Miele 在 2026 年米蘭設計週發表全方位設計概念「Designed to Move with You」

此概念貫穿 EuroCucina 與米蘭的 Miele 體驗中心

廚房搖身一變，成為靈活多變、互聯互通與日常脈搏同步的生活空間

矚目產品將設計概念化為日常廚房的實際應用

德國居特斯洛和米蘭2026年4月13日 /美通社/ -- Miele 透過「Designed to Move with You」（設計與您同行）帶來全新概念：把廚房重新構想成能靈活應變、互聯互通及具備情感智能的生活空間 。產品設計與人同行，緊貼當下，面向未來。 概念貫穿展現於 EuroCucina（歐洲廚房家具展）的 Miele 展位，以及布雷拉設計區內剛完成翻新的 Miele 體驗中心。

在 EuroCucina 會場，「Designed to Move with You」概念在身歷其境的展覽環境中具體呈現，電器、空間設計與用戶需求在此無縫互動。 透過精心設計的產品體驗，Miele 展示廚房如何演變為靈活動態的智能生態系統：KM 8000 電磁爐配合 M Sense 鍋具，確保煮食時不會燒焦或滾瀉；而蒸氣抽屜僅高 14 厘米，卻為烹調開創更多可能性。 全新抽油煙機以細緻設計及小巧尺寸登場。 Miele 帶來人工智能 (AI) 助手 CulinaryCoach，其為用家提供貼心建議，解答備餐疑問，更可將合適設定直接傳送至已連接的電器，令日常下廚化繁為簡。