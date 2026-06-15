Midea Lancarkan "Penyelesaian Pengembangan Luas Negara Kilang Berejen", Menandakan Fasa Baharu bagi Pengantarabangsaan Perusahaan Cina

FOSHAN, China, 16 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pada 9 Jun 2026, Midea Group melancarkan "Penyelesaian Pengembangan Luar Negara Kilang Berejen". Dibangunkan berdasarkan transformasi kilang mesin basuhnya di Jingzhou, yang menerima pensijilan WRCA Agentic Factory pertama di dunia pada Ogos 2025, Midea melancarkan satu penyelesaian modular, piawai dan telah disahkan melalui pelaksanaan sebenar. Penyelesaian ini merangkumi latihan pekerja merentas budaya dan kebolehkesanan rantaian bekalan rentas sempadan, dan telah dipecahkan kepada 12 modul yang boleh direplikasi dengan pantas untuk pelaksanaan di kilang-kilang global.

Full PV coverage at Midea Thailand Factory Full automation powered by KUKA robots at Midea Thailand Factory

Menurut Deloitte, 55% perusahaan Cina berharap dapat mencari pertumbuhan melalui pengembangan ke luar negara. Midea mengenal pasti tiga cabaran utama yang sering dihadapi: rantaian bekalan rentas sempadan yang melibatkan jarak jauh, ketidakselarasan standard kualiti antara pasaran eksport dan kesukaran mengurus tenaga kerja multinasional akibat perbezaan bahasa, budaya dan peraturan buruh.

Penyelesaian ini telah disahkan di Kilang Penyejukan Midea Thailand. Melalui penggunaan 72 aplikasi AI dan 13 ejen utama merentasi 25 senario operasi, kilang tersebut berjaya mengurangkan masa pemprosesan pesanan hujung ke hujung sebanyak 43%, menurunkan kadar aduan pelanggan sebanyak 32%, dan memendekkan tempoh latihan dan pensijilan pekerja sebanyak 62%, membuktikan bahawa keupayaan pembuatan pintar China boleh direplikasi di peringkat global.

Bagi latihan tenaga kerja, Midea memperkenalkan sistem latihan berbilang bahasa berasaskan AIGC + VR, yang berjaya mengurangkan tempoh latihan pekerja baharu daripada lapan hari kepada tiga hari. Dalam aspek kawalan kualiti, Midea melancarkan penyelesaian kualiti VOC-kepada-VOP tujuh langkah yang dipacu oleh pangkalan pengetahuan pakar yang mengandungi lebih daripada 12 juta kes berkaitan kualiti, membolehkan aduan pelanggan dijejaki kembali kepada barisan pengeluaran dan punca sebenar masalah dalam tempoh beberapa saat sahaja.

Untuk memperkukuh daya tahan rantaian bekalan, Midea membangunkan ejen AI rantaian bekalan rentas sempadan yang memantau 35 nod teras dalam masa nyata, mengurangkan masa tindak balas pengendalian isu luar biasa daripada 48 jam kepada kurang daripada 12 jam dan mengekalkan kadar ketibaan bahan mentah tepat pada masanya melebihi 96%. Digabungkan dengan penyelesaian logistik KD bersepadu oleh Annto, kadar penyediaan set bahan mampu melebihi 99%.

Di kilang Thailand, kadar kecacatan produk siap berjaya dikurangkan sebanyak 50%. Midea Cloud, KUKA, Annto, Hiconics, CLOU Electronics dan Midea Building Technologies

turut menyokong usaha pengurangan kos dan peningkatan kecekapan melalui automasi pengeluaran, penggunaan semula pembungkusan serta penyelesaian penjimatan tenaga bersepadu.

Midea turut memperkenalkan "Midea Go-Global Partner Program". Menurut Simon Zhang, Naib Presiden dan Ketua Pegawai Digital Midea Group, program ini bukan sekadar menyediakan peralatan yang diseragamkan, sebaliknya bertujuan menukarkan pengalaman luas yang dikumpulkan oleh Midea kepada panduan praktikal dan sokongan pelaksanaan yang boleh dimanfaatkan.

Model pembangunan bersama ini telah menunjukkan hasil yang positif. Wuhan Honghai Technology berjaya menyiapkan peluasan kapasiti pengeluarannya di Thailand pada 2024 daripada pembinaan infrastruktur sehingga permulaan operasi pengeluaran dalam tempoh lima bulan dengan sokongan Midea dan jumlah perniagaan syarikat di Thailand meningkat 1.6 kali ganda pada 2025. Xiamen Hexing Packaging, rakan Midea selama 18 tahun, telah berkembang daripada pembekal domestik kepada rakan kongsi global, menubuhkan kilang di Asia Tenggara dan Amerika Utara dan menyertai senarai putih rakan strategik global Midea pada 2025.

SOURCE Midea Group Co., Ltd