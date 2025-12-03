Neusoft Medical Systems presenta el primer tomógrafo computarizado de conteo de fotones del mundo con cobertura de 8 cm y otras innovaciones prémium en RSNA 2025

CHICAGO, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Neusoft Medical Systems Co., Ltd. ("Neusoft Medical"), líder mundial en imágenes médicas, presentará su cartera completa de innovaciones de salud inteligentes en la reunión anual 2025 de la Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA, por sus siglas en inglés). Lo más destacado de la exposición es el innovador lanzamiento del NeuViz P10, el primer tomógrafo computarizado de conteo de fotones del mundo con cobertura de 8 cm. A este se le suman otros sistemas de imágenes de alta gama y soluciones clínicas integradas con IA.

Stand de Neusoft Medical en RSNA 2025 que muestra sus últimas innovaciones en imágenes.

La demostración en directo presenta un ecosistema de imágenes inteligentes de ciclo completo que abarca la detección, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la investigación, lo que ofrece una vía eficiente y conectada para mejorar los resultados clínicos.

"Nos sentimos honrados de presentar tecnologías avanzadas que ofrecen un rendimiento de imagen superior y una atención inteligente en este escenario mundial", comentó Zhang Dan, vicepresidente de Neusoft Medical y gerente general del Centro Internacional de Negocios. "Desde el revolucionario tomógrafo computarizado de recuento de fotones NeuViz P10 hasta nuestras plataformas clínicas integrales impulsadas por IA, cada innovación se basa en conocimientos profundos sobre las necesidades de los usuarios. Nos comprometemos a brindar a nuestros socios globales herramientas que mejoren la eficiencia del flujo de trabajo, la precisión del diagnóstico y la accesibilidad de la atención médica".

Los productos clave que se presentan son:

El tomógrafo computarizado de conteo de protones NeuViz P10: cuenta con un detector semiconductor avanzado de telururo de cadmio y zinc (CZT, por sus siglas en inglés) con una cobertura de 8 cm, que ofrece una resolución espacial de 50 lp/cm, una dosis de radiación considerablemente reducida y una imagen multienergética precisa para una caracterización de tejidos de mayor calidad.

cuenta con un detector semiconductor avanzado de telururo de cadmio y zinc (CZT, por sus siglas en inglés) con una cobertura de 8 cm, que ofrece una resolución espacial de 50 lp/cm, una dosis de radiación considerablemente reducida y una imagen multienergética precisa para una caracterización de tejidos de mayor calidad. NeuViz Spire Max+ CT: una serie de tomógrafos computarizados de 256 cortes de alta gama, que incorpora tecnología de cojinetes de metal líquido con gran capacidad de calor e imagen de baja dosis de 70 kV, respaldada por una plataforma NeuAI integrada que mejora la eficiencia del flujo de trabajo.

una serie de tomógrafos computarizados de 256 cortes de alta gama, que incorpora tecnología de cojinetes de metal líquido con gran capacidad de calor e imagen de baja dosis de 70 kV, respaldada por una plataforma NeuAI integrada que mejora la eficiencia del flujo de trabajo. NeuMR 3.0T: el primer resonador de investigación molecular integral de China permite obtener imágenes metabólicas moleculares mediante hardware innovador y reconstrucción integrada con IA y avanza en la investigación de medicina de precisión.

el primer resonador de investigación molecular integral de China permite obtener imágenes metabólicas moleculares mediante hardware innovador y reconstrucción integrada con IA y avanza en la investigación de medicina de precisión. NeuAngio-CT: las soluciones integrales de diagnóstico intervencionista y terapia multimodal integran vías especializadas para el dolor torácico, accidente cerebrovascular, traumatismo y oncología, lo que agiliza la experiencia del paciente desde la planificación hasta la evaluación.

Los últimos sistemas de alta gama de Neusoft Medical están ganando rápida tracción mundial, con un aumento de instalaciones en todo el mundo. La empresa ahora atiende a clientes en más de 120 países, con implementaciones acumuladas que superan las 50.000 unidades. Los productos prémium están funcionando bien en los mercados desarrollados: se han instalado múltiples sistemas de angiografía por sustracción digital (DSA, por sus siglas en inglés) en los principales centros médicos europeos; los sistemas de tomografía computada están siendo adoptados por hospitales privados y universitarios de Europa del Este y otras regiones; y los productos de resonancia magnética están siendo implementados de forma secuencial. Este impulso destaca el sólido reconocimiento del liderazgo tecnológico y la calidad de los productos de Neusoft Medical entre los clientes de primer nivel a nivel mundial.

