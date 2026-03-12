'Nahda Capital Partners' solicita el registro de su primer fondo de capital privado en ADGM

La firma eligió el nombre para reflejar su misión a largo plazo de construir alianzas duraderas y contribuir al desarrollo de la economía real de la región, con especial énfasis en el apoyo a fundadores, familias e instituciones locales.

DUBAI, EAU, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nahda Capital Partners, una plataforma de capital privado recién creada, con sede en ADGM, ha solicitado el registro de su primer fondo de capital privado esta semana, preparándose para lanzar actividades de inversión en todo el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

"Nahda" en árabe se refiere a un renacimiento, una renovación y un resurgimiento. La firma eligió el nombre para reflejar su misión a largo plazo de construir alianzas duraderas y contribuir al desarrollo de la economía real de la región, con especial atención al apoyo a fundadores, familias e instituciones locales.

Nahda Capital Partners está dirigida por Iñigo de Luna, fundador y socio director, y está desarrollando una estrategia de capital privado para el mercado medio orientada al control, centrada principalmente en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y el CCG en general. La firma se centrará en empresas resilientes, dirigidas por fundadores y de propiedad familiar, que se benefician del crecimiento regional estructural y una creciente institucionalización, en particular empresas en transición generacional o que buscan capital institucional y apoyo operativo para acelerar su próxima fase de expansión en el CCG.

Los socios fundadores aportan una amplia experiencia internacional en capital privado y banca de inversión, con una trayectoria que genera aproximadamente un 36% de TIR bruta en múltiples ciclos económicos.

Entre los aspectos más destacados de la estrategia se incluyen un enfoque de inversión mayoritaria en colaboración con los fundadores y accionistas familiares, y un modelo operativo de creación de valor centrado en la profesionalización, la mejora operativa, el fortalecimiento de la gobernanza y la expansión selectiva mediante la compra y construcción.

Nahda prevé centrarse en sectores como la producción y distribución de alimentos, la sanidad, la educación y la tecnología industrial. El enfoque de inversión de la firma se rige por principios alineados con la inversión conforme a la Sharia, incluyendo un enfoque en activos de la economía real, un uso prudente del apalancamiento y una gobernanza disciplinada.

"Nahda Capital Partners se creó para colaborar con empresas medianas de alta calidad en todo el CCG que puedan beneficiarse de capital a largo plazo y apoyo operativo práctico", declaró Iñigo de Luna. "Son tiempos difíciles y la prioridad es la seguridad y la desescalada. Al mismo tiempo, consideramos esto como un impacto severo pero temporal, más que un cambio en la trayectoria a largo plazo de los EAU y la región. Nuestra convicción no ha cambiado: el CCG se está fortaleciendo estructuralmente como un lugar para desarrollar negocios y asignar capital a largo plazo".

Sujeto a la aprobación regulatoria, la firma espera comenzar a recaudar fondos en las próximas semanas, con un objetivo de aproximadamente 300 millones de dólares para su fondo inaugural, que será gestionado por ADGM.

Acerca de Nahda Capital Partners:

Nahda Capital Partners es una plataforma de capital privado con sede en Abu Dhabi, ADGM, centrada en inversiones de control en empresas medianas del CCG. La firma colabora con fundadores y accionistas familiares para impulsar la transición generacional, la profesionalización y la expansión regional mediante la creación de valor operativo práctico. Nahda se centra en sectores resilientes de la economía real, como la producción y distribución de alimentos, la sanidad, la educación y la tecnología industrial. Su enfoque se centra en una gobernanza disciplinada y principios de inversión alineados con la inversión conforme a la Sharia. Sujeto a la aprobación regulatoria, Nahda se prepara para lanzar su primer fondo de ADGM.