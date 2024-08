SINGAPURA, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Musim Mas tem o orgulho de anunciar sua primeira linha de crédito rotativo vinculada à sustentabilidade, o que representa um passo significativo em seu compromisso com as práticas comerciais sustentáveis. Em parceria com o Rabobank, como coordenador de sustentabilidade, e com o HSBC, como outro financiador, a divisão de marketing do Musim Mas Group, a Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd., e as suas entidades de biocombustível da Espanha e da Itália irão converter sua Facilidade de Crédito Renovável (RCF) remanescente de 150 milhões de euros num empréstimo ligado à sustentabilidade.

Musim Mas assina seu primeiro empréstimo ligado à sustentabilidade com Rabobank e HSBC Bank

O Musim Mas está utilizando estrategicamente o Empréstimo Ligado à Sustentabilidade (SLL) para integrar eficazmente a sustentabilidade ambiental e social ao seu quadro financeiro, reafirmando sua dedicação com as práticas empresariais responsáveis, em conformidade com os Princípios do Empréstimo Ligado à Sustentabilidade da LMA. O empréstimo ligado à sustentabilidade se baseará em três indicadores-chave de desempenho (KPI) - certificação RSPO de pequenos proprietários independentes, formação de pequenos proprietários independentes e manutenção de uma cadeia de abastecimento de óleo de palma sem desmatamento. A verificação externa dos progressos anuais do Musim Mas será efetuada por avaliadores de renome, garantindo assim a transparência e a responsabilização.

A seleção desses indicadores-chave de desempenho foi cuidadosamente orientada por vários fatores, como a materialidade e o nível de ambição dos objetivos. Os pequenos proprietários independentes que atuam em explorações de palma de menor escala representam uma oportunidade importante para promover a produção sustentável de óleo de palma. Para aumentar de forma sustentável o volume global da produção dos pequenos agricultores independentes, que representam cerca de 41% da área de produção[1], é necessário melhorar o rendimento destes agricultores. Ao capacitar estes pequenos proprietários para adotarem métodos agrícolas sustentáveis, a Musim Mas não só aperfeiçoa os meios de subsistência e promove a igualdade social, mas também avança em direção aos seus objetivos de longo prazo de eliminar a desmatamento e promover uma cadeia de abastecimento de óleo de palma resiliente e responsável.

Na qualidade de coordenador de sustentabilidade do projeto, o Rabobank facilitou a integração dos princípios de sustentabilidade à estrutura de financiamento. O Rabobank e o HSBC atuam como cofinanciadores do RCF.

Gregory Vandeler , Diretor de Trade & Commodity Finance, do Rabobank Asia , comentou: "O Rabobank se sente honrado por ter atuado como coordenador líder de sustentabilidade para o Musim Mas no seu primeiro empréstimo ligado à sustentabilidade. A parceria com o Musim Mas - um dos nossos clientes de longa data e verdadeiro líder em sustentabilidade no setor do óleo de palma - neste acordo inaugural, reflete a relação de confiança que temos com eles. Associar o desempenho de sustentabilidade ao financiamento é uma forma de apoiar os nossos clientes em seus compromissos de sustentabilidade, aumentando simultaneamente a produtividade, a resiliência e os meios de subsistência dos agricultores. Existe um grande potencial para tornar o setor agroalimentar mais sustentável. Em nossa qualidade de banco líder no setor alimentar, agrícola e comercial, estamos empenhados em assumir um papel de liderança, trabalhando em estreita colaboração com os nossos clientes em suas trajetórias de transição sustentável".

Priya Kini, Diretora Comercial do banco HSBC Singapura , afirmou: "Temos uma relação de longa data com o Musim Mas e estamos satisfeitos em podermos aprofundar ainda mais o nosso apoio com o primeiro empréstimo deles ligado à sustentabilidade. O Musim Mas pretende incorporar os princípios ESG às suas principais operações comerciais e atividades de financiamento, e temos o prazer de ajudá-los a fazê-lo. Essa colaboração é uma demonstração clara dos esforços contínuos do HSBC para apoiar a transição dos nossos clientes para um futuro mais sustentável".

Este empréstimo ligado à sustentabilidade marca mais um passo no compromisso do Musim Mas de incorporar aspectos ambientais e sociais às suas atividades de financiamento. Em 2021, a empresa garantiu um Mecanismo de Financiamento do Comércio Verde com um banco de Singapura, com a certificação RSPO como um indicador-chave de desempenho ao abrigo da Referência de Financiamento do Comércio Verde e Sustentável e do Capital de Giro do Grupo de Trabalho do Setor das Finanças Verdes da Autoridade Monetária de Singapura (MAS). Em 2024, o Musim Mas colaborou com um banco líder na implementação de uma conta sustentável inovadora com uma estrutura de gestão de liquidez. Esta iniciativa foi concebida para otimizar o fluxo de caixa e o capital de giro do Grupo em todas as suas entidades, integrando simultaneamente os aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG).

"A contratação de um empréstimo ligado à sustentabilidade com objetivos ambiciosos, significativos e mensuráveis é uma confirmação do compromisso profundamente enraizado do Musim Mas com a sustentabilidade e o comportamento empresarial responsável. O Musim Mas está ressaltando às nossas partes interessadas - bancos financeiros, clientes e funcionários - a nossa dedicação à promoção de um impacto ambiental e social positivo, ao mesmo tempo que proporcionamos valor em longo prazo", afirmou Alvin Lim, Diretor Financeiro e Diretor Executivo do Musim Mas.

[1] Herdiansyah, H., Negoro, H. A., Rusdayanti, N., & Shara, S. (2020). Palm oil plantation and cultivation: Prosperity and productivity of smallholders (Plantação e cultivo de óleo de palma: Prosperidade e produtividade dos pequenos agricultores). Open Agriculture, 5(1), 617–630. https://doi.org/10.1515/opag-2020-0063

