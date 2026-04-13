Miele presenta "Designed to Move with You", un concepto holístico en la Semana del Diseño de Milán 2026
Noticias proporcionadas porMiele
13 abr, 2026, 09:00 GMT
- El concepto abarca EuroCucina y el Centro de Experiencias Miele en Milán
- Cocina reinventada como un espacio de vida flexible y conectado en sintonía con la vida cotidiana
- Los aspectos más destacados del producto trasladan el concepto a usos en la cocina de la vida real
GUTERSLOH, Alemania y MILÁN, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Con "Designed to Move with You" (diseñado para moverse contigo), Miele presenta un concepto que reinventa la cocina como un espacio de vida sensible, conectado y emocionalmente inteligente, con productos diseñados para seguir el ritmo de las personas, en la actualidad y en el futuro. El concepto se expresa constantemente tanto en el stand de Miele en EuroCucina como en el recientemente rediseñado Centro de Experiencias Miele en el distrito del Diseño de Brera.
En EuroCucina, el concepto "Designed to Move with You" (diseñado para moverse contigo) toma forma en un entorno de exposición inmersivo en el que los electrodomésticos, la arquitectura y las necesidades del usuario interactúan sin problemas. A través de experiencias de productos seleccionados, Miele demuestra cómo la cocina se convierte en un ecosistema dinámico e inteligente: las placas de inducción KM 8000 con utensilios de cocina M Sense garantizan que nada se queme ni hierva, mientras que el cajón de cocción al vapor abre posibilidades adicionales para cocinar a tan solo 14 cm de altura. Las nuevas campanas extractoras presentan un diseño refinado y formatos compactos. Con CulinaryCoach, Miele presenta un asistente impulsado por IA que simplifica la cocina diaria, ya que proporciona recomendaciones personalizadas, responde preguntas relacionadas con la preparación y transfiere la configuración apropiada a los electrodomésticos conectados directamente.
El concepto continúa en el Centro de Experiencias Miele, que se reabre durante la Semana del Diseño de Milán como un nuevo espacio de marca experiencial. Aquí, Miele lleva el concepto "Diseñado para moverse contigo" a escenarios de la vida real, para mostrar cómo las cocinas se integran a la perfección en entornos de vida más amplios. Con "Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich" (Vida compacta Miele: mueble de cocina con tecnología Hettich), la marca presenta un estudio de diseño para soluciones de cocina altamente funcionales y flexibles incluso en los espacios más pequeños. Al combinar electrodomésticos con sistemas de muebles adaptables, el concepto aborda la creciente demanda de una vida urbana eficiente sin comprometer el rendimiento o el diseño.
Con "Designed to Move with You", Miele presenta una visión futura de la cocina, una que se mueve con sus usuarios y conecta la tecnología, el espacio y el diseño de formas completamente nuevas.
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FUENTE Miele
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