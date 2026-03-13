Nahda Capital Partners、ADGMにおける初のプライベート・エクイティ・ファンドの登録を申請

同社は、長期的なパートナーシップを構築し、地域の実体経済の発展に貢献するという長期的な使命を反映し、とりわけ地域の創業者、ファミリー、機関投資家を支援することに重点を置いていることから、この名称を選びました。

アラブ首長国連邦、ドバイ、, 2026年3月13日 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Global Market（ADGM）に本拠を構える新設のプライベート・エクイティ・プラットフォームのNahda Capital Partnersは、湾岸協力会議（GCC）全域で投資活動を開始する準備として、今週、初のプライベート・エクイティ・ファンドの登録を申請しました。

「Nahda」とは、アラビア語でルネサンス、再生、復興を意味します。同社は、息の長いパートナーシップを築き、地域の実体経済の発展に貢献するという長期的な使命をこの社名に込めており、特に地域の創業者、ファミリー、機関投資家の支援に重点を置いています。

Nahda Capital Partnersは、創業者兼マネージング・パートナーであるIñigo de Lunaが率いており、主にUAE、サウジアラビア、そしてGCC全域を対象に、ミッドマーケット企業への支配投資を志向するプライベート・エクイティ戦略を構築しています。同社は、地域の構造的成長と制度化の進展の恩恵を受ける、強靭な創業者主導企業およびファミリー所有企業、特に事業承継の過程にある企業や、GCC全域で次の成長段階を加速させるために機関投資家からの資本や事業運営面の支援を求める企業を対象としています。

創業パートナーは、プライベート・エクイティおよび投資銀行業務における豊富な国際経験を有し、複数の景気循環を通じて約36%のグロスIRRを生み出してきた実績を持っています。

同社の戦略の主な特徴には、創業者およびファミリー株主との連携の下で過半数出資を行うアプローチと、経営の高度化、業務改善、ガバナンス強化、選択的なバイ・アンド・ビルドによる拡大に重点を置くオペレーショナルな価値創造モデルが含まれます。

Nahdaは、食品の生産・流通、ヘルスケア、教育、産業技術などの実体経済分野を対象としています。同社の投資アプローチは、シャリア準拠投資の考え方に沿った原則に基づいており、実体経済資産の重視、慎重なレバレッジ活用、規律あるガバナンスを特徴としています。

Iñigo de Lunaは次のように述べています。「Nahda Capital Partnersは、長期資本と実践的な事業運営支援の恩恵を受け得るGCC全域の質の高いミッドマーケット企業と提携するために設立されました。現在は困難な時期であり、最優先事項は安全確保と緊張緩和です。同時に、私たちはこれを、UAEおよび地域の長期的な方向性の変化ではなく、深刻ではあるものの一時的なショックだとみています。私たちの確信は変わっていません。GCCは、事業を築き、長期資本を配分する場として、構造的にその魅力を高めています。」

規制当局の承認を前提として、同社は今後数週間以内に資金調達を開始し、ADGMから運用する初号ファンドで約3億ドルの調達を目指しています。

Nahda Capital Partnersについて

Nahda Capital Partnersは、ADGMに本社を置くアブダビ拠点のプライベート・エクイティ・プラットフォームであり、GCC全域の中堅企業への支配投資に注力しています。同社は、創業者やファミリー株主と連携し、実践的なオペレーショナル価値創造を通じて、事業承継、経営の高度化、地域展開を支援しています。Nahdaは、食品の生産・流通、ヘルスケア、教育、産業技術などの実体経済分野を対象としています。同社のアプローチは、規律あるガバナンスと、シャリア準拠投資の考え方に沿った投資原則を重視しています。規制当局の承認を前提に、NahdaはADGMから初号ファンドを立ち上げる準備を進めています。

SOURCE Nahda Capital Partners