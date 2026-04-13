Miele zeigt „Designed to Move with You" auf der Milan Design Week

Das Konzept erstreckt sich über die EuroCucina und das Miele Experience Center im Brera Design District

Die Küche wird als flexibler, vernetzter Lebensraum neu gedacht, der im Einklang mit dem Alltag steht

Produkt-Highlights machen das Konzept greifbar

GÜTERSLOH, Deutschland und Mailand, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Mit „Designed to Move with You" präsentiert Miele ein Konzept, das die Küche als vernetzten, adaptiven Lebensraum denkt – ausgerichtet auf den Alltag der Menschen. Im Fokus stehen Lösungen, die sich flexibel an unterschiedliche Lebenssituationen anpassen – heute wie in Zukunft. Das Konzept wird sowohl am Miele Messestand auf der EuroCucina als auch im neu gestalteten Miele Experience Center im Brera Design District erlebbar.

Smart, stylish, flexible: The new KM 8000 hobs offer maximum freedom and generous space for cooking. The intelligent system, consisting of KM 8000 induction hob and M Sense cookware with up to three temperature sensors, automatically regulates temperature and power so nothing burns or boils over. (Photo Miele). The new Miele steam drawer, when combined with a 45 cm compact oven with microwave in a 60 cm niche, forms a space-saving 3-in-1 solution for baking, reheating and steam cooking, with two separate steam cooking containers for preparing different food at the same time. Coming March 2027. (Photo: Miele) With ‘Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich’, Miele presents a design study for highly functional and flexible kitchen solutions in even the smallest spaces. By combining appliances with adaptable furniture systems, the concept addresses the growing demand for efficient urban living without compromising on performance or design. (Photo: Miele)

Auf der EuroCucina wird „Designed to Move with You" in einem Setting erlebbar, in dem Geräte, Architektur und Bedürfnisse der Nutzer nahtlos ineinandergreifen. Durch kuratierte Produkterlebnisse demonstriert Miele, wie die Küche zu einem dynamischen und intelligenten Ökosystem wird: Die neuen KM 8000 Kochfelder zusammen mit dem intelligenten M Sense Kochgeschirr sorgen dafür, dass nichts anbrennt und nichts überkocht, während die Dampfgarschublade mit einer Höhe von nur 14 cm zusätzliche Möglichkeiten beim Kochen eröffnet. Neue Dunstabzugshauben bieten anspruchsvolles Design und kompakte Formate; und mit dem CulinaryCoach stellt Miele einen KI-gestützten Assistenten vor, der das tägliche Kochen vereinfacht, indem er maßgeschneiderte Empfehlungen gibt, Fragen zur Zubereitung beantwortet und die entsprechenden Einstellungen direkt an die vernetzten Geräte überträgt.

Das Konzept setzt sich im Miele Experience Center fort, das während der Mailänder Designwoche als neuer Markenraum wiedereröffnet wird. Hier setzt Miele „Designed to Move with You" in reale Szenarien um und zeigt, wie sich Küchen nahtlos in Wohnumgebungen integrieren lassen. Mit „Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich" präsentiert das Unternehmen eine Designstudie für hochfunktionale und flexible Küchenlösungen selbst auf kleinstem Raum. Durch die Kombination von Geräten mit flexiblen Möbelsystemen geht das Konzept auf die wachsende Nachfrage nach effizientem urbanem Wohnen ein, ohne dabei Kompromisse bei Leistung oder Design einzugehen.

Mit „Designed to Move with You" präsentiert Miele eine zukunftsweisende Vision der Küche – eine, die sich mit ihren Nutzerinnen und Nutzern weiterentwickelt und Technologie, Raum und Design auf neue Weise miteinander verbindet.

Weitere Informationen über Miele gibt es hier.

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