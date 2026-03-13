Nahda Capital Partners solicita o registro do seu primeiro fundo de private equity na ADGM

A empresa escolheu o nome para refletir sua missão de longo prazo de construir parcerias duradouras e contribuir para o desenvolvimento da economia real da região, com foco particular no apoio a fundadores, famílias e instituições locais

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 13 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Nahda Capital Partners, uma plataforma de private equity recém-criada com sede em ADGM, solicitou o registro de seu primeiro fundo de private equity esta semana, enquanto se prepara para lançar atividades de investimento em todo o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

"Nahda" em árabe refere-se a um renascimento, uma renovação e ressurgimento. A empresa escolheu o nome para refletir sua missão de longo prazo de construir parcerias duradouras e contribuir para o desenvolvimento da economia real da região, com foco particular no apoio a fundadores, famílias e instituições locais.

A Nahda Capital Partners é liderada por Iñigo de Luna, fundador e sócio-gerente, e está construindo uma estratégia de private equity de mercado intermediário orientada para o controle, focada principalmente nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e CCG em geral. A empresa terá como alvo empresas resilientes lideradas por fundadores e empresas familiares que se beneficiam do crescimento regional estrutural e da crescente institucionalização, particularmente empresas em transição geracional ou que buscam capital institucional e apoio operacional para acelerar sua próxima fase de expansão em todo o CCG.

Os sócios fundadores trazem uma experiência internacional significativa em private equity e banco de investimento, com um histórico de geração de aproximadamente 36% de TIR bruta em vários ciclos econômicos.

Os principais destaques da estratégia incluem uma abordagem de investimento majoritário em parceria com fundadores e acionistas familiares e um modelo operacional de criação de valor focado na profissionalização, melhoria operacional, fortalecimento da governança e expansão seletiva de compra e construção.

A Nahda pretende dedicar-se a setores como a produção e distribuição alimentar, os cuidados de saúde, a educação e a tecnologia industrial. A abordagem de investimento da empresa é guiada por princípios alinhados com o investimento compatível com a Sharia, incluindo foco em ativos da economia real, uso prudente de alavancagem e governança disciplinada.

"A Nahda Capital Partners foi criada para fazer parceria com empresas de médio porte de alta qualidade em todo o CCG que podem se beneficiar de capital de longo prazo e suporte operacional prático", disse Iñigo de Luna. "Estes são dias difíceis e a prioridade é a segurança e a redução da tensão. Ao mesmo tempo, vemos isso como um choque grave, mas temporário, e não como uma mudança na trajetória de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos e da região. Nossa convicção não mudou: o CCG está se fortalecendo estruturalmente como um lugar para construir negócios e alocar capital de longo prazo."

Dependendo da aprovação regulatória, a empresa espera iniciar a captação de recursos nas próximas semanas, com uma meta de aproximadamente US$ 300 milhões para seu fundo inaugural, que será administrado pela ADGM.

Sobre a Nahda Capital Partners:

A Nahda Capital Partners é uma plataforma de private equity com sede em Abu Dhabi, situada na ADGM, focada em investimentos de controle em empresas de médio porte em todo o CCG. A empresa faz parceria com fundadores e acionistas familiares para apoiar a transição geracional, a profissionalização e a expansão regional por meio da criação prática de valor operacional. A Nahda visa setores resilientes e de economia real, incluindo produção e distribuição de alimentos, saúde, educação e tecnologia industrial. A abordagem da empresa enfatiza a governança disciplinada e os princípios de investimento alinhados com o investimento em conformidade com a Sharia. Dependendo da aprovação regulatória, a Nahda está se preparando para lançar seu fundo inaugural da ADGM.

FONTE Nahda Capital Partners