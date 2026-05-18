MS Pharma gibt strategische Wachstumsinvestition der Olayan Financing Company bekannt

Strategische Partnerschaft zur Beschleunigung des Wachstums in Saudi-Arabien und in der gesamten MENA-Region

AMMAN, Jordanien, und RIYADH, Saudi-Arabien, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- MS Pharma gab heute bekannt, dass die Olayan Financing Company (OFC) eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben hat. Diese Partnerschaft verleiht der nächsten Wachstumsphase von MS Pharma strategische Tiefe und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Innovation, regionale Expansion und langfristige Wertschöpfung. Sie markiert zudem den Beginn einer langfristigen Partnerschaft zwischen OFC und den bestehenden Mehrheitsaktionären von MS Pharma, die sich durch jahrzehntelange Führungsstärke und herausragende Leistungen im Pharmasektor ausgezeichnet haben.

The signing ceremony marks a new phase of collaboration between MS Pharma and Olayan Financing Company. Officials from MS Pharma and Olayan Financing Company during the signing ceremony announcing OFC’s partnership with MS Pharma.

Im Rahmen der Transaktion gibt MS Pharma neues Aktienkapital im Austausch gegen eine erhebliche Barinvestition von OFC aus, wodurch OFC eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erwirbt.

Die Investition stärkt die Finanzlage und Flexibilität von MS Pharma, um seine ehrgeizigen Wachstumspläne in der MENA-Region voranzutreiben, und unterstützt den Ausbau seines Biosimilar-Portfolios, seiner Produktionskapazitäten und der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette in der gesamten MENA-Region, um Patienten, Gesundheitsdienstleister und Partner in der gesamten Region besser versorgen zu können.

Ghiath Sukhtian, Vorstandsvorsitzender von MS Pharma, , kommentierte die neue Partnerschaft mit den Worten: „Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, OFC als Partner im Unternehmen willkommen zu heißen. Ihre globale operative und investitionsbezogene Expertise sowie ihre tiefen Wurzeln in Saudi-Arabien werden einen erheblichen Mehrwert für MS Pharma schaffen und allen unseren Stakeholdern zugutekommen. Diese Investition spiegelt die außergewöhnliche Qualität und das Engagement unserer Mitarbeiter im gesamten Unternehmen wider, deren Führungsstärke und konsequente Umsetzung maßgeblich dazu beigetragen haben, MS Pharma zu der Plattform zu machen, die es heute ist."

Kalle Kaend, CEO von MS Pharma, fügte hinzu: „Diese Investition kommt zu einem spannenden Wendepunkt für MS Pharma. Sie wird es uns ermöglichen, unser Fachwissen im Bereich Biologika zu vertiefen, unsere Reichweite in Saudi-Arabien und der gesamten MENA-Region auszubauen und unser Wachstum im Bereich der Biosimilars zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, die Erfahrung und das etablierte Netzwerk von OFC in ganz Saudi-Arabien zu nutzen, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen und gleichzeitig eine leistungsstarke Organisation aufzubauen, die Patienten, Partnern und unseren Mitarbeitern langfristigen Wert bietet."

Nabeel Al-Amudi, CEO der Olayan Financing Company, bemerkte: „MS Pharma hat sich als führende pharmazeutische Plattform in der Region etabliert und verfügt über starke Kompetenzen in den Bereichen Generika und Biologika. Wir freuen uns, in dieser Wachstumsphase mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten und dessen weitere Expansion in Saudi-Arabien und der gesamten MENA-Region im Einklang mit unserer langfristigen Anlagephilosophie zu unterstützen."

Die Partnerschaft baut auf der Führungsrolle von MS Pharma im Bereich der Biosimilars auf, insbesondere in Saudi-Arabien, wo der Produktionsstandort für Biologika als erster im Königreich die SFDA-GMP-Zulassung für die Herstellung von Biologika erhielt. In diesem Jahr plant das Unternehmen zudem, der erste Anbieter lokal hergestellter Biologika auf dem saudischen Markt zu werden. Diese Meilensteine unterstreichen das Engagement des Unternehmens für die Lokalisierung im Rahmen der saudischen Nationalen Biotechnologiestrategie und der Vision 2030. Durch die Ausweitung hochwertiger biologischer Therapien in der gesamten Region und die enge Zusammenarbeit mit regionalen und internationalen Gesundheitsbehörden bleibt MS Pharma den höchsten Standards in Bezug auf regulatorische Exzellenz und Qualität verpflichtet.

MS Pharma strebt zudem eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit globalen Entwicklungs- und Lizenzpartnern an und bietet seine Produktionskapazitäten zur Unterstützung des Exports in globale Märkte an.

Informationen zu MS Pharma

MS Pharma ist ein führendes regionales Pharmaunternehmen in der MENA-Region, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb eines breiten Portfolios an Generika und biologischen Therapien spezialisiert hat. Das auf schnelles Wachstum ausgerichtete Unternehmen betreibt fünf Produktionsstätten in Jordanien, Algerien und Saudi-Arabien, darunter eine neu in Betrieb genommene Biologika-Anlage, die den gesamten MENA-Markt bedient.

MS Pharma hat seinen Hauptsitz in Amman, Jordanien, sowie Verwaltungsbüros in Zug, Schweiz, beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter in 12 Ländern und setzt sich dafür ein, den Zugang von Patienten zu hochwertigen, erschwinglichen Medikamenten zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mspharma.com.

Informationen zur Olayan Financing Company (OFC)

Der Olayan-Konzern entstand 1947, als sein Gründer, Suliman Saleh Olayan, das Mutterunternehmen gründete, das bis heute als Olayan Financing Company (OFC) besteht – ein führendes multinationales Unternehmen mit einem breit gefächerten Portfolio von über 32 Unternehmen und weltweiten Investitionen, die sich über Saudi-Arabien, den Nahen Osten, Nordafrika, die Türkei und Indien erstrecken. Als langfristiger strategischer Investor erstrecken sich die Investitionen der OFC auf börsennotierte Aktien, Private Equity, strategische Partnerschaften und Immobilienvermögen sowie auf das Portfolio einer ihrer Hauptbeteiligungen, der Olayan Saudi Holding Company, die in fünf Sektoren tätig ist und sich auf ihre zahlreichen langjährigen Partnerschaften stützt, die seit mehreren Jahrzehnten bestehen. Die multikulturelle Belegschaft der OFC umfasst mehr als 14.500 qualifizierte Fachkräfte aus über 60 Nationen. Im Einklang mit seinem Engagement für eine langfristig positive Wirkung auf die Gesellschaft unterstützt der philanthropische Zweig von OFC, die Suliman S. Olayan Foundation (SSOF), ein breites Spektrum an Initiativen in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und gemeinnützige Arbeit. Als saudisches Unternehmen leistet OFC einen aktiven Beitrag zu den Zielen der Vision 2030 in den Bereichen wirtschaftliche Diversifizierung, lokale Wertschöpfung, Talentförderung und Kreislaufwirtschaft.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ofc.com.

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