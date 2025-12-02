Neusoft Medical Systems dévoile le tout premier scanner à comptage photonique et à couverture large (8 cm) ainsi que d'autres innovations de premier plan au congrès 2025 de la RSNA

CHICAGO, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Neusoft Medical Systems Co., Ltd. (« Neusoft Medical »), leader mondial de l'imagerie médicale, présente son portefeuille complet d'innovations intelligentes en matière de soins de santé à l'occasion de l'édition 2025 du congrès annuel de la Radiological Society of North America (RSNA). Le lancement révolutionnaire du NeuViz P10, le premier scanner à comptage photonique et à couverture large (8 cm) du monde, marque un point fort de l'exposition. L'appareil y est accompagné par plusieurs autres systèmes d'imagerie de pointe et solutions cliniques intégrant l'IA.

Neusoft Medical booth at RSNA 2025 showcasing its latest imaging innovations.

La démonstration en direct présente un écosystème d'imagerie intelligente à cycle complet couvrant le dépistage, le diagnostic, le traitement, la réadaptation et la recherche pour proposer un cheminement efficace et connecté vers de meilleurs résultats cliniques.

« Nous sommes honorés de montrer sur cette scène mondiale des technologies avancées qui offrent des performances d'imagerie supérieures au service de soins intelligents », a déclaré Zhang Dan, vice-président de Neusoft Medical et directeur général du centre d'affaires international. « De l'innovant scanner à comptage photonique NeuViz P10 à nos plateformes cliniques complètes pilotées par l'IA, chaque innovation s'appuie sur une connaissance approfondie des besoins des utilisateurs. Nous nous attachons à fournir à nos partenaires mondiaux des outils qui améliorent l'efficacité du flux de travail, la précision du diagnostic et l'accessibilité des soins de santé. »

Principaux produits exposés :

Scanner à comptage photonique NeuViz P10 : Équipé d'un détecteur à semi-conducteur avancé au tellurure de cadmium-zinc (CZT) disposant d'une couverture de 8 cm, il affiche une résolution spatiale de 50 lp/cm pour une dose de rayonnement considérablement réduite, et permet une imagerie multi-énergie précise en vue d'une meilleure caractérisation des tissus.

Équipé d'un détecteur à semi-conducteur avancé au tellurure de cadmium-zinc (CZT) disposant d'une couverture de 8 cm, il affiche une résolution spatiale de 50 lp/cm pour une dose de rayonnement considérablement réduite, et permet une imagerie multi-énergie précise en vue d'une meilleure caractérisation des tissus. Scanner NeuViz Spire Max+ : Soutenu par une plateforme NeuAI intégrée qui accroît l'efficacité du flux de travail, ce scanner de pointe à 256 coupes se fonde sur la technologie de palier en métal liquide à grande capacité thermique pour obtenir un balayage à faible dose à 70 kV.

Soutenu par une plateforme NeuAI intégrée qui accroît l'efficacité du flux de travail, ce scanner de pointe à 256 coupes se fonde sur la technologie de palier en métal liquide à grande capacité thermique pour obtenir un balayage à faible dose à 70 kV. NeuMR 3.0T : Le premier IRM de recherche moléculaire complet de Chine rend possible l'imagerie métabolique moléculaire grâce à un matériel innovant et à une reconstruction intégrant l'IA pour faire progresser la recherche en médecine de précision.

Le premier IRM de recherche moléculaire complet de Chine rend possible l'imagerie métabolique moléculaire grâce à un matériel innovant et à une reconstruction intégrant l'IA pour faire progresser la recherche en médecine de précision. Scanner NeuAngio : Les solutions tout en un de diagnostic et de thérapie interventionnels multimodaux intègrent des cheminements cliniques spécialisés pour les douleurs thoraciques, les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes et l'oncologie afin de rationaliser le parcours du patient, de la planification à l'évaluation.

Enregistrant un nombre croissant d'installations dans le monde entier, les derniers systèmes de pointe de Neusoft Medical gagnent rapidement du terrain. Forte de déploiements cumulés dépassant les 50 000 unités, l'entreprise compte aujourd'hui des clients dans plus de 120 pays. Ses produits haut de gamme obtiennent de bons résultats sur les marchés développés : plusieurs de ses systèmes d'angiographie par soustraction numérique (ASD) ont été installés dans des centres médicaux européens de premier plan ; ses systèmes de scanner sont adoptés par des hôpitaux privés et universitaires dans toute l'Europe orientale et au-delà ; et ses produits d'IRM font l'objet de déploiements séquentiels. Cette dynamique souligne la forte reconnaissance du leadership technologique et de la qualité des produits de Neusoft Medical par des clients de référence dans le monde entier.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.neusoftmedical.com/en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2836234/Image.jpg