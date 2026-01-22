NAVEEtrae Eagle F1X y Birdie 5X al PGA Show 2026 expanden la movilidad en el golf

ORLANDO, Florida, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE, una marca global de movilidad inteligente, presenta sus últimas innovaciones: los carritos de golf Eagle F1X y Birdie 5X, en el PGA Show 2026. Estos productos representan la exploración de NAVEE más allá de la movilidad de corto alcance y llevan la tecnología inteligente y el diseño basado en escenarios al golf y a los espacios de ocio al aire libre.

Carrito de golf NAVEE Eagle F1X

El PGA Merchandise Show es el principal evento de la industria del golf del mundo, que reúne a las principales marcas, medios de comunicación y profesionales para mostrar la innovación, establecer tendencias y dar forma al futuro del golf.

El Eagle F1X combina un diseño inspirado en los autos de carreras de F1 con funciones inteligentes avanzadas. Ofrece visión de IA y seguimiento automático inteligente habilitado para UWB, así como AI + GPS para evitar obstáculos de forma inteligente. Con más de 40.000 mapas de campos en todo el mundo, una pantalla táctil a todo color de 5,5 pulgadas y una función de retorno con un solo botón a menos de 150 metros, el Eagle F1X ofrece a los golfistas información sobre la distancia en tiempo real y un control sin esfuerzo. Con solo 15 kg y plegable en 3 segundos, ofrece rendimiento y portabilidad en un diseño elegante.

El Eagle F1X ya ha atraído la atención de la industria. Debutó en la CES 2026 y obtuvo el reconocimiento de The Gadgeteer y Yanko Design como lo mejor de la CES, lo que refleja el compromiso de NAVEE con el diseño y la movilidad inteligente.

El Birdie 5X enfatiza el funcionamiento con manos libres y la comodidad en formato compacto. Basándose en el primer carrito de golf eléctrico de la marca, la serie Birdie 3, lanzada en septiembre de 2025, incorpora ahora un modo Follow-Me más receptivo. El seguimiento automático con motor UWB mantiene una distancia de 2–8 metros, ajustándose automáticamente al ritmo del golfista. Con una batería de 220 Wh, Birdie 5X puede completar 36 orificios con una sola carga, mientras que su sistema de ruedas 4+1 y sus motores duales de 130 W (pico de 250 W) garantizan la estabilidad en calles, arena, barro y pendientes de hasta 25°.

"El objetivo de NAVEE es integrar la tecnología inteligente en el golf y otras actividades al aire libre, liberando a los usuarios para que se centren en la experiencia al tiempo que mejoran la comodidad y el rendimiento", dijo Jian Lu, director ejecutivo de la compañía.

Sobre la base de años de experiencia en movilidad inteligente y sistemas de suspensión líderes en el mundo, NAVEE tiene una ventaja natural para ingresar a nuevos sectores. La empresa ahora está aprovechando estas fortalezas centrales para expandirse más allá del transporte, brindando inteligencia y confiabilidad al golf y a otras aplicaciones recreativas.

Acerca de NAVEE

NAVEE es una marca mundial de movilidad inteligente centrada en la ingeniería a nivel de sistema y la integración de tecnología inteligente. Aprovechando el diseño de grado automotriz, los sistemas de suspensión avanzados y las tecnologías de control habilitadas para IA, NAVEE desarrolla productos de alto rendimiento para respaldar una movilidad más sostenible y adaptable en escenarios urbanos, recreativos y al aire libre en todo el mundo. Obtenga más información en https://naveetech.com/.

