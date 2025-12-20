Nobu Manchester inova quando Robert De Niro visita Manchester com Salboy

A cerimónia foi organizada pelos fundadores da Nobu Hospitality (Robert De Niro, Chef Nobu Matsuhisa e Meir Teper) e pelos co-fundadores da Salboy (Fred Done e Simon Ismail).

Cerimônia marca o primeiro passo simbólico em direção a uma torre de 246 metros, que deve ser o edifício mais alto do Reino Unido fora de Londres

A torre incluirá um restaurante Nobu exclusivo, um hotel de 160 quartos e 452 residências de marca

Regenera um terreno abandonado de 40.500 pés quadrados em um local industrialmente histórico no centro da cidade

Os fundadores da Nobu Hospitality juntaram-se à Salboy, a empresa desenvolvedora e financiadora de propriedades de Manchester e principal desenvolvedora de Manchester, para celebrar a cerimônia de abertura de terra da Nobu Manchester no local do mais novo arranha-céu de Manchester. O projeto representa um momento significativo para a propriedade do Reino Unido, trazendo hospitalidade global e Branded Residences para Manchester.

Com 246 metros quando for concluída em 2031, a torre transformará o horizonte de Manchester em rápida evolução e trará uma nova abordagem para uma vida sofisticada e refeições de primeira classe para os moradores e visitantes da cidade.

Desenvolvida em uma parceria entre a Nobu Hospitality, a Salboy e a empresa de construção Domis, a torre abrigará um restaurante Nobu exclusivo ( Nobu Manchester ), um hotel de luxo de 160 quartos (Nobu Hotel Manchester) e 452 Branded Residences ( Nobu Residences Manchester ). Juntos, esses ativos atenderão a compradores de propriedades, moradores locais e visitantes que buscam experiências sofisticadas de vida e hospitalidade na cidade que mais cresce no Reino Unido.

Os parceiros anunciaram que o restaurante Nobu, que serve uma experiência gastronômica japonesa de classe mundial e infinitamente inovadora, estará situado no piso térreo da torre, entre os arcos de viadutos vitorianos listados como Grau 2 originais do local. Os vastos arcos de tijolos irão impregnar o espaço com um forte sentido do património industrial da cidade, combinando uma arquitetura centenária com cozinhas modernas.

O chef Nobu Matsuhisa abriu seu primeiro restaurante, o Matsuhisa, em Los Angeles, em 1987. Depois de fazer parceria com o ator Robert De Niro, ele abriu o primeiro restaurante Nobu em Nova York em 1994 e, desde então, adotou sua abordagem inimitável para criar experiências gastronômicas memoráveis em mais de 50 restaurantes em todo o mundo. Em 2013, o primeiro Nobu Hotel foi inaugurado em Las Vegas, abrindo caminho para o Chef Nobu, Robert De Niro e Meir Teper trazerem a famosa atenção do Chef Nobu aos detalhes, inovação e talento para hotéis de luxo e residências de marca.

O Nobu Residences Manchester, uma coleção de Branded Residences, marca a entrada de Nobu no mercado imobiliário de luxo do Reino Unido. As residências nos andares superiores não serão apenas alguns dos apartamentos e coberturas mais altos da Europa Ocidental, mas todas as propriedades serão projetadas com interiores refinados de inspiração japonesa, e as residências desfrutarão de comodidades premium, incluindo uma piscina exclusiva, um jardim no pódio com vistas panorâmicas sobre a cidade, uma academia e acesso a restaurantes Nobu.

As equipas Salboy e Nobu Hospitality estão a colaborar com os designers premiados, Bowley James Brindley, para desenvolver interiores que se casem de forma única com o compromisso de Nobu com experiências de vida elevadas com um forte sentido do património industrial e cultural de Manchester, bem como a sua posição no cenário mundial contemporâneo.

O chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper, acionistas da Nobu Hospitality, comentaram: "Abrir caminho em Manchester é um momento decisivo para a Nobu no Reino Unido — nosso primeiro empreendimento além de Londres e a introdução das Nobu Residences neste mercado. Este projeto de referência — englobando um hotel, restaurante e residências — marca a estreia das Nobu Residences no Reino Unido. A visão global e o espírito dinâmico de Manchester se alinham perfeitamente com a marca Nobu. Estamos orgulhosos de trazer nossa exclusiva hospitalidade, gastronomia e design para a cidade, e animados para oferecer aos hóspedes e residentes uma autêntica experiência Nobu."

Fred Done, cofundador da Salboy, disse: "Há dez anos, Simon Ismail e eu fundamos a Salboy com uma visão clara: mudar o horizonte de Manchester. Acredito que estamos fazendo exatamente isso. Tive a sorte de experimentar uma cozinha e hospitalidade excepcionais em todo o mundo, e é por isso que escolhemos Nobu como nosso parceiro para ajudar a concretizar essa visão. O melhor da classe, o melhor em criatividade, o melhor dos melhores. Esta é a nossa pièce de résistance - exatamente o que queríamos trazer para Manchester, a cidade das estreias. É por isso que é tão fantástico receber Nobu em nossa maravilhosa cidade."

Simon Ismail, cofundador e diretor administrativo da Salboy, acrescentou: "A influência de 30 anos do chef Nobu em nossos gostos culinários não pode ser subestimada e aguardo com grande expectativa o impacto que ele e sua equipe têm na cena gastronômica estabelecida e ambiciosa de Manchester. Como um salfordiano orgulhoso também, estou ansioso para ver como o chef Nobu e sua equipe misturam produtos locais e influências da herança culinária do noroeste nos pratos e sabores pelos quais são famosos. Além do restaurante de assinatura, que ficará magnífico sob os arcos vitorianos, fazer parte da jornada de Nobu para ampliar sua liderança nos mercados globais de hospitalidade de luxo e propriedades é uma honra. Manchester merece acomodações de luxo para igualar sua posição crescente no cenário internacional e a equipe Nobu tem a imaginação e o histórico para fazer isso acontecer."

O evento acontece no momento em que a Domis, parceira do esquema, começou a viabilizar obras no local com intenções de iniciar a construção no próximo ano. Salboy espera lançar as vendas do Nobu Residences Manchester em 2026.

Sobre o Salboy

A Salboy é uma empresa imobiliária premiada que desenvolve e financia empreendimentos habitacionais e de uso misto de alta qualidade em todo o Reino Unido. De arranha-céus no centro da cidade a comunidades ajardinadas de casas de família, Salboy desbloqueia o potencial de locais liderados pela regeneração para criar lugares pensativos e inspiradores que prosperarão por gerações.

Fundada em 2014 por Fred Done (fundador da Betfred) e Simon Ismail, a Salboy já entregou mais de 4.000 novas casas em locais procurados da cidade. A empresa tem £ 2 bilhões em propriedades em desenvolvimento, 76 locais ativos em todo o país e um pipeline de projetos no valor de mais de £ 2 bilhões.

Salboy é o desenvolvedor mais reconhecido e prolífico de Manchester e Salford, com 14 locais ativos no centro da cidade nas duas cidades. A empresa lançou anteriormente as primeiras residências de marca e hotel de cinco estrelas de Manchester, o W Hotel Manchester e o W Residences Manchester, em parceria com a lenda do Manchester United, Gary Neville. De residências de marca e hotéis de luxo a espaços comerciais e casas acessíveis, a Salboy está na vanguarda da regeneração no Noroeste, criando lugares para viver e trabalhar para as pessoas que escolhem Manchester e Salford para estudar, construir carreiras e criar raízes.

FONTE Salboy