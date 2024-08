Musim Mas ondertekent zijn eerste aan duurzaamheid gekoppelde lening met Rabobank en HSBC Bank

SINGAPORE, 29 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Musim Mas kondigt met trots zijn eerste aan duurzaamheid gekoppelde kredietfaciliteit aan, een belangrijke stap in zijn streven naar duurzaam ondernemen. In samenwerking met de Rabobank als duurzaamheidscoördinator en HSBC als andere kredietverstrekker zal de marketingtak van de Musim Mas Group, Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd., en zijn Spaanse en Italiaanse biobrandstofentiteiten, een niet-gecommitteerde Revolving Credit Facility (RCF) van 150 miljoen euro omzetten in een aan duurzaamheid gekoppelde lening.

Musim Mas Signs its first Sustainability-Linked Loan with Rabobank and HSBC Bank

Musim Mas maakt strategisch gebruik van de aan duurzaamheid gekoppelde lening, ook wel sustainability linked loan (SLL) genoemd, om ecologische en sociale duurzaamheid naadloos in zijn financiële kader te integreren. Hiermee bekrachtigt het zijn toewijding aan verantwoord ondernemen, in lijn met de LMA-principes voor aan duurzaamheid gekoppelde leningen. De aan duurzaamheid gekoppelde lening is gebaseerd op drie kernprestatie-indicatoren (KPI's) - RSPO-certificering van onafhankelijke kleine boeren, opleiding van onafhankelijke kleine boeren en handhaving van een ontbossingsvrije palmolietoeleveringsketen. Externe verificatie van de jaarlijkse voortgang van Musim Mas wordt uitgevoerd door gerenommeerde beoordelaars, zodat transparantie en verantwoording worden gewaarborgd.

Deze KPI's zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van verschillende factoren, zoals materialiteit en ambitieniveau van de doelstellingen. Onafhankelijke kleine palmboeren op kleinschalige palmolieplantages bieden een belangrijke mogelijkheid om duurzame palmolieproductie te bevorderen. Om het totale productievolume van onafhankelijke kleine boeren, die naar schatting 41% van het productiegebied uitmaken[1], duurzaam te verhogen, moet hun opbrengst worden verbeterd. Door deze kleine boeren in staat te stellen om duurzame landbouwmethoden toe te passen, verbetert Musim Mas niet alleen hun levensonderhoud en bevordert het sociale gelijkheid, maar gaat het ook vooruit naar zijn langetermijndoelen om ontbossing uit te bannen en een veerkrachtige en verantwoordelijke palmolieketen te bevorderen.

Als duurzaamheidscoördinator voor de faciliteit faciliteerde de Rabobank de integratie van duurzaamheidsprincipes in de financieringsstructuur. Rabobank en HSBC fungeren als gezamenlijke kredietverstrekkers voor de RCF.

Gregory Vandeler, Hoofd Trade & Commodity Finance, Rabobank Azië, licht toe: "De Rabobank is vereerd voor Musim Mas te mogen optreden als hoofdduurzaamheidscoördinator in hun eerste aan duurzaamheid gekoppelde lening. Musim Mas is een van onze lang bestaande klanten en een echte leider op het gebied van duurzaamheid in de palmolie-industrie. De samenwerking in deze eerste deal weerspiegelt de vertrouwde relatie die we met hen hebben. Het koppelen van duurzaamheidsprestaties aan financiering is een manier om onze klanten te ondersteunen bij hun duurzaamheidsbeloften en tegelijkertijd de productiviteit, veerkracht en bestaansmiddelen van boeren te verbeteren. Er is een groot potentieel om de agrovoedingssector duurzamer te maken. In onze rol als toonaangevende grondstoffenbank op het gebied van voedsel, landbouw en handel willen we een leidende rol spelen in de nauwe samenwerking met onze klanten op hun weg naar duurzame transitie."

Priya Kini, Hoofd Commercial Banking, HSBC Singapore, verklaart: "We hebben een langdurige relatie met Musim Mas en we zijn blij dat we onze steun verder kunnen uitdragen naar zijn eerste aan duurzaamheid gekoppelde lening. Musim Mas wil ESG-principes verankeren in zijn belangrijkse bedrijfs- en financieringsactiviteiten en wij helpen hen daar graag bij. Deze samenwerking is een duidelijk bewijs van de voortdurende inspanningen van HSBC om de overgang van onze klanten naar een duurzamere toekomst te ondersteunen."

Deze aan duurzaamheid gekoppelde lening markeert een nieuwe stap in het streven van Musim Mas om milieu- en sociale overwegingen in zijn financieringsactiviteiten in te sluiten. In 2021 sloot het bedrijf een Groene Handelsfinancieringsfaciliteit af met een bank in Singapore. De RSPO-certificering was toen de belangrijkste prestatie-indicator onder het Green Finance Industry Taskforce's Green and Sustainable Trade Finance and Working Capital Framework van de Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS). In 2024 werkte Musim Mas samen met een toonaangevende bank om een innovatieve Duurzame Rekening te introduceren, gekoppeld aan een liquiditeitsbeheerstructuur. Dit initiatief is ontworpen om de kasstroom en het werkkapitaal voor alle entiteiten van de Groep te optimaliseren, terwijl overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) naadloos worden geïntegreerd.

"Een aan duurzaamheid gekoppelde lening afsluiten met ambitieuze, zinvolle en meetbare doelstellingen is een bewijs van de diepgewortelde betrokkenheid van Musim Mas om duurzaamheid en verantwoordelijk ondernemingsgedrag te promoten. Musim Mas maakt onze stakeholders, zoals financiële banken, klanten en werknemers, duidelijk dat we ons inzetten voor een positieve impact op het milieu en de maatschappij en tegelijkertijd waarde creëren op lange termijn," aldus de heer Alvin Lim, Chief Financial Officer en uitvoerend directeur van Musim Mas.

[1] Herdiansyah, H., Negoro, H. A., Rusdayanti, N., & Shara, S. (2020). Palm oil plantation and cultivation: Prosperity and productivity of smallholders. Open Agriculture [Palmolieplantage en -teelt: Welvaart en productiviteit van kleine boeren. Open landbouw], 5(1), 617-630. https://doi.org/10.1515/opag-2020-0063

