalho, a Midea introduziu um sistema multilíngue de treinamento AIGC + VR, reduzindo o treinamento de novos funcionários de oito dias para três dias. Para o controle de qualidade, a Midea lançou uma solução de qualidade VOC-to-VOP em sete etapas, alimentada por uma base de conhecimento especializada com mais de 12 milhões de casos relacionados à qualidade, permitindo que reclamações de clientes sejam rastreadas até as linhas de produção e suas causas-raiz em questão de segundos.

Para a resiliência da cadeia de suprimentos, a Midea desenvolveu um agente de IA para cadeias de suprimentos transfronteiriças que monitora 35 nós principais em tempo real, reduzindo o tempo de resposta para tratamento de exceções de 48 horas para menos de 12 horas e mantendo as taxas de chegada pontual de matérias-primas acima de 96%. Juntamente com a solução integrada de logística KD da Annto, a taxa de separação de materiais pode ultrapassar 99%.

Na fábrica da Tailândia, a taxa de defeitos em produtos acabados foi reduzida em 50%. Midea Cloud, KUKA, Annto, Hiconics, CLOU Electronics e Midea Building Technologies também apoiam a redução de custos e o aumento da eficiência por meio de produção automatizada, embalagens reutilizáveis e soluções integradas de economia de energia.

A Midea também apresentou o "Programa de Parceiros para Expansão Global da Midea". Segundo Simon Zhang, vice-presidente e diretor digital do Midea Group, o programa não se trata apenas de equipamentos padronizados, mas de transformar a experiência acumulada da Midea em orientação prática e suporte à implementação.

Esse modelo de construção conjunta já apresentou resultados. A Wuhan Honghai Technology concluiu sua expansão de capacidade na Tailândia em 2024, da construção de infraestrutura ao início da produção, em cinco meses com o apoio da Midea, e seu volume de negócios na Tailândia aumentou 1,6 vez em 2025. A Xiamen Hexing Packaging, parceira da Midea há 18 anos, expandiu de fornecedora doméstica para parceira global, estabelecendo fábricas no Sudeste Asiático e na América do Norte e ingressando na lista global de parceiros estratégicos da Midea em 2025.

FONTE Midea Group Co., Ltd