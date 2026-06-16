美的發布「智能體工廠出海解決方案」，標誌著中國企業出海進入新階段

該解決方案已在美的泰國冰箱工廠完成驗證。通過72個AI應用以及覆蓋25個場景的13個核心智能體，工廠端到端訂單前置時間減少43%，客戶投訴率降低32%，員工培訓與認證周期縮短62%，充分證明中國智能製造能力具備全球複製能力。

在員工培訓方面，美的推出AIGC+VR多語言培訓體系，將新員工培訓周期從8天壓縮至3天。在質量管理方面，美的基於超過1200萬個質量案例構建專家知識庫，推出VOC到VOP七步質量解決方案，實現客戶投訴可在數秒內追溯至具體生產線及問題根因。

在供應鏈韌性建設方面，美的開發了跨境供應鏈AI智能體，對35個核心節點進行實時監控，將異常處理閉環時效從48小時提效至12小時以內，並確保原材料準時送達率穩定在96%以上。結合安得智聯(Annto)一體化KD物流解決方案，物料齊套率可超過99%。

在泰國工廠，成品缺陷率已下降50%。與此同時，美的雲、KUKA、安得智聯、合康新能(Hiconics)、科陸電子(CLOU Electronics)以及美的樓宇科技等業務板塊，也通過自動化生產、可循環包裝及綜合節能解決方案進一步推動降本增效。

美的同時發布了「美的出海合伙人計劃」。美的集團副總裁兼首席數字官張小懿(Simon Zhang)表示，這個計劃不是給一套標準化設備，而是將我們多年積累的實踐經驗轉化為可執行的方法論和落地支持能力。

這一共建模式已經取得成果。武漢宏海科技在美的支持下，於2024年完成泰國產能擴建項目，從基礎設施建設到正式投產僅用了5個月時間，並於2025年實現泰國業務規模增長1.6倍。作為與美的合作18年的伙伴，廈門合興包裝也已從國內供應商成長為全球合作伙伴，在東南亞和北美設立工廠，並於2025年被納入美的全球戰略合作白名單。

SOURCE Midea Group Co., Ltd