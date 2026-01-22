NAVEE攜Eagle F1X與Birdie 5X亮相2026年PGA高爾夫用品展，正式進軍高爾夫出行領域

Eagle F1X融合了F1賽車靈感設計與前沿智能科技，搭載基於AI視覺與UWB超寬帶技術的智能自動跟隨系統，以及AI + GPS的智能避障功能。其內置超4萬個全球球場地圖，配備5.5英吋全彩觸控屏，支持150米內一鍵召回功能，為高爾夫球手提供實時距離洞察與輕鬆操控體驗。車身僅重15公斤，支持3秒快速折疊，將卓越性能與便攜特性完美融合於流線型設計中。

Eagle F1X已在業內引發廣泛關注。該產品在2026年國際消費電子展（CES）首次亮相，即榮獲The Gadgeteer與Yanko Design授予的「CES最佳產品」獎項，彰顯了NAVEE在設計與智能出行領域的承諾。

Birdie 5X主打解放雙手的便捷操作與精巧便攜設計。基於品牌在2025年9月推出的首款電動高爾夫推車Birdie 3系列進行升級，其智能跟隨模式的響應靈敏度得到顯著提升。依托UWB超寬帶技術驅動的智能跟隨系統，可保持2-8米自適應距離，精準匹配高爾夫球手行進節奏自主調節。Birdie 5X配備220Wh電池，單次充電即可完成36洞全程續航；其4+1輪組系統配合雙130W電機（峰值功率250W），確保在球道、沙坑、泥濘路段及25度陡坡等複雜地形中始終保持穩定行進。

公司首席執行官Jian Lu表示：「NAVEE致力於將智能科技融入高爾夫及其他戶外活動，在提升操作便捷性與運動表現的同時，讓用戶更專注於體驗本身。」

基於多年在智能出行領域積累的技術專長與全球領先的懸掛系統，NAVEE在開拓新興領域時具備天然優勢。公司正依托這些核心優勢突破傳統出行邊界，將智能科技與可靠品質延伸至高爾夫及其他休閒運動場景。

關於NAVEE

NAVEE是全球智能出行品牌，專注於系統級工程與智能科技融合。依托汽車級設計、先進的懸掛系統及AI智能控制技術，NAVEE致力於開發高性能產品，為全球城市通勤、休閒運動與戶外探索場景提供更具可持續性與適應性的出行解決方案。詳情請訪問：https://naveetech.com/

