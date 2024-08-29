春金集團與荷蘭合作銀行和匯豐銀行簽署首筆可持續發展掛鉤貸款協議

這些關鍵績效指標(KPI)的選擇，是深思熟慮的結果，受到目標重要性及挑戰性水平等多重因素的影響。獨立小農戶經營小規模油棕農場是推動可持續棕櫚油生產不可或缺的一環。要持續提高獨立小農戶的整體產量（約占生產面積的41%）[1]，有必要提高這些農戶的收益。春金集團致力於通過賦能這些小農戶，引導他們采用可持續的耕作實踐。此舉不僅改善了農戶的生計狀況，促進了社會公平發展，而且更長遠地看，有助於消除森林砍伐以及構建一個穩健靈活且負責任的棕櫚油供應鏈。

作為該額度的可持續性協調機構，荷蘭合作銀行將推動可持續性原則融入融資結構。荷蘭合作銀行和匯豐銀行擔任該循環信貸額度的聯合貸款機構。

荷蘭合作銀行亞洲區貿易與商品融資主管Gregory Vandeler表示：「荷蘭合作銀行很榮幸能夠擔任春金集團首筆可持續發展掛鉤貸款的主要可持續性協調機構。春金集團作為我們的長期客戶，是棕櫚油行業真正的可持續性領袖。與春金集團的這筆開創性交易，彰顯了我們與他們之間的信任關系。將可持續性表現與融資掛鉤，是助力客戶實現其可持續性承諾的同時提高生產力、增強抗風險能力和改善農戶生計狀況的一種方式。農業食品部門的可持續轉型蘊含著廣闊的前景。作為食品、農業和貿易商品領域的頭部銀行，我們發揮領導作用，與客戶密切合作，加快其可持續轉型之旅。」

匯豐銀行新加坡商業銀行業務主管Priya Kini表示：「我們與春金集團保持著長期的合作關系，也很高興能夠通過他們的首筆可持續發展掛鉤貸款進一步加大支持力度。春金集團希望將環境、社會和治理(ESG)原則融入其核心業務運營和融資活動中，我們很高興能夠幫助他們實現這一目標。此次合作充分證明了匯豐銀行致力於持續推動客戶邁向更加可持續的未來。」

這筆可持續發展掛鉤貸款標誌著春金集團在將環境和社會因素納入其融資活動的承諾上又邁出了一步。2021年，該公司與新加坡的一家銀行簽訂了綠色貿易融資協議。該協議根據新加坡金融管理局(MAS)綠色金融行業工作組的綠色和可持續貿易融資及營運資金框架，將RSPO認證作為關鍵績效指標。2024年，春金集團與一家頭部銀行合作，推出了集流動性管理結構於一體的創新型可持續賬戶。該計劃旨在優化集團內部各實體的現金流和營運資金，同時無縫納入環境、社會和治理(ESG)因素。

春金集團首席財務官兼執行董事Alvin Lim先生表示：「我們締結的這項可持續發展掛鉤貸款項目，不僅承載著雄心勃勃、意義深遠且量化清晰的目標，更印證了春金集團對可持續發展與負責任企業行為的承諾。此舉向我們的利益相關者，包括金融銀行、客戶及員工，明確傳達了我們的堅定決心，即在追求長期價值的同時，也將推動積極的環境與社會影響。」

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聯系人：Devane Sharma，電郵：[email protected]

SOURCE Musim Mas Holdings