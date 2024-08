Musim Mas firma su primer préstamo vinculado a la sostenibilidad con Rabobank y HSBC Bank

[1] Herdiansyah, H., Negoro, H. A., Rusdayanti, N., & Shara, S. (2020). Palm oil plantation and cultivation: Prosperity and productivity of smallholders (Plantación y cultivo de aceite de palma: Prosperidad y productividad de los pequeños agricultores). Open Agriculture, 5(1), 617-630. https://doi.org/10.1515/opag-2020-0063