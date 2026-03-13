"Nahda Capital Partners" solicita el registro de su fondo inaugural de capital privado en ADGM

La empresa eligió el nombre para reflejar su misión a largo plazo de forjar alianzas duraderas y contribuir al desarrollo de la economía real de la región, con un enfoque particular de apoyo a fundadores, familias e instituciones locales

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nahda Capital Partners, plataforma de capital privado establecida de manera reciente con sede en ADGM, solicitó el registro de su fondo de capital privado inaugural esta semana mientras se prepara para lanzar actividades de inversión en todo el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG).

"Nahda" en árabe significa renacimiento, renovación y resurgimiento. La empresa eligió el nombre para reflejar su misión a largo plazo de forjar alianzas duraderas y contribuir al desarrollo de la economía real de la región, con un enfoque particular de apoyo a los fundadores, familias e instituciones locales.

Iñigo de Luna, fundador y socio gerente, dirige Nahda Capital Partners y está construyendo una estrategia de capital privado de mercado medio orientada al control y centrada principalmente en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y el CCG en general. La empresa se centrará en empresas familiares y dirigidas por fundadores resilientes que se benefician del crecimiento regional estructural y la creciente institucionalización, en particular las empresas en transición generacional o que buscan capital institucional y apoyo operativo para acelerar su próxima fase de expansión en todo el CCG.

Los socios fundadores aportan una importante experiencia internacional en capital privado y banca de inversión, con un historial que genera aproximadamente un 36 % de tasa interna de rendimiento (TIR) bruta en varios ciclos económicos.

Los aspectos más destacados de la estrategia incluyen un enfoque de inversión mayoritaria en colaboración con los fundadores y los accionistas familiares y un modelo de creación de valor operativo centrado en la profesionalización, la mejora operativa, el fortalecimiento de la gobernanza y la ampliación selectiva de compra y construcción.

Nahda espera centrarse en sectores como producción y distribución de alimentos, salud, educación y tecnología industrial. El enfoque de inversión de la empresa se guía por principios alineados con la inversión que cumple con la Sharia, incluido un enfoque en activos de la economía real, un uso prudente del apalancamiento y una gobernanza disciplinada.

"Nahda Capital Partners se estableció para asociarse con empresas medianas de alta calidad en todo el CCG que pueden beneficiarse del capital a largo plazo y del apoyo operativo práctico", declaró Iñigo de Luna. "Estos son días difíciles y la prioridad es la seguridad y la reducción. Al mismo tiempo, vemos esto como un shock severo, pero temporal en lugar de un cambio en la trayectoria a largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos y la región. Nuestra convicción no ha cambiado: el CCG se está fortaleciendo estructuralmente como un lugar para construir negocios y asignar capital a largo plazo".

Sujeto a aprobación regulatoria, la empresa espera comenzar la recaudación de fondos en las próximas semanas, con una meta de aproximadamente 300 millones de dólares para que su fondo inaugural sea administrado por ADGM.

Acerca de Nahda Capital Partners:

Nahda Capital Partners es una plataforma de capital privado con sede en Abu Dabi con sede en ADGM, centrada en el control de inversiones en empresas medianas en todo el CCG. La firma se asocia con fundadores y accionistas familiares para apoyar la transición generacional, la profesionalización y la expansión regional mediante la creación de valor operativo práctico. Nahda se dirige a sectores resilientes de la economía real, incluida la producción y distribución de alimentos, la asistencia sanitaria, la educación y la tecnología industrial. El enfoque de la empresa enfatiza la gobernanza disciplinada y los principios de inversión alineados con la inversión que cumple con la Sharia. Sujeto a la aprobación regulatoria, Nahda se está preparando para lanzar su fondo inaugural de ADGM.

FUENTE Nahda Capital Partners