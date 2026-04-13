밀레, 2026 밀라노 디자인 위크에서 '당신과 함께 움직이는 디자인' 종합 콘셉트 선보여

유로쿠치나와 밀라노 밀레 익스피리언스 센터 전반에 걸쳐 전개되는 콘셉트

일상생활과 조화를 이루는 유연하고 연결된 생활 공간으로 재구상된 주방

제품 하이라이트, 실생활 주방 적용으로 콘셉트 구현

독일 귀터슬로 및 이 밀라노, 2026년 4월 13일 /PRNewswire/ -- 밀레(Miele)가 '당신과 함께 움직이는 디자인(Designed to Move with You)'을 통해 주방을 반응적이고, 연결되어 있으며, 감성적이고 지능적인 생활 공간으로 재구상하는 콘셉트를 선보인다. 오늘과 미래에 걸쳐 사람들의 삶의 속도에 발맞추도록 설계된 제품들과 함께 이 콘셉트는 유로쿠치나(EuroCucina)의 밀레 부스와 새롭게 재단장한 브레라 디자인 디스트릭트(Brera Design District)의 밀레 익스피리언스 센터(Miele Experience Center) 모두에서 일관되게 표현된다.

Smart, stylish, flexible: The new KM 8000 hobs offer maximum freedom and generous space for cooking. The intelligent system, consisting of KM 8000 induction hob and M Sense cookware with up to three temperature sensors, automatically regulates temperature and power so nothing burns or boils over. (Photo Miele). The new Miele steam drawer, when combined with a 45 cm compact oven with microwave in a 60 cm niche, forms a space-saving 3-in-1 solution for baking, reheating and steam cooking, with two separate steam cooking containers for preparing different food at the same time. Coming March 2027. (Photo: Miele) With ‘Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich’, Miele presents a design study for highly functional and flexible kitchen solutions in even the smallest spaces. By combining appliances with adaptable furniture systems, the concept addresses the growing demand for efficient urban living without compromising on performance or design. (Photo: Miele)

유로쿠치나에서 '당신과 함께 움직이는 디자인' 콘셉트는 가전제품, 건축, 사용자 요구가 원활하게 상호 작용하는 몰입형 전시 환경으로 구현된다. 엄선된 제품 경험을 통해 밀레는 주방이 어떻게 역동적이고 지능적인 생태계가 되는지를 보여준다. M 센스(M Sense) 조리 기구를 갖춘 KM8000 인덕션 홉은 아무것도 타거나 끓어 넘치지 않도록 하며, 높이 14cm의 스팀 서랍은 요리의 추가적인 가능성을 열어준다. 새로운 후드는 세련된 디자인과 컴팩트한 형태를 선보인다. 컬리너리코치(CulinaryCoach)를 통해 밀레는 맞춤형 추천을 제공하고, 조리 관련 질문에 답변하며, 적절한 설정을 연결된 가전제품에 직접 전송해 일상 요리를 간소화하는 AI 기반 어시스턴트를 도입한다.

이 콘셉트는 밀라노 디자인 위크 기간에 새로운 체험형 브랜드 공간으로 재개장하는 밀레 익스피리언스 센터에서 이어진다. 이곳에서 밀레는 '당신과 함께 움직이는 디자인'을 실생활 생활 시나리오로 구현해 주방이 더 넓은 생활 환경에 어떻게 원활하게 통합되는지를 보여준다. '밀레 컴팩트 리빙: 헤티히와 함께하는 키친 유닛(Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich)'을 통해 브랜드는 가장 작은 공간에서도 매우 기능적이고 유연한 주방 솔루션을 위한 디자인 연구를 선보인다. 가전제품과 적응형 가구 시스템을 결합해 이 콘셉트는 성능이나 디자인을 타협하지 않고 효율적인 도시 생활에 대한 증가하는 수요를 맞춘다.

'당신과 함께 움직이는 디자인'을 통해 밀레는 주방의 미래 지향적 비전을 제시한다. 이는 사용자와 함께 움직이고 기술, 공간, 디자인을 완전히 새로운 방식으로 연결하는 비전이다.

밀레에 관한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2952235/Miele_KM_8000_hobs.jpg

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2952236/Miele_steam_drawer.jpg

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2952234/Miele_Compact_Living.jpg

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2952238/Miele_Logo.jpg

SOURCE Miele