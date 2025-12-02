Neusoft Medical Systems presenta el primer TC de conteo de fotones de cobertura amplia de 8 cm del mundo y otras innovaciones premium en RSNA 2025

CHICAGO, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Neusoft Medical Systems Co., Ltd. ("Neusoft Medical"), líder mundial en imágenes médicas, presenta su completa cartera de innovaciones inteligentes para la atención médica en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA) de 2025. El punto culminante de la exposición es el lanzamiento pionero del NeuViz P10, el primer TC de conteo de fotones del mundo con una cobertura de 8 cm de ancho. A este se suman otros sistemas de imágenes de alta gama y soluciones clínicas con IA integrada.

Neusoft Medical booth at RSNA 2025 showcasing its latest imaging innovations.

La demostración en vivo presenta un ecosistema de imágenes inteligentes de ciclo completo que abarca la detección, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la investigación, ofreciendo una vía eficiente y conectada para mejorar los resultados clínicos.

"Nos enorgullece presentar tecnologías avanzadas que ofrecen un rendimiento de imagen superior y una atención inteligente en este escenario global", afirmó Zhang Dan, vicepresidente de Neusoft Medical y director general del Centro Internacional de Negocios. "Desde la revolucionaria tomografía computarizada de conteo de fotones NeuViz P10 hasta nuestras completas plataformas clínicas basadas en IA, cada innovación se basa en un profundo conocimiento de las necesidades de los usuarios. Nos comprometemos a proporcionar a nuestros socios globales herramientas que mejoren la eficiencia del flujo de trabajo, la precisión diagnóstica y la accesibilidad a la atención médica".

Entre los productos clave presentados se incluyen:

NeuViz P10 Photon-Counting CT: Incorpora un detector semiconductor avanzado de telururo de cadmio y zinc (CZT) con una cobertura de 8 cm, que ofrece una resolución espacial de 50 lp/cm, una dosis de radiación sustancialmente menor e imágenes multienergéticas precisas para una caracterización tisular superior.

Incorpora un detector semiconductor avanzado de telururo de cadmio y zinc (CZT) con una cobertura de 8 cm, que ofrece una resolución espacial de 50 lp/cm, una dosis de radiación sustancialmente menor e imágenes multienergéticas precisas para una caracterización tisular superior. NeuViz Spire Max+ CT: Una serie de TC de 256 cortes de alta gama que incorpora tecnología de cojinetes de metal líquido con gran capacidad térmica y escaneo de baja dosis de 70 kV, respaldada por una plataforma NeuAI integrada que optimiza la eficiencia del flujo de trabajo.

Una serie de TC de 256 cortes de alta gama que incorpora tecnología de cojinetes de metal líquido con gran capacidad térmica y escaneo de baja dosis de 70 kV, respaldada por una plataforma NeuAI integrada que optimiza la eficiencia del flujo de trabajo. NeuMR 3.0T: La primera resonancia magnética de investigación molecular integral de China permite la obtención de imágenes metabólicas moleculares mediante hardware innovador y reconstrucción integrada con IA, impulsando la investigación en medicina de precisión.

La primera resonancia magnética de investigación molecular integral de China permite la obtención de imágenes metabólicas moleculares mediante hardware innovador y reconstrucción integrada con IA, impulsando la investigación en medicina de precisión. NeuAngio-CT: Soluciones integrales de diagnóstico y terapia intervencionista multimodal que integran vías especializadas para dolor torácico, ictus, traumatismos y oncología, agilizando la experiencia del paciente desde la planificación hasta la evaluación.

Los sistemas de gama alta más recientes de Neusoft Medical están ganando terreno rápidamente a nivel mundial, con un aumento de instalaciones en todo el mundo. La compañía presta servicios a clientes en más de 120 países, con un total de implementaciones que supera las 50.000 unidades. Las ofertas premium están teniendo un buen rendimiento en los mercados desarrollados: se han instalado múltiples sistemas DSA en importantes centros médicos europeos; hospitales privados y universitarios de Europa del Este y otros países están adoptando sistemas de TC; y los productos de resonancia magnética se están implementando de forma secuencial. Este impulso subraya el sólido reconocimiento del liderazgo tecnológico y la calidad de los productos de Neusoft Medical entre los clientes de primer nivel a nivel mundial.

