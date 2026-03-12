Nahda Capital Partners demande l'enregistrement de son premier fonds de capital-investissement dans la zone financière ADGM

La société a choisi ce nom parce qu'il reflète sa mission à long terme qui consiste à établir des partenariats durables et à contribuer au développement de l'économie réelle de la région, en mettant l'accent sur le soutien aux fondateurs, aux familles et aux institutions locales

DUBAÏ, EAU, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Nahda Capital Partners, une plateforme de capital-investissement nouvellement créée et basée à ADGM, a demandé l'enregistrement de son premier fonds de capital-investissement cette semaine, alors qu'elle se prépare à lancer des activités d'investissement dans le Conseil de coopération du Golfe (CCG).

En arabe, « Nahda » désigne une renaissance, un renouveau et une résurgence. La société a choisi ce nom parce qu'il reflète sa mission à long terme qui consiste à établir des partenariats durables et à contribuer au développement de l'économie réelle de la région, en mettant l'accent sur le soutien aux fondateurs, aux familles et aux institutions locales.

Nahda Capital Partners est dirigée par Iñigo de Luna, fondateur et associé gérant, et met en place une stratégie de capital-investissement axée sur le contrôle du marché intermédiaire, principalement aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et dans l'ensemble du CCG. La société ciblera les entreprises familiales et les entreprises dirigées par leur fondateur qui bénéficient d'une croissance régionale structurelle et d'une institutionnalisation croissante, en particulier les entreprises qui connaissent une transition générationnelle ou qui recherchent un capital institutionnel et un soutien opérationnel pour accélérer leur prochaine phase d'expansion dans le CCG.

Les partenaires fondateurs apportent une expérience internationale considérable dans le domaine du capital-investissement et de la banque d'investissement, avec un historique générant un taux de rendement interne brut d'environ 36 % sur de multiples cycles économiques.

Les points forts de la stratégie sont l'approche d'investissement majoritaire en partenariat avec les fondateurs et les actionnaires familiaux, et le modèle de création de valeur opérationnelle axé sur la professionnalisation, l'amélioration opérationnelle, le renforcement de la gouvernance et l'expansion sélective via les achats et le développement.

Nahda prévoit de se concentrer sur des secteurs tels que la production et la distribution de denrées alimentaires, les soins de santé, l'éducation et la technologie industrielle. L'approche de l'entreprise en matière d'investissement est guidée par des principes d'investissement conforme à la charia, notamment la concentration sur les actifs de l'économie réelle, l'utilisation prudente de l'effet de levier et une gouvernance disciplinée.

« Nahda Capital Partners a été créée pour s'associer à des entreprises premium du marché intermédiaire du CCG pouvant bénéficier de capitaux à long terme et d'un soutien opérationnel pratique », a déclaré Iñigo de Luna. « Nous vivons des temps difficiles et la priorité est la sécurité et l'apaisement des tensions. Dans le même temps, nous considérons qu'il s'agit d'un choc intense mais temporaire plutôt que d'un changement de la trajectoire à long terme des Émirats arabes unis et de la région. Notre conviction reste inchangée : le CCG s'affirme structurellement comme lieu de création d'entreprises et d'allocation de capitaux à long terme ».

Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, la société prévoit de commencer à collecter des fonds dans les semaines à venir, en visant un montant d'environ 300 millions de dollars pour son fonds inaugural, qui sera géré depuis la zone ADGM.

À propos de Nahda Capital Partners :

Nahda Capital Partners est une plateforme de capital-investissement basée à Abou Dhabi, dont le siège se trouve dans l'ADGM. Elle se concentre sur les investissements de contrôle dans les entreprises du marché intermédiaire dans l'ensemble du CCG. La société s'associe aux fondateurs et aux actionnaires familiaux pour soutenir la transition générationnelle, la professionnalisation et l'expansion régionale grâce à une création de valeur opérationnelle pratique. Nahda cible les secteurs résilients de l'économie réelle, notamment la production et la distribution de denrées alimentaires, les soins de santé, l'éducation et les technologies industrielles. Son approche met l'accent sur une gouvernance disciplinée et des principes d'investissement conformes à la charia. Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, Nahda se prépare à lancer son premier fonds depuis l'ADGM.