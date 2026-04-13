Miele apresenta "Designed to Move with You" (Concebido para acompanhar seus movimentos) - um conceito holístico na Semana de Design de Milão 2026

O conceito abrange a EuroCucina e o Centro de Experiência Miele em Milão

Cozinha reimaginada como um espaço flexível e conectado em sintonia com o cotidiano

Destaques do produto traduzem o conceito em aplicações de cozinha da vida real

GUTERSLOH, Alemanha e MILÃO, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Com "Concebido para acompanhar seus movimentos", a Miele apresenta um conceito que reimagina a cozinha como um espaço de vida responsivo, conectado e emocionalmente inteligente – com produtos projetados para acompanhar o ritmo das pessoas, hoje e no futuro. O conceito é consistentemente expresso tanto no estande da Miele na EuroCucina quanto na mais recente versão do Centro de Experiência Miele no Brera Design District.

Smart, stylish, flexible: The new KM 8000 hobs offer maximum freedom and generous space for cooking. The intelligent system, consisting of KM 8000 induction hob and M Sense cookware with up to three temperature sensors, automatically regulates temperature and power so nothing burns or boils over. (Photo Miele). The new Miele steam drawer, when combined with a 45 cm compact oven with microwave in a 60 cm niche, forms a space-saving 3-in-1 solution for baking, reheating and steam cooking, with two separate steam cooking containers for preparing different food at the same time. Coming March 2027. (Photo: Miele) With ‘Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich’, Miele presents a design study for highly functional and flexible kitchen solutions in even the smallest spaces. By combining appliances with adaptable furniture systems, the concept addresses the growing demand for efficient urban living without compromising on performance or design. (Photo: Miele)

Na EuroCucina, o conceito "Concebido para acompanhar seus movimentos" toma forma num ambiente de exposição imersivo onde os eletrodomésticos, a arquitetura e as necessidades dos usuários interagem perfeitamente. Por meio de experiências selecionadas com produtos, a Miele demonstra como a cozinha se torna um ecossistema dinâmico e inteligente: as panelas de indução KM 8000 com utensílios M Sense garantem que nada queime ou transborde, enquanto a gaveta a vapor abre outras possibilidades para cozinhar com apenas 14 cm de altura. Os novos exaustores apresentam um design refinado e formatos compactos. Com o CulinaryCoach, a Miele apresenta um assistente com tecnologia de IA que simplifica a culinária diária, fornecendo recomendações personalizadas, respondendo a perguntas relacionadas à preparação e transferindo as configurações apropriadas diretamente para aparelhos conectados.

O conceito continua no Miele Experience Center, que reabre durante a Semana de Design de Milão como um novo espaço de marca experiencial. Aqui, a Miele aplica o conceito "Concebido para acompanhar seus movimentos" em cenários de vida real, mostrando como as cozinhas se integram perfeitamente em ambientes de vida mais amplos. Com "Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich", a marca apresenta um estudo de design para soluções de cozinha altamente funcionais e flexíveis, mesmo nos menores espaços. Ao combinar eletrodomésticos com sistemas de móveis adaptáveis, o conceito atende à crescente demanda por uma vida urbana eficiente, sem comprometer o desempenho ou o design.

Com "Concebido para acompanhar seus movimentos", a Miele apresenta uma visão voltada para o futuro da cozinha – uma que acompanha os movimentos dos seus usuários e conecta tecnologia, espaço e design de maneiras totalmente novas.

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Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2952235/Miele_KM_8000_hobs.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2952236/Miele_steam_drawer.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2952234/Miele_Compact_Living.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2952238/Miele_Logo.jpg

FONTE Miele