Midea เปิดตัว "โซลูชันโรงงาน Agentic เพื่อการขยายธุรกิจในต่างประเทศ" พร้อมปักหมุดหมายใหม่ของวิสาหกิจจีนบนเวทีโลก

News provided by

Midea Group Co., Ltd

15 Jun, 2026, 18:34 CST

ฝอซาน จีน 15 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ในวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท Midea Group ได้ประกาศเปิดตัว "โซลูชันโรงงาน Agentic เพื่อการขยายธุรกิจในต่างประเทศ" โดยต่อยอดความสำเร็จมาจากการพลิกโฉมโรงงานผลิตเครื่องซักผ้าในเมืองจิงโจว ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน WRCA Agentic Factory ไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 จนเกิดเป็นโซลูชันรูปแบบโมดูลาร์ที่มีมาตรฐานสูง และผ่านการพิสูจน์ในภาคสนาม โซลูชันดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การฝึกอบรมพนักงานในบริบทหลากวัฒนธรรม ไปจนถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดน ซึ่งได้รับการถอดรหัสออกมาเป็น 12 โมดูลหลักที่สามารถนำไปปรับใช้ซ้ำได้อย่างรวดเร็วในโรงงานเครือข่ายทั่วโลก

Continue Reading
Full PV coverage at Midea Thailand Factory
Full PV coverage at Midea Thailand Factory
Full automation powered by KUKA robots at Midea Thailand Factory
Full automation powered by KUKA robots at Midea Thailand Factory

ข้อมูลของ Deloitte ระบุว่า 55% ของวิสาหกิจจีนคาดหวังที่จะสร้างการเติบโตผ่านการรุกตลาดต่างประเทศ โดย Midea ได้เล็งเห็นถึง 3 ความท้าทายหลักที่ฝังรากลึกมานาน ได้แก่ ห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดนระยะไกล มาตรฐานคุณภาพที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศปลายทาง และความยากลำบากในการบริหารจัดการแรงงานหลากหลายเชื้อชาติอันเนื่องมาจากอุปสรรคทางภาษา วัฒนธรรม รวมถึงกฎหมายแรงงานที่แตกต่างกัน

โซลูชันอัจฉริยะนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ณ โรงงานผลิตเครื่องทำความเย็น Midea ในประเทศไทย ผ่านการผสมผสานรูปแบบการใช้งานเทคโนโลยี AI กว่า 72 แบบ และเอเจนต์หลักอีก 13 ตัว ครอบคลุม 25 สถานการณ์การดำเนินงาน ซึ่งส่งผลให้โรงงานสามารถลดระยะเวลาดำเนินการสั่งซื้อแบบครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบลงได้ถึง 43% อัตราการร้องเรียนจากลูกค้าลดลง 32% และย่นระยะเวลาการฝึกอบรมเพื่อรับรองทักษะของพนักงานลงได้ถึง 62% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าขีดความสามารถด้านการผลิตอัจฉริยะของจีนสามารถนำไปใช้งานซ้ำได้ทั่วโลก

ในส่วนของการฝึกอบรมแรงงานนั้น Midea ได้นำระบบฝึกอบรมหลากภาษาแบบ AIGC + VR เข้ามาใช้งานเพื่อช่วยย่นระยะเวลาฝึกฝนพนักงานใหม่ลงจากเดิม 8 วัน เหลือเพียง 3 วันเท่านั้น ในส่วนของการควบคุมคุณภาพ ได้มีการเปิดตัวระบบบริหารคุณภาพ 7 ขั้นตอนแบบ VOC-to-VOP ซึ่งขับเคลื่อนโดยฐานข้อมูลอัจฉริยะที่รวบรวมกรณีศึกษาด้านคุณภาพไว้มากกว่า 12 ล้านเคส เพื่อช่วยให้สามารถสืบย้อนข้อร้องเรียนของลูกค้ากลับไปยังสายการผลิต และค้นหาต้นตอของปัญหาได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที

ในส่วนการเสริมความยืดหยุ่นให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน Midea ได้พัฒนาเอเจนต์ AI สำหรับซัพพลายเชนข้ามพรมแดนเพื่อคอยกำกับดูแลจุดเชื่อมต่อหลัก 35 จุดแบบเรียลไทม์ ซึ่งส่งผลให้เวลาในการตอบสนองและจัดการปัญหาความผิดปกติลดลงจาก 48 ชั่วโมง เหลือไม่เกิน 12 ชั่วโมง อีกทั้งยังช่วยรักษาอัตราการจัดส่งวัตถุดิบตรงเวลาให้อยู่ในระดับสูงกว่า 96% และเมื่อใช้งานร่วมกับโซลูชันโลจิสติกส์ KD แบบบูรณาการของ Annto นี่ยังช่วยให้การจัดเตรียมชุดชิ้นส่วนวัตถุดิบมีความแม่นยำทะลุ 99% อีกด้วย

ผลการดำเนินงานที่โรงงานในประเทศไทยระบุว่า อัตราสินค้าสำเร็จรูปที่ชำรุดลดลงถึง 50% โดยมีขุมพลังจากธุรกิจในเครือ อาทิ Midea Cloud, KUKA, Annto, Hiconics, CLOU Electronics และ Midea Building Technologies ที่มาร่วมผนึกกำลังสนับสนุนการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพผ่านสายการผลิตอัตโนมัติ บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ และโซลูชันประหยัดพลังงานแบบครบวงจร

นอกจากนี้ Midea ยังได้เปิดตัว "Midea Go-Global Partner Program" ซึ่ง Simon Zhang รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลของ Midea Group เผยว่า โครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการส่งมอบเครื่องจักรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่เป็นการเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของ Midea ให้กลายมาเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง และพร้อมสนับสนุนการลงมือทำในทุกขั้นตอน

โมเดลการร่วมสร้างสรรค์นี้ได้ผลิดอกออกผลเป็นรูปธรรมแล้ว โดยบริษัท Wuhan Honghai Technology สามารถขยายกำลังการผลิตในไทยเมื่อปี 2567 ได้สำเร็จ ตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงการเปิดไลน์ผลิตจริงภายในเวลาเพียง 5 เดือนด้วยการสนับสนุนจาก Midea และส่งผลให้มูลค่าธุรกิจในประเทศไทยเติบโตขึ้นถึง 1.6 เท่าในปี 2568 เช่นเดียวกับ Xiamen Hexing Packaging ซึ่งเป็นพันธมิตรผู้ซื่อสัตย์ของ Midea มายาวนานถึง 18 ปี ก็ได้ยกระดับตัวเองจากผู้จัดหาวัตถุดิบภายในประเทศสู่การเป็นพันธมิตรระดับโลก โดยมีการจัดตั้งโรงงานทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาเหนือ พร้อมทั้งได้รับการบรรจุเข้าสู่รายชื่อพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกของ Midea ในปี 2568 อีกด้วย

SOURCE Midea Group Co., Ltd

Also from this source

Midea Lancarkan "Penyelesaian Pengembangan Luas Negara Kilang Berejen", Menandakan Fasa Baharu bagi Pengantarabangsaan Perusahaan Cina

Midea Lancarkan "Penyelesaian Pengembangan Luas Negara Kilang Berejen", Menandakan Fasa Baharu bagi Pengantarabangsaan Perusahaan Cina

Pada 9 Jun 2026, Midea Group melancarkan "Penyelesaian Pengembangan Luar Negara Kilang Berejen". Dibangunkan berdasarkan transformasi kilang mesin...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Household Products

Household Products

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Retail

Retail

News Releases in Similar Topics