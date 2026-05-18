MS Pharma 宣佈獲得 Olayan Financing Company 的策略性增長投資
新聞提供者MS Pharma
19 5月, 2026, 06:20 CST
建立策略合作夥伴關係，推動沙特阿拉伯及中東北非地區的業務增長
約旦安曼及沙特阿拉伯利雅德2026年5月19日 /美通社/ -- MS Pharma 今天宣佈，Olayan Financing Company (OFC) 已向公司進行少數股權投資。 是次合作夥伴關係為 MS Pharma 的未來奠定深遠的策略根基，彰顯決心推動創新、拓展區域版圖和締造長遠價值。 此舉亦象徵 OFC 與 MS Pharma 現有大股東展開長期夥伴合作，後者憑藉數十載在製藥界的卓越領導，早已享負盛名。
是次交易中，MS Pharma 將發行新股本，換取 OFC 的大額現金注資，讓 OFC 取得公司的少數股權。
此投資加強 MS Pharma 的財務實力及營運彈性，協助公司在中東北非 (MENA) 地區推行進取的增長藍圖，並擴展其生物相似藥產品組合、提升生產實力並強化區域供應鏈的穩健基礎，從而為區內患者、醫療機構及合作夥伴帶來更卓越的服務。
對於這次新合作，MS Pharma 主席 Ghiath Sukhtian 說：「我們深感高興和榮幸，歡迎 OFC 成為公司的合作夥伴。 憑藉環球營運及投資專長，以及對沙特阿拉伯的深厚淵源，其定能為 MS Pharma 創造重大價值，讓全體持份者共同受惠。 此項投資反映了公司上下員工的卓越質素與承諾，而其領導能力及一貫穩健的執行力，對 MS Pharma 發展成今天的平台規模發揮了關鍵作用。」
MS Pharma 行政總裁 Kalle Kaend 補充道：「MS Pharma 正處於令人振奮的轉捩點，這項投資正是適逢其時。 藉此我們得以深化生物製劑的專業技術，擴展在沙特阿拉伯及中東北非地區的覆蓋範圍，並加速生物相似藥的增長步伐。 我們期盼借助 OFC 在沙特阿拉伯的豐富經驗及既有網絡，實踐宏圖，並持續建構高效組織，為患者、合作夥伴及員工賦予長期價值。」
Olayan Financing Company 行政總裁 Nabeel Al-Amudi表示：「MS Pharma 已成為區內領先的製藥平台，在學名藥及生物製劑領域實力超群。 我們欣逢公司在這個成長階段結為夥伴，並期待能支持其於沙特阿拉伯及中東北非地區不斷拓展，這亦與我們的長期投資理念一致。」
是次合作源於 MS Pharma 在生物相似藥領域的領導地位，尤其在沙特阿拉伯，其生物製劑廠房更成為國內首個獲 SFDA（沙特食品藥品監督管理局）頒發GMP（藥品生產質量管理規範）認證的生產生物製劑生產設施。 今年，該公司還計劃成為沙特市場首個本地生產生物製劑的供應商。 此等里程碑進一步體現公司依循沙特國家生物技術策略及願景 2030 (Vision 2030)，堅定落實本地化的承諾。 MS Pharma 一方面在區內拓展優質生物療法，另一方面與區域及國際衛生當局緊密合作，持續致力於維持最高水平的監管卓越與品質標準。
MS Pharma 亦希望與全球開發及授權夥伴深化合作，善用自身生產實力，以助產品出口至世界各地市場。
關於 MS Pharma
MS Pharma 是中東北非地區首屈一指的區域製藥企業，專注開發、製造和銷售多元產品，包括學名藥及生物療法。 公司以快速增長為定位，在約旦、阿爾及利亞及沙特阿拉伯營運五個生產設施，當中包括一座新落成的生物製劑廠房，服務更廣泛的中東北非市場。
MS Pharma 總部設於約旦安曼，並在瑞士楚格設有管理辦公室，業務遍及 12 個國家，聘用逾 2,000 名員工，公司致力讓患者更容易獲得價格相宜的優質藥物。
如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mspharma.com。
關於 Olayan Financing Company (OFC)
Olayan 集團始於 1947 年，創辦人 Suliman Saleh Olayan 當時成立了其前身公司，並發展為現今的 Olayan Financing Company (OFC)。OFC 作為領先在前的跨國企業，擁有涵蓋超過 32 間公司的多元化投資組合，投資足跡遍及沙特阿拉伯、中東廣泛地區、北非、土耳其及印度。 OFC 秉持長期策略投資者的定位
，投資遍及公開股票、私募股權、策略合作夥伴及房地產資產，亦包括其主要投資之一 Olayan Saudi Holding Company 的投資組合。後者憑藉數十載的深厚合作夥伴關係，活躍於五個行業。 OFC 擁有多元文化的團隊，僱用超過 14,500 名合資格專業人員，成員來自逾 60 個國家。 OFC 秉持為社會帶來長遠正面影響的承諾，其慈善機構 Suliman S. Olayan Foundation (SSOF) 致力支持教育、醫療及社區外展等各類計劃。 作為沙特公司，OFC 積極推動願景 2030 在經濟多元化、本地內容、人才發展及循環經濟方面的目標。
如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ofc.com。
SOURCE MS Pharma
分享這篇文章