NAVEE lleva el Eagle F1X y el Birdie 5X al PGA Show 2026 y se expande hacia la movilidad del golf

ORLANDO, Florida, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE, marca global de movilidad inteligente, presenta sus últimas innovaciones, los carros de golf Eagle F1X y Birdie 5X, en el PGA Show 2026. Estos productos representan la exploración de NAVEE más allá de la movilidad de corto alcance, incorporando tecnología inteligente y diseño adaptado a las necesidades del golf y los espacios de ocio al aire libre.

NAVEE Eagle F1X Golf Push Cart

El PGA Merchandise Show es el evento más importante de la industria del golf a nivel mundial, que reúne a las mejores marcas, medios de comunicación y profesionales para mostrar innovación, marcar tendencia y dar forma al futuro del golf.

El Eagle F1X combina un diseño inspirado en los coches de carreras de F1 con funciones inteligentes avanzadas. Ofrece visión con IA y seguimiento automático inteligente con UWB, así como evitación inteligente de obstáculos con IA y GPS. Con más de 40.000 mapas de campos de golf de todo el mundo, una pantalla táctil a todo color de 5,5 pulgadas y recuperación con un solo botón a menos de 150 metros, el Eagle F1X ofrece a los golfistas información de distancia en tiempo real y un control sin esfuerzo. Con tan solo 15 kg y plegado en 3 segundos, ofrece rendimiento y portabilidad en un elegante diseño.

El Eagle F1X ya ha captado la atención de la industria. Se estrenó en el CES 2026, donde recibió el reconocimiento de The Gadgeteer y Yanko Design como el Mejor del CES, lo que refleja el compromiso de NAVEE con el diseño y la movilidad inteligente.

El Birdie 5X se centra en el manejo manos libres y la comodidad compacta. Basado en el primer carrito de golf eléctrico de la marca, la serie Birdie 3, lanzada en septiembre de 2025, su modo "Sígueme" ahora ofrece una mayor capacidad de respuesta. El seguimiento automático con tecnología UWB mantiene una distancia de 2 a 8 metros, ajustándose automáticamente al ritmo del golfista. Con una batería de 220 Wh, el Birdie 5X puede completar 36 hoyos con una sola carga, mientras que su sistema de 4+1 ruedas y sus dos motores de 130 W (250 W de potencia máxima) garantizan estabilidad en calles, arena, barro y pendientes de hasta 25°.

"El objetivo de NAVEE es integrar tecnología inteligente en el golf y otras actividades al aire libre, permitiendo a los usuarios concentrarse en la experiencia y mejorando la comodidad y el rendimiento", afirmó Jian Lu, consejero delegado de la compañía.

Con años de experiencia en movilidad inteligente y sistemas de suspensión líderes a nivel mundial, NAVEE cuenta con una ventaja natural para entrar en nuevos sectores. La empresa ahora está aprovechando estas fortalezas centrales para expandirse más allá del transporte, aportando inteligencia y fiabilidad al golf y otras aplicaciones recreativas.

Acerca de NAVEE

NAVEE es una marca global de movilidad inteligente centrada en la ingeniería a nivel de sistema y la integración de tecnología inteligente. Aprovechando el diseño de calidad automotriz, sistemas de suspensión avanzados y tecnologías de control basadas en IA, NAVEE desarrolla productos de alto rendimiento para impulsar una movilidad más sostenible y adaptable en entornos urbanos, recreativos y al aire libre en todo el mundo. Más información disponible en https://naveetech.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862525/F1X.jpg