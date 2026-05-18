MS Pharma anuncia una inversión de crecimiento estratégico de Olayan Financing Company

Asociación estratégica para acelerar el crecimiento en Arabia Saudita y en toda la región MENA

AMÁN, Jordania y RIAD, Arabia Saudita , 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- MS Pharma anunció hoy que Olayan Financing Company (OFC) hizo una inversión de capital minoritario en la empresa. Esta asociación aporta profundidad estratégica a la próxima fase de crecimiento de MS Pharma, lo que destaca su compromiso con la innovación, la expansión regional y la creación de valor a largo plazo. También marca el comienzo de una asociación a largo plazo entre OFC y los accionistas mayoritarios existentes de MS Pharma, que se han distinguido a través de décadas de liderazgo y excelencia en el sector farmacéutico.

The signing ceremony marks a new phase of collaboration between MS Pharma and Olayan Financing Company. Officials from MS Pharma and Olayan Financing Company during the signing ceremony announcing OFC’s partnership with MS Pharma.

La transacción implica que MS Pharma emita un nuevo capital social a cambio de una inversión sustancial en efectivo de OFC, con la que OFC adquiere una participación minoritaria en la empresa.

La inversión fortalece la posición financiera y la flexibilidad de MS Pharma para avanzar en sus ambiciosos planes de crecimiento en la región MENA, para apoyar la expansión de su cartera de biosimilares, capacidades de fabricación y resiliencia de la cadena de suministro en MENA para servir mejor a los pacientes, proveedores de atención médica y socios en toda la región.

Al comentar sobre la nueva asociación, Ghiath Sukhtian, presidente de MS Pharma, señaló: "Nos complace y nos honra dar la bienvenida a OFC como socios de la empresa. Su experiencia operativa y de inversión global, así como sus profundas raíces en KSA, agregarán un valor significativo a MS Pharma y beneficiarán a todas nuestras partes interesadas. Esta inversión refleja la calidad y el compromiso excepcionales de nuestra gente en toda la organización, cuyo liderazgo y ejecución constante han sido fundamentales para convertir a MS Pharma en la plataforma que es hoy".

Kalle Kaend, director ejecutivo de MS Pharma, agregó: "Esta inversión llega en un punto de inflexión emocionante para MS Pharma. Nos permitirá profundizar nuestra experiencia en productos biológicos, ampliar nuestro alcance en KSA y en la región MENA en general, así como acelerar nuestro crecimiento en biosimilares. Esperamos aprovechar la experiencia de OFC y la red establecida en KSA para lograr nuestros ambiciosos objetivos mientras continuamos construyendo una organización de alto rendimiento que ofrezca valor a largo plazo a los pacientes, socios y nuestros empleados".

Nabeel Al-Amudi, director ejecutivo de Olayan Financing Company, comentó: "MS Pharma se ha establecido como una plataforma farmacéutica líder en la región, con sólidas capacidades en genéricos y biológicos. Nos complace asociarnos con la empresa en esta etapa de su crecimiento y esperamos apoyar su expansión continua en Arabia Saudita y en toda la región MENA, en alineación con nuestra filosofía de inversión a largo plazo".

La asociación se basa en el liderazgo de MS Pharma en biosimilares, en particular en KSA, donde su sitio de productos biológicos se convirtió en el primero en el Reino en recibir la aprobación SFDA GMP para fabricar productos biológicos. Este año, la empresa también planea convertirse en el primer proveedor de productos biológicos fabricados a nivel local para el mercado saudí. Estos hitos refuerzan el compromiso de la empresa con la localización en el marco de la Estrategia y Visión Nacional de Biotecnología de Arabia Saudita 2030. A través de la expansión de terapias biológicas de alta calidad en toda la región y la estrecha colaboración con las autoridades sanitarias regionales e internacionales, MS Pharma sigue dedicada a los más altos estándares de excelencia y calidad regulatoria.

MS Pharma también tiene como objetivo profundizar la colaboración con los socios de desarrollo y licencias globales, para ofrecer sus capacidades de fabricación para apoyar la exportación a los mercados globales.

Acerca de MS Pharma

MS Pharma es una empresa farmacéutica regional líder en la región MENA, especializada en desarrollar, producir y distribuir una amplia cartera de terapias genéricas y biológicas. Al estar posicionada para un crecimiento rápido, la empresa opera cinco instalaciones de fabricación en Jordania, Argelia y Arabia Saudita, incluida una planta de productos biológicos recientemente lanzada que sirve al mercado más amplio de MENA.

Con sede en Amán, Jordania, y oficinas de gestión en Zug, Suiza, MS Pharma emplea a más de 2.000 personas en 12 países y se compromete a mejorar el acceso de los pacientes a medicamentos de alta calidad y asequibles.

Para más información, visite www.mspharma.com.

Acerca de Olayan Financing Company (OFC)

El conglomerado de Olayan nació en 1947 cuando su fundador, Suliman Saleh Olayan, estableció su empresa progenitora, una empresa que perdura hasta la fecha bajo la Olayan Financing Company (OFC), una empresa multinacional líder con una cartera diversificada de más de 32 compañías e inversiones globales que se extienden por Arabia Saudita, el Medio Oriente en general, el norte de África, Turquía e India. Como inversionista estratégico a largo plazo , las inversiones de la OFC se extienden a acciones públicas, acciones privadas, asociaciones estratégicas y activos inmobiliarios, así como a la cartera de una de sus principales inversiones, Olayan Saudi Holding Company, que opera en cinco sectores impulsados por sus muchas asociaciones de larga data que han perdurado durante varias décadas. La fuerza laboral multicultural de OFC comprende más de 14.500 profesionales calificados, que representan a más de 60 nacionalidades. En línea con su compromiso de crear un impacto positivo a largo plazo en la sociedad, el brazo filantrópico de la OFC, la Suliman S. Olayan Foundation (SSOF), apoya una amplia gama de iniciativas de educación, atención médica y alcance comunitario. Como empresa saudí, OFC contribuye de forma activa a los objetivos de diversificación económica, contenido local, desarrollo de talento y economía circular de Vision 2030.

Para más información, visite www.ofc.com.

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FUENTE MS Pharma