NAVEE, PGA 쇼 2026에 Eagle F1X와 Birdie 5X 선보이며 골프 모빌리티 시장 진출

올랜도, 플로리다주 2026년 1월 22일 /PRNewswire/ -- 글로벌 스마트 모빌리티 브랜드 NAVEE 가 PGA 쇼 2026에서 최신 혁신 제품인 Eagle F1X와 Birdie 5X 골프 푸시 카트를 선보인다. 단거리 모빌리티를 넘어 지능형 기술과 시나리오 기반 디자인을 골프 및 아웃도어 레저 분야에 도입하려는 NAVEE의 도전 정신이 돋보이는 제품이다.

PGA 머천다이즈 쇼는 주요 브랜드, 미디어 및 전문가들이 모여 혁신을 선보이고 트렌드를 선도하며 골프의 미래를 만드는 세계 최고의 골프 산업 행사다.

NAVEE Eagle F1X Golf Push Cart

Eagle F1X는 F1 레이싱카에서 영감을 받은 디자인에 첨단 스마트 기능을 결합했다. AI 비전 및 UWB 기반 지능형 자동 추적 기능과 AI + GPS 스마트 장애물 회피 기능을 갖추고 있다. 이 외에도 전 세계 4만개 이상의 코스 맵, 5.5인치 풀컬러 터치스크린, 150미터 이내 원터치 호출 기능을 갖춰, 골퍼에게 실시간 거리 정보와 손쉬운 제어를 제공한다. 15kg의 가벼운 무게와 3초만에 접히는 세련된 디자인으로 우수한 성능에 휴대성까지 겸비했다.

Eagle F1X는 이미 업계에서 주목을 받고 있다. CES 2026에서 처음 소개되어 가제티어(The Gadgeteer)와 얀코 디자인(Yanko Design)으로부터 ' CES 최우수 제품(Best of CES)'으로 인정받으며 디자인과 지능형 모빌리티를 향한 NAVEE의 노력을 입증했다.

Birdie 5X는 핸즈프리 작동과 컴팩트한 편의성을 강조한다. 브랜드 최초의 전동 골프 푸시 카트인 Birdie 3 시리즈를 기반으로 2025년 9월 출시된 Birdie 5X는 반응성이 더욱 향상된 '팔로우 미(Follow-Me)' 모드를 선보인다. 이 UWB 기반 자동 추적 기능은 골퍼의 걸음걸이에 자동으로 맞춰 2~8미터 간격을 유지한다. 또, 220와트시(Wh) 배터리를 탑재해 1회 충전으로 36홀을 완주할 수 있으며, 4+1 휠 시스템과 듀얼 130W 모터(최대 전력 250W)로 구동되어 페어웨이, 모래, 진흙, 최대 25°의 경사면에서도 안정적인 주행이 가능하다.

지앤 루(Jian Lu) NAVEE CEO는 "NAVEE의 목표는 골프 및 기타 아웃도어 활동에 지능형 기술을 통합해 편의성과 성능을 높여 사용자가 레저에 집중할 수 있도록 돕는 것"이라고 말했다.

스마트 모빌리티와 세계 최고 수준의 서스펜션 시스템에 대한 수년간의 전문성 덕분에 NAVEE는 새로운 분야에 진출하면서도 자연스레 우위를 점하고 있다. NAVEE는 이러한 핵심 강점을 활용하여 교통 수단을 넘어 골프 및 기타 레크리에이션 분야에 지능과 신뢰성을 제공하고 있다.

NAVEE 소개

NAVEE는 시스템 수준의 엔지니어링과 지능형 기술 통합에 주력하는 글로벌 스마트 모빌리티 브랜드다. 자동차 등급 설계, 첨단 서스펜션 시스템, AI 기반 제어 기술을 활용하여 전 세계 도시, 레저, 아웃도어 환경에서 지속가능하고 적응력 있는 모빌리티를 지원하는 고성능 제품을 개발하고 있다. 자세한 내용은 https://naveetech.com/ 에서 확인할 수 있다.

