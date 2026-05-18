MMS Pharma recebe aporte estratégico da Olayan Financing Company para expansão

Parceria estratégica busca acelerar expansão na Arábia Saudita e no Oriente Médio e Norte da África (Região MENA)

AMÃ, Jordânia e RIADE, Arábia Saudita, 18 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A MS Pharma anunciou nesta segunda-feira (18) que a Olayan Financing Company (OFC) fez um pequeno aporte de capital na empresa. A parceria busca dar sustentação estratégica à próxima fase de crescimento da MS Pharma, com foco em inovação, expansão regional e geração de valor no longo prazo. A operação também marca o início de uma parceria de longo prazo entre a OFC e os atuais acionistas majoritários da MS Pharma, reconhecidos por sua atuação de décadas no setor farmacêutico.

The signing ceremony marks a new phase of collaboration between MS Pharma and Olayan Financing Company. Officials from MS Pharma and Olayan Financing Company during the signing ceremony announcing OFC’s partnership with MS Pharma.

A transação prevê a emissão de novas ações pela MS Pharma em troca de um aporte significativo em dinheiro da OFC, que passará a deter uma participação minoritária na companhia.

O investimento reforça a posição financeira da MS Pharma e amplia sua flexibilidade para avançar em seus planos de crescimento no Oriente Médio e Norte da África (Região MENA). Os recursos apoiarão a expansão do portfólio de biossimilares, da capacidade de produção e da resiliência da cadeia de suprimentos da companhia na região, com o objetivo de atender melhor pacientes, profissionais de saúde e parceiros.

Ao comentar a nova parceria, Ghiath Sukhtian, presidente da MS Pharma, afirmou: "Estamos encantados e honrados em receber a OFC como parceira da empresa. Sua experiência global em operações e investimentos, somada à forte presença na Arábia Saudita, agregará valor significativo à MS Pharma e beneficiará todos os nossos públicos de interesse. Este investimento reflete a qualidade e o compromisso excepcionais de nossas equipes em toda a organização, cuja liderança e capacidade consistente de execução foram fundamentais para transformar a MS Pharma na plataforma que é hoje."

Kalle Kaend, CEO da MS Pharma, acrescentou: "O investimento chega em um momento decisivo para a MS Pharma. Isso nos permitirá aprofundar nossa especialização em medicamentos biológicos, ampliar nossa presença na Arábia Saudita e no Oriente Médio e Norte da África e acelerar nosso crescimento em biossimilares. Esperamos aproveitar a experiência da OFC e sua rede consolidada na Arábia Saudita para alcançar nossas metas ambiciosas, enquanto seguimos construindo uma organização de alto desempenho, capaz de gerar valor de longo prazo para pacientes, parceiros e colaboradores."

Nabeel Al-Amudi, CEO da Olayan Financing Company, comentou: "A MS Pharma se consolidou como uma das principais plataformas farmacêuticas da região, com forte atuação em genéricos e medicamentos biológicos. Temos satisfação em nos associar à companhia nesta etapa de crescimento e esperamos apoiar sua expansão contínua na Arábia Saudita e no Oriente Médio e Norte da África, em linha com nossa filosofia de investimento de longo prazo."

A parceria se apoia na posição da MS Pharma em biossimilares, especialmente na Arábia Saudita, onde sua unidade de medicamentos biológicos foi a primeira do país a receber aprovação de Boas Práticas de Fabricação (GMP) da SFDA para a produção de biológicos. Neste ano, a companhia também prevê se tornar a primeira fornecedora de medicamentos biológicos fabricados localmente para o mercado saudita. Esses avanços reforçam o compromisso da companhia com a produção local, em linha com a Estratégia Nacional de Biotecnologia da Arábia Saudita e a Visão 2030. Com a ampliação de terapias biológicas de alta qualidade na região e a colaboração próxima com autoridades sanitárias regionais e internacionais, a MS Pharma afirma manter seu compromisso com altos padrões regulatórios e de qualidade.

A MS Pharma também pretende aprofundar a colaboração com parceiros globais de desenvolvimento e licenciamento, colocando sua capacidade de produção a serviço da exportação para mercados internacionais.

Sobre a MS Pharma

A MS Pharma é uma das principais empresas farmacêuticas regionais do Oriente Médio e Norte da África (Região MENA), especializada no desenvolvimento, na produção e na distribuição de um amplo portfólio de medicamentos genéricos e biológicos. Com planos de rápida expansão, a companhia opera cinco unidades de produção na Jordânia, na Argélia e na Arábia Saudita, incluindo uma fábrica de medicamentos biológicos recém-inaugurada para atender ao mercado do Oriente Médio e Norte da África.

Com sede em Amã, na Jordânia, e escritórios de gestão em Zug, na Suíça, a MS Pharma emprega mais de 2.000 pessoas em 12 países e afirma ter o compromisso de ampliar o acesso de pacientes a medicamentos de qualidade e com preços acessíveis.

Para obter mais informações, acesse www.mspharma.com.

Sobre a Olayan Financing Company (OFC)

O conglomerado Olayan foi criado em 1947, quando seu fundador, Suliman Saleh Olayan, estabeleceu a empresa que daria origem ao grupo e que segue em operação sob a Olayan Financing Company (OFC). A OFC é uma multinacional com portfólio diversificado de mais de 32 empresas e investimentos globais na Arábia Saudita, no Oriente Médio, no Norte da África, na Turquia e na Índia. Investidora estratégica de longo prazo , a OFC tem investimentos em ações negociadas em bolsa, participações privadas, parcerias estratégicas e ativos imobiliários. Seu portfólio inclui ainda uma de suas principais investidas, a Olayan Saudi Holding Company, que atua em cinco setores com base em parcerias de longa data, mantidas há várias décadas. A força de trabalho multicultural da OFC reúne mais de 14.500 profissionais qualificados, de mais de 60 nacionalidades. Em linha com seu compromisso de gerar impacto positivo de longo prazo na sociedade, o braço filantrópico da OFC, a Fundação Suliman S. Olayan (SSOF), apoia diversas iniciativas nas áreas de educação, saúde e ação comunitária. Como empresa saudita, a OFC afirma contribuir para as metas da Visão 2030 ligadas à diversificação econômica, ao conteúdo local, à formação de talentos e à economia circular.

Para obter mais informações, acesse www.ofc.com.

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FONTE MS Pharma