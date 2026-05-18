MS Pharma anuncia una inversión estratégica para su crecimiento por parte de Olayan Financing Company

Alianza estratégica para acelerar el crecimiento en Arabia Saudita y en toda la región MENA

AMMAN, Jordán y RIAD, Arabia Saudita, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- MS Pharma anunció hoy que Olayan Financing Company (OFC) ha realizado una inversión minoritaria en la compañía. Esta alianza aporta solidez estratégica a la siguiente fase de crecimiento de MS Pharma, reafirmando su compromiso con la innovación, la expansión regional y la creación de valor a largo plazo. Asimismo, marca el inicio de una colaboración a largo plazo entre OFC y los actuales accionistas mayoritarios de MS Pharma, quienes se han distinguido por décadas de liderazgo y excelencia en el sector farmacéutico.

The signing ceremony marks a new phase of collaboration between MS Pharma and Olayan Financing Company. Officials from MS Pharma and Olayan Financing Company during the signing ceremony announcing OFC’s partnership with MS Pharma.

La transacción implica que MS Pharma emita nuevo capital social a cambio de una importante inversión en efectivo por parte de OFC, lo que resulta en la adquisición por parte de OFC de una participación minoritaria en la empresa.

Esta inversión refuerza la posición financiera de MS Pharma y su flexibilidad para impulsar sus ambiciosos planes de crecimiento en la región MENA, apoyando la expansión de su cartera de biosimilares, sus capacidades de fabricación y la resiliencia de su cadena de suministro en toda la región MENA para servir mejor a los pacientes, los proveedores de atención médica y los socios en toda la región.

En cuanto a la nueva alianza, Ghiath Sukhtian, presidente de MS Pharma, declaró: «Nos complace y nos honra dar la bienvenida a OFC como socios de la compañía. Su experiencia global en operaciones e inversiones, así como su sólida presencia en Arabia Saudita, aportarán un valor significativo a MS Pharma y beneficiarán a todos nuestros grupos de interés. Esta inversión refleja la excepcional calidad y el compromiso de nuestro equipo en toda la organización, cuyo liderazgo y ejecución constante han sido fundamentales para convertir a MS Pharma en la plataforma que es hoy».

Kalle Kaend, consejero delegado de MS Pharma, añadió: «Esta inversión llega en un momento crucial para MS Pharma. Nos permitirá profundizar nuestra experiencia en productos biológicos, ampliar nuestro alcance en Arabia Saudita y la región MENA, y acelerar nuestro crecimiento en biosimilares. Esperamos aprovechar la experiencia y la sólida red de OFC en Arabia Saudita para alcanzar nuestros ambiciosos objetivos, al tiempo que continuamos construyendo una organización de alto rendimiento que genere valor a largo plazo para pacientes, socios y empleados».

Nabeel Al-Amudi, consejero delegado de Olayan Financing Company, comentó: «MS Pharma se ha consolidado como una plataforma farmacéutica líder en la región, con sólidas capacidades en medicamentos genéricos y biológicos. Nos complace asociarnos con la compañía en esta etapa de su crecimiento y esperamos apoyar su continua expansión en Arabia Saudita y en toda la región MENA, en consonancia con nuestra filosofía de inversión a largo plazo».

Esta alianza se basa en el liderazgo de MS Pharma en biosimilares, especialmente en Arabia Saudita, donde su planta de productos biológicos fue la primera del Reino en recibir la aprobación de la SFDA para la fabricación de productos biológicos. Este año, la compañía también planea convertirse en el primer proveedor de productos biológicos de fabricación local para el mercado saudí. Estos logros refuerzan el compromiso de la compañía con la localización, en el marco de la Estrategia Nacional de Biotecnología de Arabia Saudita y la Visión 2030. Mediante la expansión de terapias biológicas de alta calidad en toda la región y la estrecha colaboración con las autoridades sanitarias regionales e internacionales, MS Pharma mantiene su compromiso con los más altos estándares de excelencia regulatoria y calidad.

MS Pharma también aspira a profundizar la colaboración con socios globales de desarrollo y concesión de licencias, ofreciendo su capacidad de fabricación para apoyar la exportación a los mercados globales.

Acerca de MS Pharma

MS Pharma es una farmacéutica regional líder en la región MENA, especializada en el desarrollo, la producción y la distribución de una amplia gama de terapias genéricas y biológicas. Con una sólida posición para el crecimiento, la compañía opera cinco plantas de fabricación en Jordania, Argelia y Arabia Saudita, incluyendo una planta de productos biológicos recientemente inaugurada que abastece al mercado MENA en general.

Con sede central en Amán, Jordania, y oficinas administrativas en Zug, Suiza, MS Pharma emplea a más de 2.000 personas en 12 países y está comprometida con la mejora del acceso de los pacientes a medicamentos asequibles y de alta calidad.

Para obtener más información, visite www.mspharma.com .

Acerca de Olayan Financing Company (OFC)

El conglomerado Olayan nació en 1947 cuando su fundador, Suliman Saleh Olayan, estableció su empresa matriz, una compañía que perdura hasta la fecha bajo el nombre de Olayan Financing Company (OFC), una multinacional líder con una cartera diversificada de más de 32 empresas e inversiones globales que se extienden por Arabia Saudita, Oriente Medio, el norte de África, Turquía e India. Como inversor estratégico a largo plazo, las inversiones de OFC abarcan acciones públicas, capital privado, alianzas estratégicas y activos inmobiliarios, así como la cartera de una de sus principales inversiones, Olayan Saudi Holding Company, que opera en cinco sectores gracias a sus numerosas alianzas de larga data que se han mantenido durante varias décadas. La fuerza laboral multicultural de OFC está compuesta por más de 14.500 profesionales cualificados, que representan a más de 60 nacionalidades. En consonancia con su compromiso de generar un impacto positivo a largo plazo en la sociedad, la Fundación Suliman S. Olayan (SSOF), brazo filantrópico de OFC, apoya una amplia gama de iniciativas en los ámbitos de la educación, la salud y el desarrollo comunitario. Como empresa saudí, OFC contribuye activamente a los objetivos de diversificación económica, contenido local, desarrollo del talento y economía circular de la Visión 2030.

Para obtener más información, visite www.ofc.com .

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