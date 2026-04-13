Miele présente son concept global « Designed to Move with You » (« Créé pour vous accompagner ») à la Semaine du design de Milan 2026

Un même concept pour le salon EuroCucina et le Miele Experience Center de Milan

La cuisine réinventée comme un espace de vie modulable et connecté, en phase avec la vie quotidienne

Des produits phares pour traduire le concept en applications concrètes dans la cuisine

GÜTERSLOH, Allemagne, et MILAN, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- Avec son concept « Designed to Move with You », Miele fait de la cuisine un lieu de vie réactif, connecté et émotionnellement intelligent, en l'accompagnant de produits pensés pour suivre le rythme des utilisateurs, aujourd'hui et à l'avenir. Ce concept s'exprime de manière cohérente à la fois sur le stand de Miele au salon EuroCucina et dans le Miele Experience Center récemment réaménagé à Brera, le quartier du design.

Smart, stylish, flexible: The new KM 8000 hobs offer maximum freedom and generous space for cooking. The intelligent system, consisting of KM 8000 induction hob and M Sense cookware with up to three temperature sensors, automatically regulates temperature and power so nothing burns or boils over. (Photo Miele). The new Miele steam drawer, when combined with a 45 cm compact oven with microwave in a 60 cm niche, forms a space-saving 3-in-1 solution for baking, reheating and steam cooking, with two separate steam cooking containers for preparing different food at the same time. Coming March 2027. (Photo: Miele) With ‘Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich’, Miele presents a design study for highly functional and flexible kitchen solutions in even the smallest spaces. By combining appliances with adaptable furniture systems, the concept addresses the growing demand for efficient urban living without compromising on performance or design. (Photo: Miele)

Au salon EuroCucina, le concept « Designed to Move with You » prend forme dans un environnement d'exposition immersif qui fait harmonieusement interagir les appareils électroménagers, l'architecture et les besoins des utilisateurs. Grâce à des expériences bien ciblées autour des produits, Miele montre comment la cuisine peut devenir un écosystème dynamique et intelligent : tandis que les tables de cuisson à induction KM 8000 et leur batterie de cuisine M Sense garantissent que rien ne brûle ou ne déborde, le tiroir à vapeur, d'une hauteur de 14 cm seulement, ouvre des possibilités de cuisson supplémentaires. Les nouvelles hottes aspirantes présentent un design raffiné dans des formats compacts. Le CulinaryCoach de Miele est un assistant alimenté par l'IA qui simplifie la cuisine au quotidien en proposant des recommandations personnalisées, en répondant aux questions liées à la préparation des plats et en transférant directement les paramètres appropriés aux appareils ménagers connectés.

Le concept se poursuit au sein du Miele Experience Center, qui rouvre ses portes pendant la Semaine du design de Milan pour promouvoir de nouvelles expériences autour de la marque. Miele y traduit son principe « Designed to Move with You » en scénarios de vie réels, qui démontrent comment les cuisines peuvent parfaitement s'intégrer dans des environnements de vie plus vastes. Dans l'étude de design « Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich » (« Une cuisine Miele performante et compacte grâce à Hettich »), la marque met en avant des solutions de cuisine hautement fonctionnelles et modulables, même dans les espaces les plus restreints. En associant les appareils électroménagers à des systèmes de meubles adaptables, le concept répond à une demande croissante dans la population urbaine : une efficacité sans compromis sur la performance ou le design.

Le concept « Designed to Move with You » de Miele déploie une vision avant-gardiste de la cuisine : une cuisine qui évolue avec ses utilisateurs et qui allie technologie, espace et design d'une manière totalement nouvelle.

Pour obtenir plus d'informations sur Miele, veuillez cliquer ici.



Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2952235/Miele_KM_8000_hobs.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2952236/Miele_steam_drawer.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2952234/Miele_Compact_Living.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2952238/Miele_Logo.jpg