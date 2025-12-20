Nobu Manchester abre camino cuando Robert De Niro visita Manchester con Salboy

La ceremonia fue organizada por los fundadores de Nobu Hospitality (Robert De Niro, el chef Nobu Matsuhisa y Meir Teper) y los cofundadores de Salboy (Fred Done y Simon Ismail).

La ceremonia marca el primer paso simbólico hacia una torre de 246 metros, que se espera sea el edificio más alto del Reino Unido fuera de Londres

La torre incluirá un exclusivo restaurante Nobu, un hotel de 160 habitaciones y 452 residencias de marca

Regenera un terreno abandonado de 40,500 pies cuadrados en una ubicación industrialmente histórica en el centro de la ciudad

Los fundadores de Nobu Hospitality se unieron a Salboy, la promotora inmobiliaria de Mánchester t y compañía de financiación y promotora líder de Mánchester, para celebrar la ceremonia de inauguración de Nobu Manchester en el sitio del rascacielos más nuevo de Mánchester. El proyecto representa un momento importante para la propiedad del Reino Unido, trayendo hospitalidad global y Branded Residences a Manchester.

Con una altura de 246 metros cuando se espera que se complete en 2031, la torre transformará el horizonte de Manchester en rápida evolución y aportará un nuevo enfoque a la vida sofisticada y la gastronomía de primera clase para los residentes y visitantes de la ciudad.

Desarrollada en colaboración entre Nobu Hospitality, Salboy y la empresa de construcción Domis, la torre albergará un exclusivo restaurante Nobu ( Nobu Manchester ), un hotel de lujo de 160 habitaciones (Nobu Hotel Manchester) y 452 residencias de marca ( Nobu Residences Manchester ). Juntos, estos activos atenderán a compradores de propiedades, lugareños y visitantes que buscan experiencias de vida y hospitalidad sofisticadas en la ciudad de más rápido crecimiento del Reino Unido.

Los socios han anunciado que el restaurante Nobu, que ofrece una experiencia gastronómica japonesa de clase mundial e infinitamente innovadora, estará situado en la planta baja de la torre, entre los arcos de viaducto victorianos originales de Grado 2 del sitio. Los vastos arcos de ladrillo impregnarán el espacio con un fuerte sentido del patrimonio industrial de la ciudad, uniendo la arquitectura centenaria con la cocina moderna.

El chef Nobu Matsuhisa abrió su primer restaurante, Matsuhisa, en Los Ángeles en 1987. Después de asociarse con el actor Robert De Niro, abrió el primer restaurante Nobu en Nueva York en 1994 y, desde entonces, ha adoptado su enfoque inimitable para crear experiencias gastronómicas memorables en más de 50 restaurantes de todo el mundo. En 2013, se inauguró el primer Nobu Hotel en Las Vegas, allanando el camino para que el chef Nobu, Robert De Niro y Meir Teper llevaran la famosa atención del chef Nobu al detalle, la innovación y el estilo a hoteles de lujo y residencias de marca.

The Nobu Residences Manchester, una colección de residencias de marca, marca la entrada de Nobu en el mercado inmobiliario de lujo del Reino Unido. Las residencias en los niveles superiores no solo serán algunos de los apartamentos y áticos más altos de Europa occidental, sino que todas las propiedades se diseñarán con interiores refinados de inspiración japonesa, y las residencias disfrutarán de servicios premium, como una piscina exclusiva, un jardín en el podio que ofrece vistas panorámicas de la ciudad, un gimnasio y acceso a los restaurantes Nobu.

Los equipos de Salboy y Nobu Hospitality están colaborando con los galardonados diseñadores, Bowley James Brindley, para desarrollar interiores que combinen de manera única el compromiso de Nobu con las experiencias de vida elevadas con un fuerte sentido del patrimonio industrial y cultural de Manchester, así como su posición en el escenario mundial contemporáneo.

El chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper, accionistas de Nobu Hospitality, comentaron: «Abrir camino en Manchester es un momento decisivo para Nobu en el Reino Unido: nuestra primera aventura más allá de Londres y la introducción de Nobu Residences en este mercado. Este proyecto histórico, que abarca un hotel, un restaurante y residencias, marca el debut de Nobu Residences en el Reino Unido. La perspectiva global y el espíritu dinámico de Manchester se alinean perfectamente con la marca Nobu. Nos enorgullece llevar nuestra hospitalidad, gastronomía y diseño exclusivos a la ciudad, y nos complace ofrecer tanto a los huéspedes como a los residentes una auténtica experiencia Nobu ».

Fred Done, cofundador de Salboy, dijo: "Hace diez años, Simon Ismail y yo fundamos Salboy con una visión clara: cambiar el horizonte de Manchester. Creo que estamos haciendo precisamente eso. He tenido la suerte de experimentar una cocina y hospitalidad excepcionales en todo el mundo, por lo que elegimos a Nobu como nuestro socio para ayudar a hacer realidad esa visión. Lo mejor en su clase, lo mejor en creatividad, lo mejor de lo mejor. Esta es nuestra pieza de resistencia, exactamente lo que queríamos traer a Manchester, la ciudad de las primicias. Por eso es tan fantástico dar la bienvenida a Nobu a nuestra maravillosa ciudad ".

Simon Ismail, cofundador y director general de Salboy, agregó: "La influencia de 30 años del chef Nobu en nuestros gustos culinarios no se puede subestimar y espero con gran expectativa el impacto que él y su equipo tienen en la establecida y ambiciosa escena gastronómica de Manchester. Como salfordiano orgulloso también, estoy ansioso por ver cómo el chef Nobu y su equipo combinan los productos locales y las influencias del patrimonio culinario del noroeste en los platos y sabores por los que son famosos. Más allá del exclusivo restaurante, que se verá magnífico bajo los arcos victorianos, es un honor formar parte del viaje de Nobu para ampliar su liderazgo en los mercados mundiales de la hospitalidad y la propiedad de lujo. Manchester merece un alojamiento de lujo que coincida con su creciente posición en el escenario internacional y el equipo de Nobu tiene la imaginación y la trayectoria para hacer que eso suceda ".

El evento se produce cuando Domis, un socio del plan, ha comenzado a habilitar obras en el sitio con la intención de comenzar la construcción el próximo año. Salboy espera lanzar las ventas de Nobu Residences Manchester en 2026.

Acerca de Salboy

Salboy es una empresa inmobiliaria galardonada que desarrolla y financia viviendas de alta calidad y desarrollos de uso mixto en todo el Reino Unido. Desde rascacielos en el centro de la ciudad hasta comunidades ajardinadas de casas familiares, Salboy libera el potencial de los sitios dirigidos por la regeneración para crear lugares reflexivos e inspiradores que prosperarán por generaciones.

Fundada en 2014 por Fred Done (fundador de Betfred) y Simon Ismail, Salboy ha entregado más de 4000 nuevos alojamientos en codiciadas ubicaciones de la ciudad. La compañía tiene £ 2 mil millones de propiedades en desarrollo, 76 sitios activos en todo el país y una cartera de proyectos por valor de más de £ 2 mil millones.

Salboy es el promotor inmobiliario más reconocido y prolífico de Manchester y Salford, con 14 centros urbanos activos en las dos ciudades. La compañía lanzó previamente las primeras residencias de marca y hotel de cinco estrellas de Manchester, W Hotel Manchester y W Residences Manchester, en asociación con la leyenda del Manchester United Gary Neville. Desde residencias de marca y hoteles de lujo hasta espacios comerciales y casas asequibles, Salboy está a la vanguardia de la regeneración en el noroeste, creando lugares para vivir y trabajar para las personas que eligen Manchester y Salford para estudiar, desarrollar carreras y echar raíces.

www.salboy.com

