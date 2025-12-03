Neusoft Medical Systems revela a primeira TC de contagem de fótons de cobertura ampla de 8 cm do mundo e outras inovações premium na RSNA 2025

CHICAGO, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Neusoft Medical Systems Co., Ltda. ("Neusoft Medical"), líder global em imagens médicas, está apresentando seu portfólio abrangente de inovações inteligentes em saúde na reunião anual da Radiological Society of North America (RSNA) 2025. O destaque da exposição é o lançamento inovador do NeuViz P10, o primeiro CT de contagem de fótons com cobertura de 8 cm de largura do mundo. Ele é acompanhado por vários outros sistemas de imagem de ponta e por soluções clínicas integradas à IA.

O estande da Neusoft Medical na RSNA 2025 apresenta suas mais recentes inovações em imagens.

A demonstração ao vivo apresenta um ecossistema de imagem inteligente de ciclo completo que abrange triagem, diagnóstico, tratamento, reabilitação e pesquisa – fornecendo um caminho eficiente e conectado para melhores resultados clínicos.

"Estamos honrados em apresentar tecnologias avançadas que oferecem desempenho de imagem superior e atendimento inteligente neste cenário global", declarou Zhang Dan, vice-presidente da Neusoft Medical e gerente geral do International Business Center. "Desde a revolucionária TC de contagem de fótons NeuViz P10 até nossas abrangentes plataformas clínicas orientadas por IA, cada inovação é construída com base em insights profundos sobre as necessidades do usuário. Estamos comprometidos em fornecer aos nossos parceiros globais ferramentas que melhorem a eficiência do fluxo de trabalho, a precisão do diagnóstico e a acessibilidade aos serviços de saúde."

Entre os principais produtos apresentados estão:

NeuVizP10 Photon-Counting CT: apresenta um detector semicondutor avançado de telureto de cádmio e zinco (CZT) com cobertura de 8 cm, fornecendo resolução espacial de 50 lp/cm, dose de radiação substancialmente reduzida e imagens precisas de múltiplas energias para caracterização superior do tecido.

apresenta um detector semicondutor avançado de telureto de cádmio e zinco (CZT) com cobertura de 8 cm, fornecendo resolução espacial de 50 lp/cm, dose de radiação substancialmente reduzida e imagens precisas de múltiplas energias para caracterização superior do tecido. NeuVizSpire Max+ CT: uma série de TC de 256 fatias de alta qualidade incorpora tecnologia de rolamentos de metal líquido com grande capacidade de calor e varredura de baixa dose de 70 kV, suportada por uma plataforma NeuAI integrada que aumenta a eficiência do fluxo de trabalho.

uma série de TC de 256 fatias de alta qualidade incorpora tecnologia de rolamentos de metal líquido com grande capacidade de calor e varredura de baixa dose de 70 kV, suportada por uma plataforma NeuAI integrada que aumenta a eficiência do fluxo de trabalho. NeuMR 3.0T: a primeira ressonância magnética de pesquisa molecular abrangente da China permite imagens metabólicas moleculares por meio de hardware inovador e de reconstrução integrada à IA, avançando na pesquisa em medicina de precisão.

a primeira ressonância magnética de pesquisa molecular abrangente da China permite imagens metabólicas moleculares por meio de hardware inovador e de reconstrução integrada à IA, avançando na pesquisa em medicina de precisão. NeuAngio-CT: soluções completas de diagnóstico e terapia intervencionistas multimodais integram vias especializadas para dor torácica, acidente vascular cerebral, trauma e oncologia, simplificando a jornada do paciente, do planejamento à avaliação.

Os mais recentes sistemas high-end da Neusoft Medical estão ganhando força global rapidamente, com o aumento das instalações em todo o mundo. A empresa agora atende clientes em mais de 120 países, com implantações cumulativas que ultrapassam 50.000 unidades. As ofertas premium estão apresentando bom desempenho nos mercados desenvolvidos: vários sistemas DSA foram instalados nos principais centros médicos europeus; os sistemas de TC estão sendo adotados por hospitais privados e universitários em toda a Europa Oriental e além; e os produtos de ressonância magnética estão sendo lançados em sequência. Esse momento ressalta o forte reconhecimento da liderança tecnológica e da qualidade dos produtos da Neusoft Medical por parte de clientes de primeira linha em todo o mundo.

