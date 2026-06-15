-Midea lanza la "Solución de Expansión en el Extranjero para Fábricas Agente", marcando una nueva etapa para las empresas chinas que se globalizan

FOSHAN, China, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 9 de junio de 2026, Midea Group lanzó su "Solución de Expansión en el Extranjero para Fábricas Agente". Partiendo de la transformación de su fábrica de lavadoras en Jingzhou, que recibió la primera certificación mundial de Fábrica Agente WRCA en agosto de 2025, Midea ha lanzado una solución modular, estandarizada y validada en campo. Esta solución incluye formación intercultural para empleados y trazabilidad de la cadena de suministro transfronteriza, y se ha dividido en 12 módulos de rápida replicación para su implementación en fábricas globales.

Full PV coverage at Midea Thailand Factory Full automation powered by KUKA robots at Midea Thailand Factory

Según Deloitte, el 55 % de las empresas chinas aspiran a crecer mediante la expansión internacional. Midea ha identificado tres desafíos persistentes: cadenas de suministro transfronterizas de larga distancia, estándares de calidad inconsistentes en los mercados de exportación y dificultades en la gestión de personal multinacional derivadas de las diferencias lingüísticas, culturales y normativas laborales.

La solución se ha validado en la planta de refrigeración de Midea en Tailandia. Mediante 72 aplicaciones de IA y 13 agentes principales en 25 escenarios, la fábrica redujo el tiempo total de entrega de pedidos en un 43 %, disminuyó la tasa de quejas de los clientes en un 32 % y acortó los ciclos de formación y certificación de empleados en un 62 %, demostrando que las capacidades de fabricación inteligente de China pueden replicarse a nivel mundial.

Para la formación del personal, Midea implementó un sistema de formación multilingüe AIGC + VR, reduciendo la formación de nuevos empleados de ocho a tres días. Para el control de calidad, Midea lanzó una solución de calidad de siete pasos, VOC-to-VOP, basada en una base de conocimientos de expertos con más de 12 millones de casos relacionados con la calidad, lo que permite rastrear las quejas de los clientes hasta las líneas de producción y sus causas raíz en cuestión de segundos.

Para garantizar la resiliencia de la cadena de suministro, Midea desarrolló un agente de IA para la cadena de suministro transfronteriza que monitoriza 35 nodos clave en tiempo real, reduciendo el tiempo de respuesta ante incidencias de 48 horas a menos de 12 horas y manteniendo la puntualidad de la entrega de materias primas por encima del 96 %. Junto con la solución logística KD integrada de Annto, la tasa de preparación de kits de materiales puede superar el 99 %.

En la fábrica de Tailandia, la tasa de defectos del producto terminado se ha reducido en un 50 %. Midea Cloud, KUKA, Annto, Hiconics, CLOU Electronics y Midea Building Technologies contribuyen a la reducción de costes y la mejora de la eficiencia mediante la producción automatizada, el embalaje reutilizable y las soluciones integradas de ahorro energético.

Midea también presentó el programa "Midea Go-Global Partner Program". Según Simon Zhang, vicepresidente y director digital de Midea Group, el programa no se limita a la estandarización de equipos, sino que busca transformar la experiencia acumulada de Midea en orientación práctica y apoyo a la implementación.

Este modelo de colaboración ya ha dado resultados. Wuhan Honghai Technology completó la ampliación de su capacidad en Tailandia en 2024, desde la construcción de la infraestructura hasta el inicio de la producción, en cinco meses con el apoyo de Midea, y su volumen de negocio en Tailandia se multiplicó por 1,6 en 2025. Xiamen Hexing Packaging, socio de Midea desde hace 18 años, ha pasado de ser un proveedor nacional a un socio global, estableciendo fábricas en el sudeste asiático y Norteamérica y uniéndose a la lista blanca de socios estratégicos globales de Midea en 2025.