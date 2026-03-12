Nahda Capital Partners beantragt die Registrierung des ersten Private-Equity-Fonds im Abu Dhabi Global Market

Der Name steht für den langfristigen Anspruch des Unternehmens, dauerhafte Partnerschaften aufzubauen und die Entwicklung der regionalen Realwirtschaft zu fördern – mit besonderem Fokus auf der Unterstützung lokaler Gründer, Familien und Institutionen.

DUBAI, VAE, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Nahda Capital Partners, eine neu gegründete Private-Equity-Plattform mit Hauptsitz im Abu Dhabi Global Market (ADGM), der Finanzfreizone im Herzen von Abu Dhabi, hat diese Woche die Registrierung ihres ersten Private-Equity-Fonds beantragt und bereitet sich auf die Aufnahme von Investitionstätigkeiten in den Ländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC) vor.

„Nahda" steht im Arabischen für eine Renaissance, eine Erneuerung und ein Wiederaufleben. Das Unternehmen wählte den Namen, um seine langfristige Mission widerzuspiegeln, dauerhafte Partnerschaften aufzubauen und zur Entwicklung der Realwirtschaft in der Region beizutragen, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung lokaler Gründer, Familien und Institutionen liegt.

Nahda Capital Partners wird von Iñigo de Luna, Gründer und Managing Partner, geleitet und baut eine kontrollorientierte Private-Equity-Strategie für das mittlere Marktsegment auf, die sich in erster Linie auf die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und die Länder des GCC konzentriert. Das Unternehmen wird sich an stabile gründergeführte und familiengeführte Unternehmen wenden, die von strukturellem regionalem Wachstum und zunehmender Institutionalisierung profitieren, insbesondere an Unternehmen, die einen Generationswechsel durchlaufen oder institutionelles Kapital und operative Unterstützung suchen, um ihre nächste Expansionsphase in den GCC-Ländern zu beschleunigen.

Die Gründungspartner verfügen über umfangreiche internationale Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Investmentbanking und können auf eine Erfolgsbilanz verweisen, die über mehrere Konjunkturzyklen hinweg eine Brutto-IRR von rund 36 % aufweist.

Zu den wichtigsten Aspekten der Strategie gehören ein Mehrheitsinvestitionsansatz in Partnerschaft mit Gründern und Familiengesellschaftern sowie ein operatives Wertschöpfungsmodell, das sich auf die Professionalisierung, die Verbesserung der betrieblichen Abläufe, die Stärkung der Unternehmensführung und eine selektive Buy-and-Build-Expansion konzentriert.

Nahda wird sich voraussichtlich auf Sektoren wie Lebensmittelproduktion und -vertrieb, Gesundheitswesen, Bildung und Industrietechnologie konzentrieren. Der Anlageansatz des Unternehmens orientiert sich an den Grundsätzen des Scharia-konformen Investierens, einschließlich der Konzentration auf realwirtschaftliche Vermögenswerte, des umsichtigen Einsatzes von Fremdkapital und einer disziplinierten Unternehmensführung.

„Nahda Capital Partners wurde gegründet, um Partnerschaften mit hochwertigen mittelständischen Unternehmen in der gesamten GCC-Region einzugehen, die von langfristigem Kapital und praktischer operativer Unterstützung profitieren können", sagte Iñigo de Luna. „Wir durchleben gerade eine schwierige Zeit und die Priorität liegt auf Sicherheit und Deeskalation. Gleichzeitig betrachten wir dies als einen schweren, aber vorübergehenden Schock und nicht als eine Veränderung der langfristigen Entwicklung der VAE und der Region. Unsere Überzeugung hat sich nicht geändert: die GCC-Länder wird strukturell als Standort für den Aufbau von Unternehmen und die Bereitstellung von langfristigem Kapital gestärkt."

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung will das Unternehmen in den kommenden Wochen mit der Mittelbeschaffung beginnen und strebt für seinen ersten Fonds, der vom ADGM verwaltet werden soll, ein Volumen von rund 300 Millionen US-Dollar an.

Informationen zu Nahda Capital Partners:

Nahda Capital Partners ist eine in Abu Dhabi ansässige Private-Equity-Plattform mit Hauptsitz im Abu Dhabi Global Market (ADGM), die sich auf Kontrollinvestitionen in mittelständische Unternehmen in den Ländern des Golfkooperationsrates konzentriert. Das Unternehmen arbeitet mit Gründern und Familiengesellschaftern zusammen, um den Generationswechsel, die Professionalisierung und die regionale Expansion durch praktische operative Wertschöpfung zu unterstützen. Nahda zielt auf widerstandsfähige, realwirtschaftliche Sektoren wie Lebensmittelproduktion und -vertrieb, Gesundheitswesen, Bildung und Industrietechnologie ab. Das Unternehmen verfolgt einen Ansatz, der disziplinierte Unternehmensführung mit Investitionsgrundsätzen im Einklang mit schariakonformen Anlageprinzipien verbindet. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung bereitet Nahda die Auflegung seines ersten Fonds vom ADGM aus vor.