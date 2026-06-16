Midea lança a "Solução de Expansão Internacional de Fábricas Agênticas", marcando uma nova etapa para as empresas chinesas em sua expansão global
Notícias fornecidas porMidea Group Co., Ltd
16 jun, 2026, 12:10 GMT
FOSHAN, China, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 9 de junho de 2026, o Midea Group lançou sua "Solução de Expansão Internacional de Fábricas Agênticas".Com base na transformação de sua fábrica de máquinas de lavar em Jingzhou, que recebeu a primeira certificação WRCA de Fábrica Agêntica do mundo em agosto de 2025, a Midea lançou uma solução modular, padronizada e validada em campo. Ela inclui treinamento de funcionários intercultural e rastreabilidade da cadeia de suprimentos transfronteiriça, tendo sido decomposta em 12 módulos de rápida replicação para implantação em fábricas globais.
De acordo com a Deloitte, 55% das empresas chinesas esperam buscar crescimento por meio da expansão internacional. A Midea identificou três desafios persistentes: cadeias de suprimentos transfronteiriças de longa distância, padrões de qualidade inconsistentes entre os mercados de exportação e dificuldades na gestão de uma força de trabalho multinacional devido a diferenças de idioma, cultura e regulamentações trabalhistas.
A solução foi validada na Fábrica de Refrigeração da Midea na Tailândia. Por meio de 72 aplicações de IA e 13 agentes principais em 25 cenários, a fábrica reduziu o prazo total de processamento de pedidos em 43%, diminuiu as taxas de reclamação de clientes em 32% e encurtou os ciclos de treinamento e certificação de funcionários em 62%, demonstrando que as capacidades de manufatura inteligente da China podem ser replicadas globalmente.
Para o treinamento da força de trabalho, a Midea introduziu um sistema multilíngue de treinamento AIGC + VR, reduzindo o treinamento de novos funcionários de oito dias para três dias. Para o controle de qualidade, a Midea lançou uma solução de qualidade VOC-to-VOP em sete etapas, alimentada por uma base de conhecimento especializada com mais de 12 milhões de casos relacionados à qualidade, permitindo que reclamações de clientes sejam rastreadas até as linhas de produção e suas causas-raiz em questão de segundos.
Para a resiliência da cadeia de suprimentos, a Midea desenvolveu um agente de IA para cadeias de suprimentos transfronteiriças que monitora 35 nós principais em tempo real, reduzindo o tempo de resposta para tratamento de exceções de 48 horas para menos de 12 horas e mantendo as taxas de chegada pontual de matérias-primas acima de 96%. Juntamente com a solução integrada de logística KD da Annto, a taxa de separação de materiais pode ultrapassar 99%.
Na fábrica da Tailândia, a taxa de defeitos em produtos acabados foi reduzida em 50%. Midea Cloud, KUKA, Annto, Hiconics, CLOU Electronics e Midea Building Technologies também apoiam a redução de custos e o aumento da eficiência por meio de produção automatizada, embalagens reutilizáveis e soluções integradas de economia de energia.
A Midea também apresentou o "Programa de Parceiros para Expansão Global da Midea". Segundo Simon Zhang, vice-presidente e diretor digital do Midea Group, o programa não se trata apenas de equipamentos padronizados, mas de transformar a experiência acumulada da Midea em orientação prática e suporte à implementação.
Esse modelo de construção conjunta já apresentou resultados. A Wuhan Honghai Technology concluiu sua expansão de capacidade na Tailândia em 2024, da construção de infraestrutura ao início da produção, em cinco meses com o apoio da Midea, e seu volume de negócios na Tailândia aumentou 1,6 vez em 2025. A Xiamen Hexing Packaging, parceira da Midea há 18 anos, expandiu de fornecedora doméstica para parceira global, estabelecendo fábricas no Sudeste Asiático e na América do Norte e ingressando na lista global de parceiros estratégicos da Midea em 2025.
FONTE Midea Group Co., Ltd
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