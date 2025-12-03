뉴소프트 메디컬 시스템즈, 2025 북미영상의학회에서 세계 최초 8cm 광역 커버리지 광자 계수 CT 및 프리미엄 혁신 기술 공개

시카고 2025년 12월 3일 /PRNewswire/ -- 글로벌 의료 영상 선도 기업인 뉴소프트 메디컬 시스템즈(Neusoft Medical Systems Co., Ltd., 이하 '뉴소프트 메디컬')가 2025 북미영상의학회(Radiological Society of North America, RSNA) 연례 회의에서 포괄적인 지능형 헬스케어 혁신 포트폴리오를 선보인다. 이번 전시의 하이라이트는 세계 최초의 8cm 광역 커버리지 광자 계수(photon-counting) CT인 NeuViz P10의 획기적인 출시다. 이와 함께 다양한 하이엔드 영상 시스템 및 인공지능(AI) 통합 임상 솔루션도 함께 전시된다.

현장 시연에서는 검진, 진단, 치료, 재활 및 연구를 아우르는 전주기 지능형 영상 생태계를 제시하며, 임상 결과 개선을 위한 효율적이고 연결된 경로를 제공한다.

Neusoft Medical booth at RSNA 2025 showcasing its latest imaging innovations. (PRNewsfoto/Neusoft Medical Systems Co., Ltd.)

뉴소프트 메디컬 부사장인 장단(Zhang Dan) 국제 비즈니스 센터 총괄은 "이 글로벌 무대에서 탁월한 영상 성능과 지능형 케어를 제공하는 첨단 기술을 선보이게 되어 영광"이라면서 "혁신적인 광자 계수 CT인 NeuViz P10부터 포괄적인 AI 기반 임상 플랫폼에 이르기까지, 각 혁신 기술은 사용자 요구에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로 구축되었다. 우리는 워크플로 효율성, 진단 정확도 및 의료 접근성을 향상시키는 도구를 글로벌 파트너들에게 제공하기 위해 최선을 다하고 있다"고 덧붙였다.

주요 전시 제품은 다음과 같다.

NeuViz P10 광자 계수(Photon-Counting) CT: 8cm 커버리지를 갖춘 고급 텔루르화 카드뮴 아연(CZT) 반도체 검출기를 탑재해 50lp/cm의 공간 분해능, 대폭 감소된 방사선량, 탁월한 조직 특성화를 위한 정밀한 다중 에너지 영상을 제공한다.

8cm 커버리지를 갖춘 고급 텔루르화 카드뮴 아연(CZT) 반도체 검출기를 탑재해 50lp/cm의 공간 분해능, 대폭 감소된 방사선량, 탁월한 조직 특성화를 위한 정밀한 다중 에너지 영상을 제공한다. NeuViz Spire Max+ CT: 대용량 열용량과 70kV 저선량 스캔을 갖춘 액체 금속 베어링 기술을 적용한 하이엔드 256 슬라이스 CT 시리즈로, 워크플로 효율성을 높이는 통합 NeuAI 플랫폼의 지원을 받는다.

대용량 열용량과 70kV 저선량 스캔을 갖춘 액체 금속 베어링 기술을 적용한 하이엔드 256 슬라이스 CT 시리즈로, 워크플로 효율성을 높이는 통합 NeuAI 플랫폼의 지원을 받는다. NeuMR 3.0T: 중국 최초의 포괄적 분자 연구용 MRI로, 혁신적인 하드웨어와 AI 통합 재구성을 통해 분자 대사 영상을 구현하여 정밀 의학 연구를 발전시킨다.

중국 최초의 포괄적 분자 연구용 MRI로, 혁신적인 하드웨어와 AI 통합 재구성을 통해 분자 대사 영상을 구현하여 정밀 의학 연구를 발전시킨다. NeuAngio-CT: 흉통, 뇌졸중, 외상 및 종양학을 위한 전문 경로를 통합한 원스톱 다중 모달리티 중재 진단 및 치료 솔루션으로, 계획부터 평가에 이르는 환자 여정을 간소화한다.

뉴소프트 메디컬의 최신 하이엔드 시스템은 전 세계적으로 설치가 증가하며 빠르게 인기를 얻고 있다. 현재 120개국 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있으며, 누적 배포 대수는 5만 대를 넘어섰다. 프리미엄 제품군은 선진 시장에서 좋은 성과를 거두고 있다. 다수의 DSA 시스템이 유럽 유수의 의료 센터에 설치되었으며, CT 시스템은 동유럽 및 그 외 지역의 사립 병원과 대학 병원에서 도입되고 있다. 또한 MRI 제품도 순차적으로 출시되고 있다. 이러한 모멘텀은 전 세계 최상위 고객들 사이에서 뉴소프트 메디컬(Neusoft Medical)의 기술적 리더십과 제품 품질에 대한 강력한 인정을 방증한다.

자세한 내용은 웹사이트(www.neusoftmedical.com/en)에서 확인할 수 있다.

SOURCE Neusoft Medical Systems Co., Ltd.