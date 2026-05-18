MS Pharma annonce un investissement de croissance stratégique d'Olayan Financing Company

Le partenariat stratégique accélérera la croissance en Arabie saoudite et dans la région MENA

AMMAN, Jordanie et RIYAD, Arabie saoudite, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- MS Pharma annonce aujourd'hui qu'Olayan Financing Company (OFC) a effectué un investissement minoritaire dans la société. Ce partenariat apporte une profondeur stratégique à la prochaine phase de croissance de MS Pharma, soulignant son engagement en faveur de l'innovation, de l'expansion régionale et de la création de valeur à long terme. Il marque également le début d'un partenariat à long terme entre OFC et les actionnaires majoritaires actuels de MS Pharma, qui se sont distingués par des décennies de leadership et d'excellence dans le secteur pharmaceutique.

The signing ceremony marks a new phase of collaboration between MS Pharma and Olayan Financing Company. Officials from MS Pharma and Olayan Financing Company during the signing ceremony announcing OFC’s partnership with MS Pharma.

La transaction implique que MS Pharma émette un nouveau capital social en échange d'un investissement substantiel en espèces de la part d'OFC, ce qui permet à cette dernière d'acquérir une participation minoritaire dans l'entreprise.

L'investissement renforce la position financière et la flexibilité de MS Pharma pour faire avancer ses plans de croissance ambitieux dans la région MENA, en soutenant l'expansion de son portefeuille de biosimilaires, ses capacités de fabrication et la résilience de sa chaîne d'approvisionnement dans la région MENA afin de mieux servir les patients, les prestataires de soins de santé et les partenaires dans toute la région.

Commentant ce nouveau partenariat, Ghiath Sukhtian, président du conseil de MS Pharma, déclare : « Nous sommes ravis et honorés d'accueillir OFC en tant que partenaire de l'entreprise. Son expertise globale en matière d'opérations et d'investissements, ainsi que ses racines profondes en Arabie saoudite, apporteront une valeur ajoutée significative à MS Pharma et profiteront à toutes nos parties prenantes. Cet investissement reflète la qualité et l'engagement exceptionnels de nos collaborateurs dans l'ensemble de l'organisation, dont le leadership et l'exécution cohérente ont été déterminants pour faire de MS Pharma la plateforme qu'elle est aujourd'hui. »

Kalle Kaend, CEO de MS Pharma, ajoute : « Cet investissement arrive à un point d'inflexion passionnant pour MS Pharma. Il nous permettra d'approfondir notre expertise dans le domaine des produits biologiques, d'étendre notre présence en Arabie saoudite et dans la région MENA, et d'accélérer notre croissance dans le domaine des biosimilaires. Nous nous réjouissons de pouvoir tirer parti de l'expérience d'OFC et de son réseau bien établi dans l'ensemble de l'Arabie saoudite pour atteindre nos objectifs ambitieux tout en continuant à construire une organisation performante qui offre une valeur à long terme aux patients, aux partenaires et à nos employés ».

Nabeel Al-Amudi, CEO d'Olayan Financing Company, remarque : « MS Pharma s'est imposé comme une plateforme pharmaceutique de premier plan dans la région, avec de fortes capacités dans le domaine des génériques et des produits biologiques. Nous sommes heureux de nous associer à la société à ce stade de sa croissance et nous nous réjouissons de soutenir son expansion continue en Arabie saoudite et dans toute la région MENA, conformément à notre philosophie d'investissement à long terme ».

Ce partenariat s'appuie sur le leadership de MS Pharma dans le domaine des biosimilaires, en particulier en Arabie saoudite, où son site de production de produits biologiques a été le premier du Royaume à recevoir l'approbation BPF de la SFDA pour la fabrication de produits biologiques. Cette année, l'entreprise prévoit également de devenir le premier fournisseur de produits biologiques fabriqués localement sur le marché saoudien. Ces étapes renforcent l'engagement de l'entreprise en faveur de la localisation dans le cadre de la stratégie nationale saoudienne en matière de biotechnologie et de la Vision 2030. Grâce à l'expansion de thérapies biologiques de haute qualité dans la région et à une étroite collaboration avec les autorités sanitaires régionales et internationales, MS Pharma reste fidèle aux normes les plus élevées en matière d'excellence réglementaire et de qualité.

MS Pharma vise également à approfondir la collaboration avec des partenaires de développement et de licence au niveau mondial, en offrant ses capacités de fabrication pour soutenir l'exportation sur les marchés mondiaux.

À propos de MS Pharma

MS Pharma est une entreprise pharmaceutique régionale de premier plan dans la région MENA, spécialisée dans le développement, la production et la distribution d'un large portefeuille de thérapies génériques et biologiques. Positionnée pour une croissance rapide, l'entreprise exploite cinq sites de production en Jordanie, en Algérie et en Arabie saoudite, y compris une usine de produits biologiques récemment mise en service pour desservir le marché élargi de la région MENA.

MS Pharma, dont le siège social se trouve à Amman, en Jordanie, et les bureaux de gestion à Zoug, en Suisse, emploie plus de 2 000 personnes dans 12 pays et s'engage à améliorer l'accès des patients à des médicaments de haute qualité et abordables.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mspharma.com.

À propos d'Olayan Financing Company (OFC)

Le conglomérat Olayan a vu le jour en 1947 lorsque son fondateur, Suliman Saleh Olayan, a créé sa société mère, une société qui perdure à ce jour sous le nom d'Olayan Financing Company (OFC), une entreprise multinationale de premier plan avec un portefeuille diversifié de plus de 32 sociétés et des investissements mondiaux qui s'étendent à l'Arabie saoudite, au Moyen-Orient élargi, à l'Afrique du Nord, à la Turquie et à l'Inde. En tant qu'investisseur stratégique à long terme , OFC étend ses investissements aux actions publiques, aux actions privées, aux partenariats stratégiques et aux actifs immobiliers, ainsi qu'au portefeuille de l'un de ses principaux investissements, Olayan Saudi Holding Company, qui opère dans cinq secteurs grâce à ses nombreux partenariats qui durent depuis plusieurs décennies. La main-d'œuvre multiculturelle d'OFC comprend plus de 14 500 professionnels qualifiés, représentant plus de 60 nationalités. Conformément à son engagement de créer un impact positif à long terme sur la société, la branche philanthropique d'OFC, la Suliman S. Olayan Foundation (SSOF), soutient un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'éducation, des soins de santé et de la sensibilisation des communautés. En tant qu'entreprise saoudienne, OFC contribue activement aux objectifs de Vision 2030 en matière de diversification économique, de contenu local, de développement des talents et d'économie circulaire.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ofc.com.

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