Midea lanza la "Agentic Factory Overseas Expansion Solution", lo que marca una nueva etapa para las empresas chinas que se expanden a nivel mundial

FOSHAN, China, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 9 de junio de 2026, Midea Group lanzó la "Agentic Factory Overseas Expansion Solution" (Solución de expansión internacional de fábricas agénticas).A raíz de la transformación de su fábrica de lavadoras de Jingzhou, que recibió la primera certificación WRCA Agentic Factory del mundo en agosto de 2025, Midea ha lanzado una solución modular, estandarizada y validada en la práctica. Esta incluye capacitación intercultural para los empleados y trazabilidad transfronteriza de la cadena de suministro, y se ha dividido en 12 módulos de rápida replicación para su implementación en fábricas de todo el mundo.

Cobertura fotovoltaica completa en la fábrica 2 de Midea en Tailandia. Automatización total impulsada por robots KUKA en la fábrica de Midea en Tailandia

Según Deloitte, el 55 % de las empresas chinas aspiran a crecer mediante la expansión en el extranjero. Midea ha identificado tres desafíos persistentes: las cadenas de suministro transfronterizas de larga distancia, la falta de uniformidad en los estándares de calidad entre los distintos mercados de exportación y las dificultades en la gestión del personal multinacional debido a las diferencias de idioma, cultura y normativa laboral.

La solución ha sido validada en la planta de refrigeración de Midea en Tailandia. Mediante 72 aplicaciones de IA y 13 agentes principales en 25 escenarios distintos, la fábrica redujo el tiempo de entrega de los pedidos de principio a fin en un 43 %, disminuyó las tasas de quejas de los clientes en un 32 % y acortó los ciclos de capacitación y certificación de los empleados en un 62 %, lo que demuestra que las capacidades de fabricación inteligente de China pueden replicarse a nivel mundial.

Para la capacitación del personal, Midea introdujo un sistema de capacitación multilingüe basado en contenido generado por inteligencia artificial (AIGC) y realidad virtual (VR), lo que redujo la duración de la capacitación de los nuevos empleados de ocho a tres días. Para el control de calidad, Midea lanzó una solución de calidad de siete pasos, que va de la voz del cliente (VOC) a la voz del proceso (VOP), impulsada por una base de conocimientos de expertos con más de 12 millones de casos relacionados con la calidad, lo que permite rastrear las quejas de los clientes hasta las líneas de producción y determinar las causas raíz en cuestión de segundos.

Para garantizar la resiliencia de la cadena de suministro, Midea desarrolló un agente de IA para la cadena de suministro transfronteriza que supervisa 35 nodos clave en tiempo real, lo que ha reducido el tiempo de respuesta ante excepciones de 48 horas a menos de 12 horas y ha manteniendo las tasas de llegada puntual de las materias primas por encima del 96 %. Junto con la solución logística integrada para productos desmontables (KD) de Annto, la tasa de preparación de kits de materiales puede superar el 99 %.

En la fábrica de Tailandia, la tasa de defectos del producto terminado se ha reducido en un 50 %. Midea Cloud, KUKA, Annto, Hiconics, CLOU Electronics y Midea Building Technologies contribuyen además a la reducción de costos y a la mejora de la eficiencia mediante la producción automatizada, el embalaje reutilizable y las soluciones integradas de ahorro energético.

Midea también presentó el "Midea Go-Global Partner Program" (Programa de socios Go-Global de Midea). Según Simon Zhang, vicepresidente y director digital de Midea Group, el programa no se limita a ofrecer equipos estandarizados, sino que tiene como objetivo convertir la experiencia acumulada de Midea en orientación práctica y apoyo para la implementación.

Este modelo de colaboración ya ha dado resultados. Wuhan Honghai Technology completó la ampliación de su capacidad en Tailandia en 2024, desde la construcción de la infraestructura hasta el inicio de la producción, en cinco meses con el apoyo de Midea, y su volumen de negocio en Tailandia se multiplicó por 1,6 en 2025. Xiamen Hexing Packaging, socio de Midea desde hace 18 años, ha pasado de ser un proveedor nacional a convertirse en un socio mundial, luego de establecer fábricas en el sudeste asiático y Norteamérica e incorporarse a la lista de socios estratégicos mundiales de Midea en 2025.

FUENTE Midea Group Co., Ltd