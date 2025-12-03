Neusoft Medical Systems stellt auf dem RSNA 2025 den weltweit ersten 8-cm-Breitband-CT mit Photonenzählung und andere erstklassige Innovationen vor

CHICAGO, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Neusoft Medical Systems Co., Ltd. („Neusoft Medical"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung, stellt auf der Jahrestagung 2025 der Radiological Society of North America (RSNA) sein umfassendes Portfolio an intelligenten Innovationen für das Gesundheitswesen vor. Der Höhepunkt der Ausstellung ist die bahnbrechende Einführung des NeuViz P10, des weltweit ersten Photonen zählenden CTs mit 8 cm Durchmesser. Hinzu kommen mehrere andere High-End-Bildgebungssysteme und KI-integrierte klinische Lösungen.

Neusoft Medical booth at RSNA 2025 showcasing its latest imaging innovations.

Die Live-Demonstration präsentiert ein intelligentes Bildgebungssystem, das Screening, Diagnose, Behandlung, Rehabilitation und Forschung umfasst und einen effizienten, vernetzten Weg zu besseren klinischen Ergebnissen bietet.

„Wir fühlen uns geehrt, fortschrittliche Technologien, die überlegene Bildgebungsleistung und intelligente Pflege bieten, auf dieser globalen Bühne zu präsentieren", sagte Zhang Dan, Vizepräsident von Neusoft Medical und General Manager des International Business Center. „Vom revolutionären photonenzählenden CT NeuViz P10 bis hin zu unseren umfassenden KI-gesteuerten klinischen Plattformen basiert jede Innovation auf tiefen Einblicken in die Bedürfnisse der Nutzer. Wir sind bestrebt, unseren globalen Partnern Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die die Effizienz der Arbeitsabläufe, die diagnostische Genauigkeit und die Zugänglichkeit zur Gesundheitsversorgung verbessern."

Zu den wichtigsten vorgestellten Produkten gehören:

Photonenzählendes CT NeuViz P10: Verfügt über einen fortschrittlichen Cadmium-Zink-Tellurid-Halbleiterdetektor (CZT) mit einer Abdeckung von 8 cm, der eine räumliche Auflösung von 50 lp/cm, eine wesentlich geringere Strahlendosis und eine präzise Multi-Energie-Bildgebung für eine hervorragende Gewebecharakterisierung bietet.

NeuViz Spire Max+ CT: Die High-End-CT-Serie mit 256 Schichten verfügt über eine Flüssigmetall-Lagertechnologie mit hoher Wärmekapazität und 70-kV-Scanning mit niedriger Dosis, unterstützt durch eine integrierte NeuAI-Plattform, die die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessert.

NeuMR 3.0T: Chinas erstes umfassendes MRT für die Molekularforschung, das durch innovative Hardware und KI-integrierte Rekonstruktion die molekulare Stoffwechselbildgebung ermöglicht und die Forschung im Bereich der Präzisionsmedizin voranbringt.

NeuAngio-CT: Multimodale Lösungen für interventionelle Diagnose und Therapie aus einer Hand integrieren spezialisierte Pfade für Brustschmerzen, Schlaganfall, Trauma und Onkologie und rationalisieren den Weg des Patienten von der Planung bis zur Beurteilung.

Die neuesten High-End-Systeme von Neusoft Medical erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit und werden immer häufiger installiert. Das Unternehmen bedient inzwischen Kunden in mehr als 120 Ländern und hat insgesamt mehr als 50.000 Geräte installiert. Die Premium-Angebote entwickeln sich auf den entwickelten Märkten gut: Mehrere DSA-Systeme wurden in führenden europäischen medizinischen Zentren installiert; CT-Systeme werden von privaten und Universitätskliniken in Osteuropa und darüber hinaus eingeführt; und MRT-Produkte werden nach und nach auf den Markt gebracht. Diese Dynamik unterstreicht die starke Anerkennung der technologischen Führerschaft und der Produktqualität von Neusoft Medical bei erstklassigen Kunden auf der ganzen Welt.

