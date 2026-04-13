Miele apresenta "Designed to Move with You" (Concebido para acompanhar seus movimentos) - um conceito holístico na Semana de Design de Milão 2026
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13 abr, 2026, 09:00 GMT
- O conceito abrange a EuroCucina e o Centro de Experiência Miele em Milão
- Cozinha reimaginada como um espaço flexível e conectado em sintonia com o cotidiano
- Destaques do produto traduzem o conceito em aplicações de cozinha da vida real
GUTERSLOH, Alemanha e MILÃO, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Com "Concebido para acompanhar seus movimentos", a Miele apresenta um conceito que reimagina a cozinha como um espaço de vida responsivo, conectado e emocionalmente inteligente – com produtos projetados para acompanhar o ritmo das pessoas, hoje e no futuro. O conceito é consistentemente expresso tanto no estande da Miele na EuroCucina quanto na mais recente versão do Centro de Experiência Miele no Brera Design District.
Na EuroCucina, o conceito "Concebido para acompanhar seus movimentos" toma forma num ambiente de exposição imersivo onde os eletrodomésticos, a arquitetura e as necessidades dos usuários interagem perfeitamente. Por meio de experiências selecionadas com produtos, a Miele demonstra como a cozinha se torna um ecossistema dinâmico e inteligente: as panelas de indução KM 8000 com utensílios M Sense garantem que nada queime ou transborde, enquanto a gaveta a vapor abre outras possibilidades para cozinhar com apenas 14 cm de altura. Os novos exaustores apresentam um design refinado e formatos compactos. Com o CulinaryCoach, a Miele apresenta um assistente com tecnologia de IA que simplifica a culinária diária, fornecendo recomendações personalizadas, respondendo a perguntas relacionadas à preparação e transferindo as configurações apropriadas diretamente para aparelhos conectados.
O conceito continua no Miele Experience Center, que reabre durante a Semana de Design de Milão como um novo espaço de marca experiencial. Aqui, a Miele aplica o conceito "Concebido para acompanhar seus movimentos" em cenários de vida real, mostrando como as cozinhas se integram perfeitamente em ambientes de vida mais amplos. Com "Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich", a marca apresenta um estudo de design para soluções de cozinha altamente funcionais e flexíveis, mesmo nos menores espaços. Ao combinar eletrodomésticos com sistemas de móveis adaptáveis, o conceito atende à crescente demanda por uma vida urbana eficiente, sem comprometer o desempenho ou o design.
Com "Concebido para acompanhar seus movimentos", a Miele apresenta uma visão voltada para o futuro da cozinha – uma que acompanha os movimentos dos seus usuários e conecta tecnologia, espaço e design de maneiras totalmente novas.
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FONTE Miele
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