Midea เปิดตัว "โซลูชันโรงงาน Agentic เพื่อการขยายธุรกิจในต่างประเทศ" พร้อมปักหมุดหมายใหม่ของวิสาหกิจจีนบนเวทีโลก
News provided byMidea Group Co., Ltd
15 Jun, 2026, 18:34 CST
ฝอซาน จีน 15 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ในวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท Midea Group ได้ประกาศเปิดตัว "โซลูชันโรงงาน Agentic เพื่อการขยายธุรกิจในต่างประเทศ" โดยต่อยอดความสำเร็จมาจากการพลิกโฉมโรงงานผลิตเครื่องซักผ้าในเมืองจิงโจว ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน WRCA Agentic Factory ไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 จนเกิดเป็นโซลูชันรูปแบบโมดูลาร์ที่มีมาตรฐานสูง และผ่านการพิสูจน์ในภาคสนาม โซลูชันดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การฝึกอบรมพนักงานในบริบทหลากวัฒนธรรม ไปจนถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดน ซึ่งได้รับการถอดรหัสออกมาเป็น 12 โมดูลหลักที่สามารถนำไปปรับใช้ซ้ำได้อย่างรวดเร็วในโรงงานเครือข่ายทั่วโลก
ข้อมูลของ Deloitte ระบุว่า 55% ของวิสาหกิจจีนคาดหวังที่จะสร้างการเติบโตผ่านการรุกตลาดต่างประเทศ โดย Midea ได้เล็งเห็นถึง 3 ความท้าทายหลักที่ฝังรากลึกมานาน ได้แก่ ห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดนระยะไกล มาตรฐานคุณภาพที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศปลายทาง และความยากลำบากในการบริหารจัดการแรงงานหลากหลายเชื้อชาติอันเนื่องมาจากอุปสรรคทางภาษา วัฒนธรรม รวมถึงกฎหมายแรงงานที่แตกต่างกัน
โซลูชันอัจฉริยะนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ณ โรงงานผลิตเครื่องทำความเย็น Midea ในประเทศไทย ผ่านการผสมผสานรูปแบบการใช้งานเทคโนโลยี AI กว่า 72 แบบ และเอเจนต์หลักอีก 13 ตัว ครอบคลุม 25 สถานการณ์การดำเนินงาน ซึ่งส่งผลให้โรงงานสามารถลดระยะเวลาดำเนินการสั่งซื้อแบบครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบลงได้ถึง 43% อัตราการร้องเรียนจากลูกค้าลดลง 32% และย่นระยะเวลาการฝึกอบรมเพื่อรับรองทักษะของพนักงานลงได้ถึง 62% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าขีดความสามารถด้านการผลิตอัจฉริยะของจีนสามารถนำไปใช้งานซ้ำได้ทั่วโลก
ในส่วนของการฝึกอบรมแรงงานนั้น Midea ได้นำระบบฝึกอบรมหลากภาษาแบบ AIGC + VR เข้ามาใช้งานเพื่อช่วยย่นระยะเวลาฝึกฝนพนักงานใหม่ลงจากเดิม 8 วัน เหลือเพียง 3 วันเท่านั้น ในส่วนของการควบคุมคุณภาพ ได้มีการเปิดตัวระบบบริหารคุณภาพ 7 ขั้นตอนแบบ VOC-to-VOP ซึ่งขับเคลื่อนโดยฐานข้อมูลอัจฉริยะที่รวบรวมกรณีศึกษาด้านคุณภาพไว้มากกว่า 12 ล้านเคส เพื่อช่วยให้สามารถสืบย้อนข้อร้องเรียนของลูกค้ากลับไปยังสายการผลิต และค้นหาต้นตอของปัญหาได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที
ในส่วนการเสริมความยืดหยุ่นให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน Midea ได้พัฒนาเอเจนต์ AI สำหรับซัพพลายเชนข้ามพรมแดนเพื่อคอยกำกับดูแลจุดเชื่อมต่อหลัก 35 จุดแบบเรียลไทม์ ซึ่งส่งผลให้เวลาในการตอบสนองและจัดการปัญหาความผิดปกติลดลงจาก 48 ชั่วโมง เหลือไม่เกิน 12 ชั่วโมง อีกทั้งยังช่วยรักษาอัตราการจัดส่งวัตถุดิบตรงเวลาให้อยู่ในระดับสูงกว่า 96% และเมื่อใช้งานร่วมกับโซลูชันโลจิสติกส์ KD แบบบูรณาการของ Annto นี่ยังช่วยให้การจัดเตรียมชุดชิ้นส่วนวัตถุดิบมีความแม่นยำทะลุ 99% อีกด้วย
ผลการดำเนินงานที่โรงงานในประเทศไทยระบุว่า อัตราสินค้าสำเร็จรูปที่ชำรุดลดลงถึง 50% โดยมีขุมพลังจากธุรกิจในเครือ อาทิ Midea Cloud, KUKA, Annto, Hiconics, CLOU Electronics และ Midea Building Technologies ที่มาร่วมผนึกกำลังสนับสนุนการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพผ่านสายการผลิตอัตโนมัติ บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ และโซลูชันประหยัดพลังงานแบบครบวงจร
นอกจากนี้ Midea ยังได้เปิดตัว "Midea Go-Global Partner Program" ซึ่ง Simon Zhang รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลของ Midea Group เผยว่า โครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการส่งมอบเครื่องจักรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่เป็นการเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของ Midea ให้กลายมาเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง และพร้อมสนับสนุนการลงมือทำในทุกขั้นตอน
โมเดลการร่วมสร้างสรรค์นี้ได้ผลิดอกออกผลเป็นรูปธรรมแล้ว โดยบริษัท Wuhan Honghai Technology สามารถขยายกำลังการผลิตในไทยเมื่อปี 2567 ได้สำเร็จ ตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงการเปิดไลน์ผลิตจริงภายในเวลาเพียง 5 เดือนด้วยการสนับสนุนจาก Midea และส่งผลให้มูลค่าธุรกิจในประเทศไทยเติบโตขึ้นถึง 1.6 เท่าในปี 2568 เช่นเดียวกับ Xiamen Hexing Packaging ซึ่งเป็นพันธมิตรผู้ซื่อสัตย์ของ Midea มายาวนานถึง 18 ปี ก็ได้ยกระดับตัวเองจากผู้จัดหาวัตถุดิบภายในประเทศสู่การเป็นพันธมิตรระดับโลก โดยมีการจัดตั้งโรงงานทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาเหนือ พร้อมทั้งได้รับการบรรจุเข้าสู่รายชื่อพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกของ Midea ในปี 2568 อีกด้วย
SOURCE Midea Group Co., Ltd
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